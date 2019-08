Poetas costarricenses en la (FIL, Panamá 2019) En esta feria están participando escritores y poetas de muchos países Carlos Javier Jarquín

viernes, 16 de agosto de 2019, 23:54 h (CET) La Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL) inició este martes 13 de agosto y finalizará el domingo 18. “Esta XV edición será dedicada a conmemorar los 500 años de la fundación de la Ciudad de Panamá, sin dejar de lado temas de actualidad como la migración o las noticias falsas que inundan las redes sociales”...

En esta feria están participando escritores y poetas de muchos países. De Costa Rica han sido invitados varios escritores de los cuales con dos me he contactado; Ronald Bonilla y Lucía Alfaro en esta entrevista brevemente hablan de las actividades literarias en las que estarán participando.

Ronald Bonilla Ronald Bonilla, (nació el martes 14 de agosto 1951 en San José, Costa Rica). Estudios efectuados Bachiller en Letras y Artes, Conservatorio de Castella, énfasis artístico en teatro y creación literaria, estudios de filología (U.C.R.) Miembro del Círculo de Poetas Costarricenses desde 1965. Es fundador y coordinador del taller literario POEISIS, 2007. Por su fabulosa trayectoria literaria ha recibido muchos premios nacionales e internacionales, en el 2002 ganó el Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán Panamá. En el 2015 fue galardonado con el Premio Magón de Cultura de Costa Rica, entre otros. Sus poemas han sido publicados en antologías y revistas en Panamá, Argentina, y muchos otros países de América y en España, en forma virtual y en impresos.

Libros publicados Ronald, ha publicados 16 libros de poesía los cuales destacan: Viento Adentro, (1969). Las manos de amar, (1971). Consignas en la piedra, (1974). Soñar de frente, (1977). Un día contra el asedio, (1999). Porque el tiempo no tiene sombra, (2001). A instancias de tu piel, (2002) entre otros. Ha participado en muchos festivales literarios nacionales y también de otros países.

Entrevista ¿Cuáles son los nombres y cuántos libros, Poiesis Editores estará presentando, en la XV Feria Internacional del libro Panamá 2019? Ronald: -Traemos 23 títulos, de los cuales 18 son de poesía: HORROR DE ÁNGELES, GIRALUNAS, DESPLEGARIA, POEMAS SIN REMITENTE, RAÍCES DE LA TARDE, EL INVIERNO QUE FALTABA, HUELLAS PARA EL SILENCIO, ABECEDARIO EN LA TORMENTA, ESTALACTITAS DEL TIEMPO, VOCACIÓN DE HERIDA, y YOGAENCUENTOS que es nuestro más reciente publicación de la autora Marianela Vargas. También en poesía tendremos en el stand: LA SOLELDAD DEL ÉBANO, PERSPECTIVAS DE LA AUSENCIA, LOS ÚLTIMOSCUERCOS, SED DE OTRAS PIEDRAS, HOJA DE AFILIACIÓN, APUNTES PARA UN GRAFITTI y RECURSO DE AMPARO que acaba de salir a la luz estos últimos son de nuestra autoría pero editados por otras editoriales, que no están en esta feria. En prosa traemos LAS VOCES PAR 4R, EL EXPLORADOR DE UNIVERSIDADES y ROGELIA Y OTROS CUENTOS QUE ME HAN CONTADO, en literatura infantil tenemos dos títulos LA PRINCESA DISTRAÍDA Y EL AGUJERO MÁGICO.

¿Qué representa para usted que Poiesis Editores, esté presente en ésta importante e histórica Feria Internacional del Libro? ¿Es primera vez que Poiesis, dice presente en un evento internacional? R: - Como Poiesis Editores, sí, es la primera vez que tenemos presencia en una Feria Internacional del libro fuera de nuestras fronteras. Para nosotros reviste importancia visualizar a nuestros autores, confrontar nuestros libros y hacer contactos con escritores y editores de acá y de otros países representados. Estamos en procura de hacer y mejorar vínculos con Panamá para que la gestión cultural de nuestro Grupo y de nuestra Editorial trascienda hacia otros espacios, sobre todo en Centro América, que es nuestro propio entorno.

