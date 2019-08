La rentabilidad de las empresas de construcción aumenta con el alquiler de los andamios, según Termiser Comunicae

lunes, 19 de agosto de 2019, 13:38 h (CET) A la hora de valorar la rentabilidad en las empresas de construcción, se está comprobando la eficacia en términos económicos de estas compañías gracias al alquiler de los andamios, en detrimento de la compra, que reduce las posibilidades de los obreros para desempeñar trabajos de diferente envergadura El incremento de la actividad de alquiler de andamios de aluminio o de cualquier otro material está siendo notable en los proveedores de estas estructuras durante los últimos años. A ello responde la rentabilidad tan alta que se consigue con la modalidad de alquiler.

La versatilidad que se consigue con esta opción es mucho mayor que la de la compra, ya que estarán supeditados los trabajos de la empresa a aquellos más apropiados según el andamio escogido en un principio.

A través del arrendamiento de estructuras de este tipo, los constructores pueden acceder a distintas clases de andamios dependiendo de las exigencias de cada uno de los posibles trabajos requeridos.

El aluminio triunfa como material de los andamios por sus ventajas

Dentro de la modalidad del alquiler, destaca que la gran mayoría de estas estructuras que solicitan los clientes son aquellas fabricadas en aluminio.

Este material proporciona una serie de ventajas respecto a otros materiales, como puede ser su dureza, ligereza, las dimensiones reducidas, que se puede montar sin herramientas, su resistencia ante efectos meteorológicos complejos o que procuran siempre una máxima estabilidad en el desempeño de cualquier trabajo en altura.

Normalmente, las empresas que se aprovechan de un ahorro económico considerable gracias al alquiler de los andamios que emplearán en sus trabajos son particulares cuya actividad será puntual, compañías con trabajos variados o aquellos clientes que traten de evitar tener demasiados elementos que ocupan espacios en sus almacenes.

Ninguna de estas posibilidades hace viable la compra de un andamio, ya que no les sería viables a efectos económicos ni prácticos.

Además de la versatilidad y el ahorro económico, otro de los beneficios de recurrir al alquiler de andamios de aluminio es el soporte técnico con el que cuentan los interesados en instalarlos en caso de que no se cuente con los conocimientos suficientes para un montaje y desmontaje seguros.

Termiser es una de esas empresas proveedoras de estos artículos que ofrecen un servicio de asesoramiento y apoyo a sus clientes para que escojan las mejores alternativas en cuestiones de trabajo de altura seguro y de alta calidad.

