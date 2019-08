"Iremos a la Manifestación del 24 de agosto por todos los animales"

La plataforma STOP MACROMATADERO BINEFAR coordina las múltiples manifestaciones pro veganismo y en contra de la ganadería industrial y lugares de explotación animal. En concreto se señala la alarma del nacimiento de los macromataderos.

Para saber sobre las protestas y, en concreto, la que se hará en la ciudad de Castellón, de donde es Samuel, "Ascenta", hablamos con él pues es uno de los coordinadores de la protesta allí.

Samuel, según se dice el macromatadero de Binéfar está ya a pleno "rendimiento". El macromatadrro, Angel, inaugura de nuevo la barbarie y el egoísmo humano el 24 de Agosto, donde se matará a 15000 animales al dia entre cerdos, terneros...

Por la zona de Castellón y alrededores parece quieren levantar otra monstruosidad similar, ¿qué sabes sobre ello? Lo que sucede en Castelló es que se van a implantar macrogranjas en las poblaciones de Catí, Vall D'Alba, Torre D'en Domench, Rosell y más cerca de la capital, en L'Alcora, será de pollos este ultimo, los cuales, muy seguramente, abastecerán mataderos como el de Binefar.

Mientras algunas asociaciones que, de liberacionistas, se han pasado al bienestarismo, como Igualdad Animal, y que piden mejoras en los infiernos de la explotación animal en lugar de su erradicación-prohibición, y que su discurso cala en casi toda la lucha animalista, otros pocos y pocas seguimos luchando por los fundamentos esenciales de la lucha, exigir la libertad de todo animal, de toda vida... Es cierto que debemos entender que la industria de la explotación animal, el consumismo capitalista y el egoísmo humano no acabarán de un día para otro y aunque todos los pasos en la direccion correcta se deben apreciar, esto no riñe con ser abolicionista y buscar una solución definitiva, la praxis de estos partidos y colectivos politizados solo nos confirma que "donde hay politica, hay egoismo"y no se puede querer ser amigo de todos ni pretender quedar bien con todos; los animales no tienen tiempo de politca, ¡necesitan un cambio!

Importante incidir en que esta protesta señala a los macromataderos porque significan un escalón más ganado por los infiernos de explotación, pero quienes protestaremos ese día será en contra de que los animales sean propiedad y a favor del veganismo, ¿cierto? Totalmente, aunque se hable de "macromataderos y macrogranjas", no vamos a olvidar a las víctimas de los mataderos, granjas, caza, pesca, espectáculos en que se burla y maltrata animales, laboratorios de experimentación... Todos los animales importan y todos merecen ser libres.

¿Qué entidades coordinan esta protesta en Castellón y, luego, a nivel estatal? La plataforma Stop Macromatadero Binefar coordina las manifestacion y hace el llamamiento a nivel estatal, pero esta marcha de Castelló es algo especial, ya que tambien ha acogido en su seno la iniciativa de Macrogranjas No! para abordar dos problemas interrelacionados en una misma marcha, así que podriamos decir que son estas dos plataformas quienes han iniciado el llamamiento; a nivel de organización podemos hablar de Valencia Climate Save, Fridays For Future Castellón y Animal Lliure. Las entidades que se han adhesionado son muchas, entre ellas se encuentran Anadel, ASPAC, LIBERTA, El Hogar Antiespecista Miguel Quintana, Pollets de la Terreta, Arkadia, Escuadrón KAT, Adopta una vida, Gats de Barri, EQUINAC, Progat, Iaioflautas, Flores para los cerdos, Erres, Castelló LGTBI, AACC Ayuda Callejeros, Animal Terrae, Stop al expolio de los bienes comunales, Stop Fumigaciones, 15 M... También desde lo internacional contamos con el apoyo de la asociación argentina de defensa de los caballos ALUISA, de la alemana SOSGalgos, Activistas Animalistas de la Costa, Ade, Fundación Sol, SinZoo, entre otras muchas agrupaciones de países latinoamericanos y de Europa.

Se invita a toda la población, incluso niños, entiendo. Por supuesto, sobre todo a ellos, porque serán los herederos de este planeta y quienes mejor pueden entender el cambio que se necesita.

La ONU alerta de que la ganadería intensiva es tremendamente nociva, en concreto se informa de que "[ésta] es responsable del 14,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero -lo mismo que todo el sector del transporte-. En el caso concreto de España, Greenpeace estima que el 94% de las emisiones que producimos proceden este sector. En cambio, la gente sigue consumiendo cadáveres de animales, los McDonald siguen llenos... La industria de la explotación animal, por desgracia, sigue siendo aún muy fuerte y tiene mucho poder capital, por lo que el adoctrinamiento, la publicidad, la presión social y la cooperación conjunta con el sistema represivo del estado español hace que para muchas personas aun sea muy dificil (o imposible en algunos casos) discernir la verdad. Pero para esto salimos a la calle ¡a gritar por quienes no pueden!

El veganismo ha calado, al fin y de manera poderosa, en lo popular, en la cultura y en los media. En los supermercados se venden productos veganos de todo tipo y hay cada vez más anuncios de dichos productos. En cambio, las marcas explotadoras incrementan la mentira de su propaganda de animales felices en los anuncios... Es cierto, pero incluso estos nuevos productos "veganos" son impulsados en muchas ocasiones por lobbys de empresas carnicas, como es el caso de la IMPOSSIBLE BURGER, BEYOND... y los que no se encuadran en esta categoria, nacen de la demanda de un consumismo capitalista creciente, ¿queremos un veganismo explotador, capitalista y masificado? Creo que es muy importante no olvidar al proveedor local, el consumo ecologico y de proximidad y dejar de consumir estos productos de supermercado que no son articulos de primera necesidad. Por lo que dices sobre la mentira de la carne, sí, nos encontramos con la "carne ecologica", "huevos de gallinas felices"... son los ultimos resortes a los que se aferra una industria macabra, asesina y mentirosa que sabe lo que se vaticina a medio-largo plazo: un final inevitable como el de la industria lactea.

¿Qué se espera de estas manifestaciones por todo el estado español? ¿Habrá una continuidad, en forma de manifiesto, de seguimiento del problema en forma de grupos cohesionados, etc.? Por supuesto, las plataformas seguirán luchando, las activistas a pie de calle y todos los colectivos, seguiremos gritando por la liberación animal y concienciando allá donde tengamos la oportunidad siempre, esta lucha no tiene final hasta la abolición total.

Por último, ¿desde dónde parte la marcha protesta que se realizará en Castellón, dónde terminará y qué se tiene planeado hacer? La marcha iniciará en la Plaza de la independencia (La Farola), a las 11:00h de la mañana del sabado 24 de Agosto, despues de un itinerario centrico acompañado de consignas y protestas. El acto finalazará aproximadamente sobre las 12:30 con acciones conmemorativas en memoria de las victimas del esclavismo y el egoismo humano frente a la Delegación Territorial de Agricultura (PROP), esta acciones constarán de: lectura de manifiestos y discursos, yo interpretaré una pieza musical que acompañará al poema vegano "Te quiero", de Angel Padilla recitado por el propio autor, acompañada la pieza abolicionista con la presencia de "La Madueño", una bailarina vegana que ya ha danzado por los animales en otras manifestaciones abolicionistas.