El Presidente Lourenço de Angola asistirá a FPEG 2019 en Malabo para impulsar asociaciones para la monetización del gas en Angola

martes, 20 de agosto de 2019, 12:06 h (CET) En una importante novedad para el Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), el presidente João Lourenço de Angola asistirá y se dirigirá a la audiencia en la quinta cumbre anual, organizada por Guinea Ecuatorial como parte de su "Año Energético" Angola se unió al FPEG como miembro observador en noviembre de 2018. La participación activa del presidente Lourenço en la cumbre de este año refleja la creciente importancia del sector del gas natural para el plan a largo plazo de su administración para crecer y diversificar la tercera economía más grande de África.

El sector petrolero de Angola se ha enfrentado a múltiples desafíos en los últimos años. La producción ha caído de un pico de 1,9 millones de barriles por día (bopd) en 2010 a poco más de 1,4 millones de bopd. Además, con una capacidad de refinación limitada, la gran producción de petróleo de Angola no ha hecho lo suficiente para impulsar el sector industrial de la economía, lo que ha provocado una escasez de combustible como la que sufrió Luanda recientemente.

Al asumir el cargo en septiembre de 2017, las prioridades del presidente Lourenço eran claras: reformar el sector del petróleo y hacer crecer el del gas.

En mayo de 2018, el presidente Lourenço publicó un decreto presidencial que incluía políticas específicas para atraer nuevas inversiones al sector del gas natural. Esto incluye un impuesto del cinco por ciento sobre la producción de gas, en comparación con el diez por ciento para el petróleo; así como una tasa de impuesto sobre el ingreso del 15 por ciento para el gas no asociado (en comparación con una tasa del 25 por ciento para el gas y el petróleo asociados). Estos atractivos incentivos, combinados con un proceso de licencia reformado y un enfoque renovado en la reducción de la corrupción, han puesto el gas angoleño en el mapa.

Actualmente, solo hay una instalación de gas operativa en el país, ubicada en Soyo, en la desembocadura del río Congo. La planta de Gas Natural Licuado de Angola (GNL) es una empresa conjunta de $ 12 mil millones entre Sonangol, Chevron, BP, Eni y Total; Tiene la capacidad de producir 5,2 millones de toneladas de GNL por año, según la página web de la empresa. Además, con reservas probadas de gas natural de 383 mil millones de metros cúbicos, existe un enorme potencial de crecimiento en este sector.

