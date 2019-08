STARLITE Marbella Conciertos al aire libre en una cantera espectacular Ana Ruiz de Infante

viernes, 16 de agosto de 2019, 23:49 h (CET) Como cada verano desde hace ya siete años, se celebra en Marbella “Starlite”, festival musical al aire libre en una cantera espectacular que te sorprende nada más llegar, rocas excavadas en la montaña en medio de un paraje en plena naturaleza y cuyo acceso se realiza a través de unas lanzaderas puestas con el fin de evitar el acceso de coches y preservar este lugar mágico.



Lo que comenzó siendo un pequeño proyecto de la mano de Sandra García-Sanjuán y su marido Ignacio Maluquer, sus fundadores, se podría decir que ahora se ha convertido en uno de los eventos musicales más importantes y todo un referente de la costa malagueña.



El festival abre sus puertas a mediados de julio y termina a finales de agosto. Cada vez son más los artistas que acuden a este y cuyo cartel se llena de los más prestigiosos cantantes del momento. Artistas de la talla de Enrique Iglesias, Elton John, Lenny Kravitz, Lionel Richie, Andrea Bocelli, Ricky Martin, Tom Jones, Pet Shop Boys, Alejandro Sanz, Eros Ramazzotti, Luis Fonsi, Plácido Domingo, Anastacia, Luis Miguel, Sting, Maná, David Bisbal o Hardwell se han dado cita en Starlite Festival ofreciendo conciertos inolvidables.





Este año el cantante estadounidense Jason Derulo hacía su aparición el 13 de agosto, el único concierto de esta estrella en España, y como no podía ser de otra manera reunió a más de 2500 asistentes y a varios rostros conocidos que no quisieron perderse este espectáculo: Antonio Banderas y su pareja Nicole Kimpel, Borja Thyssen y Blanca Cuesta, Valeria Mazza y su marido Alejandro Gravier…fueron solo algunos de los espectadores que acudieron a la cita.



Considerado uno de los artistas pop más importantes del panorama musical actual -ha vendido la friolera de 130 millones de singles en todo el mundo, y cuenta ya con 11 singles Platino-, Derulo con su peculiar estilo subió al escenario demostrando su talento como cantante y bailarín, contagiándonos a todos los asistentes, que nos pusimos en pie a bailar al ritmo de su música y sus canciones movedizas.





Sin duda Starlite es mucho más que un festival, es toda una experiencia: moda, gastronomía, y música se mezclan en este espacio para ofrecerte lo mejor de la noche marbellí.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas "No somos dueños de esta tierra" Entrevista a la cantautora argentina Silvia Gers Panthyger, "hijos de Caín" Entrevista al grupo de glam metal Panthyger La fiesta latina del verano arrasa en su segunda edición ​La Organización quiere agradecer la colaboración de todos estos sectores, servicios e instituciones en la realización de un evento de estas dimensiones Puro Latino Fest 2019, la sensación del verano Fangoria, Anitta y Martin Garrix ponen del revés el Arenal Sound Casi 60.000 espectadores llenaron una segunda jornada de festival que estuvo a la altura de lo esperado