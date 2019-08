La Real empata en el 101' de Mestalla y Mallorca y Osasuna vuelven con victoria

El Valencia perdonó y lo pagó en un descuento loco en Mestalla, donde la Real Sociedad sacó un empate (1-1) de penalti en el minuto 101, mientras que los recién ascendidos Mallorca, Osasuna y Granada volvieron a Primera con victorias sobre Eibar (2-1) y Leganés (0-1), y un meritorio empate (4-4) ante el Villarreal en la primera jornada este sábado de LaLiga Santander.



El estreno de Valencia y Real dejó un primer tiempo entretenido, con ocasiones, de Guedes al principio y de Willian José al final, pero fue en un largo descuento a los 90 minutos cuando pasó lo más emocionante. Un raro 0-0, por las llegadas, pero un justo empate llegó al descanso en Mestalla, con el cántico de "Rodrigo quédate".



Kevin Gameiro adelantó a los locales a la hora de encuentro con un pase de la muerte de Wass. La Real parecía cómoda con el balón, con Illarramendi, Oyarzabal, Odegaard y Januzaj, pero las salidas 'che' castigaban y encontraron premio. Los vascos aguantaron y los valencianos perdonaron. Rodrigo, capitán en medio del coqueteo con el Atlético, dio al palo y en el 95' Gameiro falló un penalti.



No se rindió el equipo de Imanol Alguacil y en un eterno descuento llegó con una falta de mucho peligro, que se convirtió en penalti por manos de Coquelin. Oyarzabal hizo el 1-1 en el 101'. A escasos 60 kilómetros, el Villarreal también vio truncada lo que parecía una victoria, ante un Granada que no tiró la toalla pese a verse 4-2 abajo, en otro partido movido y con VAR.



El recién ascendido fue mejor en un arranque agresivo y con llegadas. Sin embargo, de penalti se adelantó el submarino con el 1-0 de Cazorla. No encajó bien el gol el Granada, pero en su peor momento y justo antes del descanso Fede Vico hizo el 1-1 con otro penalti, con dos veteranos como Soldado y Albiol de protagonistas, y mucho VAR. La segunda parte aún tuvo más intercambio.



La carrera y gol de Chukwueze a 20 minutos del final permitía respirar al Estadio de La Cerámica, después de que Moi Gómez, de lo mejor con su nuevo equipo, y Darwin Machis mantuvieran el intercambio (2-2). Se le hizo largo el partido a los andaluces, mientras Gerard Moreno y Samu ponían el 4-2. Soldado y Antonio Puertas, en dos saques de esquina, firmaron un 4-4 con que el 'submarino' comienza torcido.



MALLORCA Y OSASUNA VUELVEN CON VICTORIA A PRIMERA

La jornada de sábado dejó el triunfo del Mallorca en su regreso a Primera seis años después. Los de Vicente Moreno sorprendieron al Eibar con garra, en un inicio lleno de llegadas y el gol a los cuatro minutos de Dani Rodríguez. La zozobra vasca llevó a Mendilibar a hacer un cambio a la media hora, dando entrada a Edu Expósito.



El cuadro armero tuvo posesión sin peligro, hasta que en la segunda parte logró el 1-1. Un paradón de Reina a remate de Kike no impidió que Oliveira empatara. Dani Rodríguez tuvo el doblete pero fue el portugués del Eibar quien lo firmó, aunque el segundo en propia puerta cuando despejaba un centro de banda derecha (2-1). Son Moix sigue la fiesta de un equipo con fe de sobra.



Por otro lado, Osasuna también retornó a la elite con triunfo, a costa de un Leganés que perdonó ocasiones a pares con En-Nesyri. La primera parte fue más pepinera, pero sin apenas historia. Tras el descanso, el delantero marroquí, que está por ver si seguirá jugando al sur de Madrid, entró con todo pero sin acierto.



Un palo y una línea de fuera de juego que con ayuda del VAR anuló un par de goles a En-Nesyri. Braithwaite también se quedó sin su gol por una mano de Rosales que comprobó el colegiado en el vídeo. Aguantó el asedio Osasuna y en la que tuvo sacó el triunfo. Chimy Ávila, gran fichaje 'rojillo', cargó la pierna en una baldosa para hacer el gol en el 75' y los de Pellegrino se volcaron sin éxito.