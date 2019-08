Canarias sigue a la cola en España en cuanto a salarios medios anuales, según Infojobs Comunicae

martes, 20 de agosto de 2019, 10:26 h (CET) Las Islas Canarias se consolidan como la segunda comunidad autónoma con un salario medio más bajo, tras Extremadura. Este hecho resulta remarcable, si se tienen en cuenta, por ejemplo, las subidas de sueldos de algunos de los alcaldes y concejales de los municipios de las Islas, así como el crecimiento demográfico, que resulta ser de los más altos de España La Asociación "Movimiento del Pueblo", radicada en el municipio sureño de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), a través de su Presidente, Juan Luis Hernández Hernández, ha lamentado esta situación, ya que Canarias sufre un desempleo aún muy elevado, de un 21,01%, es decir, de nada más y nada menos que de 204.662 personas desempleadas en las Islas (según fuentes del INE y del Instituto Canario de Estadística). Si se tiene en cuenta que sobre la población ocupada en Canarias el salario medio anual ronda sobre los 21.542 euros anuales (según informe Infojobs), resulta curioso que en determinados grupos municipales de las Islas los incrementos salariales aprobados tras las últimas elecciones del pasado mes de mayo del año 2019 son significativos si se tienen en cuenta los datos de crecimiento demográfico (de los más elevados del país, con una densidad de 296 de habitantes por km2) o el paro en Canarias (también, a sensu contrario, de los más elevados, según fuentes de datosmacro.com - Expansión -). A título de ejemplo, el alcalde de Gran Canaria, cuenta con unos emolumentos de 70.000 euros anuales, es decir, más de un 30% de lo que cobra una persona residente en Canarias con un sueldo medio en las Islas. Debe tenerse en cuenta que este incremento atiende, única y exclusivamente, a criterios estrictamente de poblaciones y presupuestarios. Por tanto, a palabras del presidente de esta Asociación, "los incrementos de sueldos de la clase política no va función del incremento del PIB o de la productividad de nuestro territorio, si no que obedece a otros criterios".

Donde ha habido un aumento significativo de sueldos por parte de los representantes públicos ha sido en el Rosario (16%), Buenavista del Norte (21,6%), El Tanque (6%) y La Orotava (3,53%), entre otros, algo, que a palabras de Juan Luis Hernández Hernández supone un "incremento salarial que no es acorde a la realidad social del archipiélago canario", toda vez que Canarias sigue sufriendo un paro sistémico en las Islas y con sueldos medios anuales más bajos que en el resto de la Península. A palabras del presidente de la asociación, que se presentó en las pasadas elecciones municipales bajo las siglas MDP y como Partido Político, no pudo lograr representación en los municipios de Adeje y Arona, algo que lamenta su Presidente, ya que "los representantes políticos deberían de tomar otro cariz, y tener en cuenta que representan a un pueblo azotado por la precariedad laboral y con un paro superior 20%."

Según Hernández Hernández, "el salario medio anual de un trabajador por cuenta ajena en Canarias debe incrementarse de manera exponencial a lo largo de los años, pues incrementaría la productividad y la competitividad de las Islas, sobretodo en el sector servicios y especialmente, del turismo, en general. Este hecho debe tenerse en cuenta si se quiere ofrecer un turismo de calidad que repita años tras año y para algo no menos importante: competir con las potencias turísticas del norte de África, otro de los principales destinos de los europeos y que pueden influir en la economía".

Cabe recordar que la Asociación de Movimiento del Pueblo (MDP: http://movimientodelpueblo.es/), constituida, entre otros aspectos, para conseguir más justicia social o buscar un efectivo equilibrio socioeconómico en Tenerife, pretende eliminar aquellas carencias sociales de la Isla de Tenerife y por ello pone el foco sobre los topes salariales en el ámbito del sector público, entre otros aspectos, ya que no van acorde a los datos demográficos ni macroeconómicos de las Islas.

Finalmente, destaca el presidente de la Asociación MDP que, "no debemos dejar de olvidar que el aumento de salarios de los representantes políticos y de los presupuestos afectan en mayor o menor medida al nivel y calidad de vida de los ciudadanos canarios".

Fuente: https://nosotros.infojobs.net/wp-content/uploads/2019/05/Informe_Mercado_Laboral_InfoJobs_ESADE_2018.pdf

