El Pi de Neutrino Energy Group: así es como funciona la electromovilidad futura

El Neutrino Energy Group trae con su Pi la innovación en electromovilidad, así como una nueva marca de automóviles a Alemania Recientemente un fallo judicial en Frankfurt fue noticia. La ciudad del estado de Hesse introducirá prohibiciones para los vehículos diésel. Según los expertos, este es verdaderamente el comienzo del fin de los motores diésel. Un varapalo para una tecnología que ha sido sinónimo de movilidad durante más de un siglo. En la actualidad, la industria automotriz destaca a nivel internacional por su gran progreso, como, por ejemplo, el fabricante Tesla, pero por otro lado ha habido fracasos sonados como el escándalo del diésel.

No hace mucho que la industria automotriz solo necesitaba nuevos diseños inteligentes, modelos nuevos o una eficiente estrategia de comunicación para salir de la crisis. La continuidad del motor de combustión interna no estaba sometida a debate. Como toda la industria estaba de acuerdo en este punto, las compañías automotrices alemanas siempre se consideraron rentables, y sus precios en el mercado de valores se mantuvieron relativamente estables. En este sentido, el trabajo de investigación y desarrollo de técnicos e ingenieros en la construcción de motores convencionales ha sido digno de valorar. Después de todo, nuestra movilidad y la de las generaciones anteriores se basan en su trabajo. Pero respecto a la sostenibilidad de la industria en el futuro, nadie ha pensado en los límites del crecimiento ni en ningún cambio tecnológico fundamental. Dado que esto no se ha producido, hoy debe de hacerse rápidamente en muchos lugares. Ahora se necesitan cambios tan profundos, que la tecnología deber ser totalmente reorientada. Los cambios a medias que vemos hoy en la industria y en la política no son suficientes. No se cumplirá la esperanza de preservar la grandeza del pasado durante mucho tiempo, si seguimos transitando por los mismos caminos, aunque estos siempre hayan garantizado una buena vida. Actualmente estamos experimentando un importante cambio estructural en la industria automotriz, la cual sigue siendo un pilar de nuestra economía. De esta transformación ya somos conscientes todos. El escándalo del diésel solo ha acelerado el proceso. A pesar de todos los cambios, por su puesto que habrá automóviles en el futuro. Solo que serán fabricados y conducidos de modo completamente diferente a la actualidad. Debido al impacto de este cambio, muchas personas se sentirán abrumadas. Sin embargo, si el inicio del desarrollo se demora demasiado, como ya ha sucedido, traerá consigo unas consecuencias dramáticas a medio y largo plazo. Los fabricantes extranjeros superarán a la economía nacional, ocasionando efectos catastróficos para Alemania como enclave de negocios y de empleos de la industria automotriz, además de afectar a todos los proveedores relacionados con este sector.



En la actualidad, es extremadamente difícil establecer un calendario preciso para instaurar todos los componentes necesarios de la electromovilidad. Durante un periodo de transición, el motor de combustión coexistirá junto a los automóviles eléctricos, o bien, habrá combinaciones de ambos (vehículos híbridos). Sin embargo, este periodo de transición será más corto de lo que se espera en general. La política europea ha reconocido los signos de los tiempos y se ha pronunciado al respecto. Por tanto, algunos países han establecido un plazo residual de 10 o 20 años para que motor de combustión interna desaparezca, como es el caso de China. Esto es algo muy a tener en cuenta: ¡menos de 20 años! Y debería hacernos pensar, porque China es el mercado de automóviles más grande del mundo.





Uno de los visionarios tecnológicos es el Neutrino Energy Group.



Sus productos se crean mediante la vinculación de enfoques inteligentes y completamente novedosos. Incluso la industria automotriz se despide del anillo del pistón. Daimler-Benz emitió una señal clara con la retirada del Campeonato Alemán de Turismos y la poesterior entrada en la Fírmula E con automóviles de carreras eléctricos. El Neutrino Energy Group también ve el futuro en la movilidad eléctrica. Con ello se refiere a una nueva tecnología revolucionaria desarrollada por ellos bajo los resultados de múltiples experimentos (Neutrino® Energy). Empleando esta nueva tecnología se pueden producir módulos para lograr una fuente de alimentación permanente destinada a una amplia variedad de aplicaciones. Esta tecnología también se basa en el número Pi. Pi corresponde al signo matemático, es decir, el número circular Pi. Este número infinito simboliza la energía de radiación inagotable que nos llega. Esto lo ha conevertido en un emblema idóneo para la nueva marca. La serie Pi también incluirá electrodomésticos cotidianos. Todos tendrán en común que ya no necesitarán un cable de carga. Su energía es similar a la fotovoltaica en este caso, y no de la luz, sino de otras radiaciones. Por ejemplo, utilizando la energía cinética de los neutrinos. Esta energía de radiación cósmica es, de hecho, infinita, como el número Pi. No en vano, habrá una nueva marca de automóviles alemana: Pi, revolucionaria, innovadora y fabricante de los vehículos del futuro. Movilidad eléctrica "Made in Germany" sin necesidad de carga en ninguna estación.



Se están preparando los primeros estudios de diseño para el modelo de vehículo Pi1 de la nueva marca de automóviles Pi.



El enfoque de desarrollo está en las nuevas tecnologías: hacer que los vehículos sean completamente independientes de las estaciones de carga y resolver el problema del alcance, además de desarrollar futuras innovaciones, como la conducción autónoma. Sin embargo, los primeros modelos seguirán siendo equipados con nuevas baterías de alto rendimiento (tecnología de iones de litio). Estas sirven solo como amortiguadores. Absorben las cargas máximas y se utilizan para el almacenamiento temporal de energía reconvertida. El plan es fabricar los vehículos de la serie Pi en Alemania, con la idea de que la mano de obra sea alemana. Otro objetivo es aprovechar las capacidades de los profesionales y de los recursos de la industria automotriz de la mejor manera posible, especialmente aquellas ya existentes. Esto debería hacerse independientemente de las marcas a las que pertenecen estos recursos de producción. La producción se otorga parcialmente a estas, de acuerdo con sus habilidades y calidad. Ya se están llevando a cabo conversaciones específicas con empresas y proveedores de automóviles.



Los desafíos globales de nuestro tiempo son agua, energía, nutrición y educación.



En estos ámbitos se necesitan urgentemente nuevas soluciones inteligentes para que en épocas venideras el desarrollo sea eficiente. Las nuevas ideas valdrán la pena finalmente. Las nuevas tecnologías tienen un alto potencial de desarrollo. En las bolsas de valores, las expectativas respecto a futuros desarrollos y ventas se recompensan más que los éxitos del pasado. La prosperidad del pasado ya no es una garantía para el éxito empresarial en el futuro. La industria automotriz en particular está actualmente envuelta en este proceso de transformación. En un futuro no muy lejano Elektromobiles Pi de Neutrino Energy Group estará a la vanguardia de la competencia global.