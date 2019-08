Psicología del juego online

Ahora que ha comenzado LaLiga Santander de la Primera División del fútbol español vuelve a entrar en juego el mundo de las apuestas deportivas, aunque en realidad nunca ha parado. Desde que el juego online se regulase en España en el año 2012 sus números no han parado de crecer. Lo mismo se puede decir de los casinos online, que acercan a los ciudadanos la emoción de las grandes casas de juego como el casino de Montecarlo o el Caesars de Las Vegas.



¿Por qué nos sentimos atraídos por el juego online? Partamos de la base de que no nos sentimos atraídos, en particular, por el juego online, sino que los seres humanos nos sentimos atraídos por el juego en general. De ahí que exista la fascinación generalizada por la ciudad de Las Vegas –algo a lo que también ha contribuido la capacidad de Hollywood para crear productos fascinantes-. Claro está que el juego en línea supone una serie de ventajas, de la que la más importante es su accesibilidad.



Pero ¿cuál es la razón por la que no podemos resistirnos a realizar una apuesta o a obtener unos giros gratis para casino online? En los años 50 se realizó un estudio en el que se conectaban unos electrodos al cerebro de unos ratones. Al pulsar un interruptor se producía una placentera descarga en el cerebro de los ratones. Cuando descubrieron que ese hormigueo se producía al apretar el interruptor, cada ratón empezó a pulsar el interruptor unas 7.000 veces a la hora. Su deseo de apretar el interruptor pasaba por encima de su necesidad de ingerir comida y beber agua.



También en los 50 se realizó otro experimento con ratones. En una caja se colocó una palanca que al accionarse ofrecía una recompensa en forma de comida. Junto a la palanca había una señal luminosa que indicaba cuándo había que accionarla. En una primera fase del experimento, los ratones accionaban la palanca hasta que quedaban saciados. En una segunda fase del experimento, la recompensa pasó a ser variable, es decir, no siempre que se accionaba la palanca se obtenía comida. Pues resulta que, cuando la recompensa pasó a ser variable, los ratones no pararon de pulsar la palanca.



Si extrapolamos este experimento al mundo de las apuestas, tenemos una señal lumínica –las notificaciones, las cuotas y las promociones de las casas de apuestas-, una palanca –la apuesta- y un resultado variable –a veces se gana y otras se pierde-.



Al margen de la propia psicología existen varios factores por los que el juego online tiene tanto éxito:

Accesibilidad: hoy día, es muy sencillo jugar. Para empezar, darse de alta es muy fácil. Solo hay que registrarse introduciendo un par de datos –que darse del alta sea rápido es algo fundamental para que los usuarios se inscriban- y ya estaremos preparados para empezar a jugar. Además, con el desarrollo tecnológico y la expansión de internet, se puede jugar desde cualquier parte. Ya no hace falta jugar desde el ordenador ni instalar un complicado software, ahora se puede hacer desde cualquier parte y desde cualquier dispositivo.



Anonimato: jugar desde la intimidad del hogar, sin tener que estar a la vista de las miradas escrutadoras es una gran comodidad, ya que permite a los usuarios jugar sin que nadie sepa que lo estamos haciendo y, por tanto, evitaremos ser juzgado por los demás miembros de la sociedad.



Asequibilidad: para jugar online no es necesario tener un gran nivel adquisitivo. Se puede participar apostando cantidades muy bajas e, incluso, se puede jugar de manera gratuita. La diferencia con los casinos físicos es abismal, sobre todo si los comparamos con los casinos más exclusivos. Piensa que, solo en transporte, el ahorro de dinero será muy grande.



Entretenimiento: este es uno de los factores clave del éxito del juego. Se trata de una actividad muy divertida que nos plantea retos: ¿seré capaz de ganar la siguiente partida? El juego es una vía de escape bastante efectiva para combatir el estrés puesto, que requiere que le prestemos atención y un alto grado de concentración, lo que hace que nos olvidemos por unos momentos de nuestras preocupaciones diarias.



Softwares: las plataformas de juego son muy atractivas y tienen diseños que invitan a jugar. Los sistemas de notificaciones, la sencillez de los programas, los colores vivos, los sonidos alegres… todo contribuye a crear un ambiente agradable. Hace unos años los softwares eran un auténtico dolor de cabeza que quitaban a cualquiera las ganas de jugar.



El juego online puede ser un buen divertimento, pero hay que hacer hincapié en que hay que jugar de una manera responsable y, siempre, dentro de las posibilidades de cada uno. Además, existen asociaciones como FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados) que están para ayudar a las personas que puedan tener problemas.