La adicción a la cocaína es cada vez más y más frecuente denuncia Centro Acción

martes, 20 de agosto de 2019, 14:06 h (CET) Centro Acción denuncia que la cocaína ya supera incluso al alcohol en el tratamiento de adicciones Centro Acción es un centro de tratamiento de adicciones ubicado en Madrid. Su equipo cuenta con más de 15 años de experiencia y esta formado por psicólogos especializados, médicos psiquiatras, terapeutas, abogados y monitores.

Son muchas las adicciones que este centro de desintoxicación trata, entre ellas se encuentran la adicción al alcohol, al cannabis, a la heroína, la ludopatía e incluso a las redes sociales.

Un dato que ha llamado la atención a los trabajadores de este centro y de todos los profesionales que trabajan la adicción a las drogas y que ya empieza a ser preocupante es el echo de que la adicción a la cocaína es cada vez más y más notable.

Hasta el momento era la adicción al alcohol era el problema más frecuente, debido al hecho de que es más fácil de conseguir y se encuentra al alcance de todo el mundo, pero la cocaína se ha convertido en la principal sustancia de consumo.

Para poder hacer frente a esta demanda y evitar que este tipo de adicciones se convierta en un problema asiduo, en Centro Acción se han adaptado a los nuevos tiempos y han mejorado todos sus servicios, pudiendo tratar todo tipo de adicciones.

En este centro de desintoxicación ofrecen servicios personalizados y adaptado a cualquier perfil y paciente. Así se aseguran de conseguir resultados eficientes y exitosos para cada uno de ellos. Además, no solo se centran en la superación de las adicciones a las drogas, sino que también ofrecen un servicio de desintoxicación total evitando así que el paciente vuelva a recaer.

Una auténtica novedad es que actualmente también tratan adicción a las drogas sin sustancias como son el sexo, las compras, las apuestas online o las nuevas tecnologías etc.

