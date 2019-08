Tres alimentos para tratar la artritis, según estudios científicos ​Las personas con artritis deben evitar los alimentos que causan alergias, intolerancia o sensibilidades Redacción Siglo XXI

lunes, 19 de agosto de 2019

Hoy la ciencia afirma el gran beneficio de los alimentos sobre las articulaciones y las enfermedades inmunes.

Descubre en este artículo los 3 alimentos para tratar la artritis según estudios científicos que avalan su empleo.

Entérate como la naranja reduce la inflamación de tus articulaciones, como el col protege las articulaciones del daño de la artritis y como el apio resulta útil para tratar las complicaciones de la artritis como el insomnio y la anemia.



Una fuente muy útil de información para este artículo ha sido la página web de Nuevas Evas donde profesionales de nutrición enseñan cómo reducir hasta eliminar los síntomas de Artritis naturalmente.



Los alimentos que te compartimos, forman parte del Programa Anti-artritis de Nuevas Evas el cual ha permitido aliviar la inflamación, reducir el dolor y frenar la progresión de la artritis de cientos de personas.



1.Naranja





La evidencia científica indica que los antioxidantes llamados carotenoides en la naranja, protegen contra el daño oxidativo, aquel que produce la inflamación de la artritis. Dentro de las frutas cítricas, es la naranja la única fruta más importante y que muestra una relación inversa con la artritis reumatoide.



Especialmente se observó que el aporte en la dieta de un carotenoide llamado beta criptoxantina presente en la naranja y que puede incluirse en la alimentación a partir de un vaso de jugo de naranja recién exprimido al día reduce la inflamación en la artritis reumatoide.



En caso de que sufras de diabetes será mejor que consumas la naranja entera gracias a que conserva su fibra y evita el aumento del azúcar.



Los antioxidantes presentes en la naranja captan los radicales libres, sustancias que dañan los tejidos e inhiben el daño oxidativo que estos pueden producir, evitando el desarrollo de la inflamación.



Un contenido elevado de carotenoides en sangre como la beta criptoxantina y zeaxantina, beta caroteno que obtienes de la naranja se han relacionado inversamente con la concentración de la proteína C reactiva asociada con la inflamación en la artritis cuando se encuentra elevada.



Los pacientes con artritis suelen contar con un agotamiento de antioxidantes lo cual se relaciona con la inflamación por lo cual su aporte en la dieta a partir de frutas y vegetales es necesario.



Se observó que la obesidad está negativamente relacionada con la concentración de beta criptoxantina y se asocia con la proteína C reactiva, lo cual indica que un alto consumo de carotenoides también disminuye el riesgo de obesidad evitando las complicaciones de la obesidad como la inflamación y el aumento del dolor de la artritis.



Podemos concluir que el consumo de alimentos con alto contenido en carotenoides y otros antioxidantes durante la enfermedad inflamatoria temprana de las articulaciones disminuye el riesgo de progresión de la enfermedad y el daño articular. (1) (2)



2.Col



Las investigaciones indican que las verduras crucíferas que incluyen la col muestran una asociación inversa con la artritis. Un mayor consumo de col gracias a sus componentes activos disminuyen la inflamación en el cuerpo.

El col cuenta con vitaminas antioxidantes y fitoquímicos entre los que se destacan los isotiocianatos e índoles.

La reducción de la inflamación se evidencio al encontrarse concentraciones más bajas de factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1Beta e interleuquinas 6 entre mujeres con altos consumos natural de este vegetal como son las mujeres orientales.



La disminución de estos indicadores se encontró en un 13% para el factor de necrosis tumoral, 18% para la interleucina 1Beta y 25% de interleuquina 6. Recordemos que estos indicadores se asocian con inflamación cuando se encuentran elevados.



Se ha evidenciado también que la expresión de algunos genes puede fomentarse por los isotiocianatos lo cual permite regular las defensas frente a la inflamación y el estrés oxidativo.



Seguramente te preguntes qué tipo y variedad de col elegir, en este sentido una investigación ha evaluado el contenido de antioxidantes según el color y variedad. El col rojo se identificó con el de mayor contenido de antioxidante, seguido por la col rizada, la china y la verde en ese orden.



Sin embargo, en cuanto a la acción antiinflamatoria el col chino y verde se destacaron, estas variaciones de deben a que cada col cuenta con distintos tipos de fitoquímicos. Es decir que el col rojo tiene mayor poder de protección frente al daño articular y el col chino reduce la inflamación y en conjunto combaten la artritis.



Es importante destacar que el contenido de isotiocianatos en el col, y especialmente en el col chino evaluado científicamente se reduce si se somete a temperaturas frías de almacenamiento como puede ser el refrigerador o a elevadas como la cocción, por lo cual se afecta su aporte nutritivo en antioxidantes y enzimas para curar la artritis.



Estos mismos beneficios puede lograrse si se consumen otros vegetales crucíferos como el brócoli, repollitos de Bruselas y coliflor. (2) (3) (4) (5)



3.Apio



Diversos estudios refuerzan las propiedades medicinales no solo en la artritis reumatoide, sino también en la artritis gotosa. El apio posee virtudes beneficiosas para reducir la inflamación, la sensibilidad y el dolor las cuales se deben a la presencia en su composición de un flavonoide llamado apigenina. El apio es ligeramente sedativo y cuenta con efecto calmante sobre el sistema nervioso, lo cual resulta útil para disminuir la ansiedad, promover la relajación y mejorar el ánimo y el hábito nocturno del sueño dado que los trastornos del sueño suelen estar presentes en personas con artritis.



Asimismo es un alimento que se destaca por su alcalinidad, que actúa colaborando a neutralizar los ácidos del cuerpo, lo que es importante si consideramos que para curar la artritis optimizar la digestión es fundamental para que tu cuerpo acepte los nutrientes que le aportas.



Es frecuente y recomendado la utilización del apio como jugo que es fácilmente aceptable y utilizable por el cuerpo para aliviar la inflamación.



El apio cuenta con cantidades ideales de hierro y magnesio, colaborando en el manejo de la anemia común en la artritis y aliviando los dolores gracias a las propiedades del magnesio en la relajación muscular y nerviosa.



Aún más, el consumo de apio se ha comparado con el empleo de el metotrexato, un medicamento frecuentemente utilizado para la artritis reumatoide y se comprobó que su empleo puede lograr resultados similares al metotrexato sin los efectos secundarios indeseables de este fármaco. (6) (7) (8)



Las personas con artritis deben evitar los alimentos que causan alergias, intolerancia o sensibilidades.



Estas condiciones varían de persona a persona, por lo tanto si presentas un malestar después de consumir alguno de estos tres alimentos suspende su consumo



Sigue el consejo de las especialistas de nutrición y utiliza estos tres alimentos que contienen propiedades medicinales para aliviar la artritis, científica y experimentalmente comprobadas.



