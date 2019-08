¿Qué uso dan los españoles a la tecnología móvil? Tanto padres como hijos, e incluso abuelos, han caído en el uso de dispositivos móviles y redes sociales Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 21 de agosto de 2019, 10:16 h (CET) El móvil se ha convertido en un accesorio imprescindible en el día a día de cualquier persona, y no solo para estar en contacto con familia y amigos. En la actualidad, desde nuestros smartphones podemos hacer casi cualquier cosa que se nos ocurra. Desde compartir en redes sociales las fotos de nuestras vacaciones, hasta hacer la compra desde el sofá o incluso monitorizar el número de pasos que damos diariamente.



Showroomprive ha realizado un nuevo estudio entre los españoles para determinar cómo es la actitud de los mismos frente al uso del smartphone además de su comportamiento de compra vía mobile a través de las apps de moda. He aquí los resultados del mismo:



¿Cuántas veces al día dicen mirar (y utilizar) los españoles su smartphone?

¿Mucho o poco? Un 34,57% de los españoles afirma observar la pantalla de su smartphone cada vez que recibe un nuevo mensaje o le llega cualquier otro aviso de interacción. Esta cifra ha disminuido con respecto al pasado año, siendo un 44,30% los que respondieron lo mismo en 2018. El segundo porcentaje más alto es el de aquellos que lo miran cada hora, con un 18,07%. Le sigue la cifra de españoles adictos al smartphone, esos que se conectan cada 10 o 15 minutos, con un 17,64%, dato que ha aumentado este año (en 2018 era de 12,75%). Un 16,79% sostiene hacer este gesto cada 30 minutos. Por último, un 12,94% de la población afirma conectarse cada más de una hora.



Cada vez que tengo un nuevo mensaje o interacción: 34,57%

Cada hora: 18,07%

Cada 10 o 15 minutos: 17,64%

Cada 30 minutos: 16,79%

Más de cada hora: 12,94%



¿En qué emplea la población española su tiempo con el móvil?

Navegar por las redes sociales sigue siendo la actividad que los españoles realizan más con sus smartphones, con un porcentaje de un 53,63% (en 2018 este porcentaje fue de un 56,11%). Por el contrario, un 19,77%, prioriza el hecho de comunicarse a través de llamadas telefónicas, cifra que ha aumentado en comparación con el pasado año que fue de un 17,58%. Un 8,53% de los mismos afirma invertir su tiempo mobile en ver series y vídeos, mientras que un 14,65% lo utiliza para escuchar música o jugar. Por último, el porcentaje de encuestados que este 2019 lo emplea para hacer compras es de un 3,41%.



Redes sociales: 53,63%

Hablar por teléfono: 19,77%

Escuchar música o jugar: 14,65%

Ver series y/o vídeos: 8,53%

Hacer compras: 3,41%



¿Para qué utilizan las apps de moda los españoles?

Comparar precios entre diferentes marcas sigue siendo el mayor uso que los españoles dan a las apps de moda, con un porcentaje de un 28,59%. Para comprar ropa, el dato es muy parecido al del pasado año, con un 24,61% (en 2018 esta cifra fue de 24,70%). El dato que más ha aumentado es el uso de las apps para inspirarse en la creación de looks, con un 21,19%. Estar al tanto de las últimas tendencias es también algo para lo que un 17,78% de los encuestados utiliza las fashion apps. Y un 7,82% saca partido a este tipo de aplicaciones para vender ropa.



Comparar precios: 28,59%

Comprar ropa: 24,61%

Inspirarme con los looks: 21,19%

Conocer las últimas tendencias: 17,78%

Vender mi ropa: 7,82%



¿Cuándo efectúan sus compras de moda a través de apps?

A pesar de que un 47,23% determina no tener predilección por ningún momento del día en concreto, la siguiente opción más votada es la tarde/noche, siendo un 34,99% los que declaran esperar a llegar a casa y relajarse disfrutando del shopping online con su smartphone. Un 7,40% de la población dice realizar sus compras durante los ratos de aburrimiento, mientras que un 7,11% declara tener como preferencia las horas de la mañana. Por último, son este año muchos menos, un 3,27%, los españoles, los que concluyen que únicamente compran cuando reciben un email informándoles de ventas que les interesan (en 2018 este porcentaje era de un 8,46%).



Es indiferente: 47,23%

Más por la tarde/noche: 34,99%

Cuando estoy aburrid@: 7,40%

Más por la mañana: 7,11%

Cuando recibo un e-mail de aviso con ventas que me interesan: 3,27% Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La evolución del comercio electrónico Sólo en España, el volumen de negocio electrónico alcanza los 3.563 millones de euros ¿Cuáles son las ventajas de los casinos online? En España existen casinos desde hace más de cuatro décadas Ideas para entretenerse este verano con la tecnología Hay muchas apps para aprender idiomas y la mayoría de ellas ofrecen los más utilizados como inglés, francés, español, italiano, alemán o chino ¿Son serios los casinos en línea situados fuera de Europa? Los casinos en línea tienen un gran auge en todo el mundo a través de Internet Aparcar en el aeropuerto: el cambio gracias a la era digital Antes de la llegada de la tecnología, planificar unas vacaciones o un viaje de negocios era realmente exigente, adecuado solo para los pocos trotamundos que se dejaban guiar por el espíritu de aventura. Todos los demás tuvieron que depender de una agencia de viaje, capaz de dedicar tiempo a organizar su escapada. Hoy, por otro lado, como ha sucedido en muchos sectores se ha experimentado un cambio en la gestión y comercialización