¿En su obra literaria respira influencia de poetas panameños? ¿Cuáles son los nombres de estos poetas? R: -Creo que las voces de la poesía centroamericana están imbricadas por realidades sociales y culturales que tienden a imbricarse, también por diferencias que nos hacen aprender unos de otros. Luego de conocer la poesía de Rogelio Sinán, al participar en el Certamen y obtener el premio en el 2002, he tenido la oportunidad de conocer expresiones poéticas de gran calidad, como lo son Fábrega, Miró, Elsie Alvarado de Ricoeur, Moravia Ochoa, Gloria Youn, Bertalicia Peralta y otros más recientes como; Javier Alvarado, Pablo Menacho, Porfirio Salazar, Héctor Collado, y muchos otros, así como narradores importantes como; Justo Arroyo, Rosa Ma. Britton, Consuelo Thomas, Enrique Jaramillo Levi y otros.

Quizás no hablaría de influencia sino de interconexiones, encuentros y lecturas que nos retroalimentan.

¿Cuáles son las actividades literarias más significativa en las que tendrá participación? R: - Jueves 15, seré el disertador sobre el libro de Ela Urriola, Premio Nacional de Poesía Ricardo Miró, denominado La Edad de la Rosa, en la entrega de los Premios Nacionales. Y el cual hace homenaje a 18 mujeres del mundo de las artes, signadas por el dolor, la intensidad y el desgarramiento interior. El sábado a partir de las 12 p.m. tendremos tres o cuatro actividades de una hora durante la Feria del libro. Lucía presentará El vértigo de los ángeles de Ela Urriola, Haremos el homenaje a Laureano Albán, donde cuatro escritores, Lucía y yo, Ela Urriola y Marco Ponce leeremos poemas de su autoría y hablaremos de su magnífica obra, siendo un espacio importante para que la obra de este gran poeta nacional, sea reconocida como debe ser en los países vecinos. También haremos un coloquio recital sobre el humanismo solidario como tendencia literaria y habrá una pequeña mesa redonda sobre derechos humanos, donde Lucía Alfaro participará en representación de la Fundación Jorge Debravo.

Lucía Alfaro Lucía Alfaro Araya (nació en San José Costa Rica). Es graduada en Administración de Empresas y Bachiller en Filología Española de la UCR, Universidad donde prepara su tesis para obtener el grado de Maestría en Literatura Latinoamericana. Es la presidenta de la Fundación Jorge Debravo, fundada en Agosto 2017. Es la editora y promotora cultural de Poiesis Editores desde Enero de 2015. Sus poemas han sido publicados en distintas revistas y periódicos nacionales e internacionales, ha publicado varios libros de poesía; La soledad del ébano. Editorial de la UCR (2015). Antagonía. Editorial Torremozas, España (2016). Vocación de Herida. EUNED en coedición con Editorial Poiesis (2016), entre otros. Ha participado en muchos festivales literarios nacionales y también de otros países.

¿En qué consiste el homenaje que le estarán celebrando en esta importante Feria, al poeta costarricense Laureano Albán (Turrialba, 1942). Premio Nacional de Cultura Magón 2006 ¿Cuántos poetas se darán cita en este homenaje? Lucía: - Nos daremos cita cuatro poetas: dos panameños: Ela Urriola, dos veces premio Nacional De poesía Ricardo Miró, y Javier Alvarado joven poeta con varios reconocimientos a nivel nacional e internacional, Ronald Bonilla de Costa Rica, Premio Magón de Cultura 2015 y esta servidora, poeta costarricense, editora, gestora cultural y presidenta de la Fundación Jorge Debravo.

Es importante este reconocimiento al poeta Laureano Albán, pues si la voz de Laureano en los años 80 y 90 trascendió nuestras fronteras en España, Israel, Francia y Estados Unidos, a nivel de Centro América, es poco lo que se le conoce, y sus poemas han suscitado recientemente un gran interés en estos amigos panameños. Aunque sabemos que otros autores ya le conocen bien, esto queda en pequeños círculos literarios y es necesario que trascienda hacia otros ámbitos intelectuales.

¿Qué le parece el tema que describe la poeta, pintora y profesora de filosofía Ela Urriola, en el libro "El vértigo de los Ángeles? ¿Cuál de los poemas de este poemario es su favorito? -En realidad me gusta todo el libro, desde su prólogo que es un ensayo bastante completo sobre el ocultamiento y la indiferencia ante el crimen de lesa humanidad que es el flagelo de la pederastia, hasta la reseña histórica sobre este tópico en el que se incluyen datos fehacientes, pasando por supuesto por los emotivos poemas que están ambientados en diferentes situaciones sociales y ámbitos geográficos. El libro cierra con el cuento "Gracia" que muestra gran dominio del tema y de la escritura comprometida con lo social o lo que hoy llamamos Humanismo Solidario.

