Presencias volubles Entre la clandestinidad, la confusión y las ideas claras; es necesario afilar el discernimiento Rafael Pérez Ortolá

viernes, 16 de agosto de 2019, 23:24 h (CET) Dependemos de los detalles. Los ambientes nos inclinan en esa dirección; han configurado una complejidad enorme, de la cual captamos una minúscula parte, con la totalidad en progresivo alejamiento. Es determinante el añadido del dinamismo y profusión de conexiones inestables. El conjunto desarrolla una actividad caótica, porque desconocemos la mayor parte de sus reglas. Percibimos PEQUEÑECES en contraste con las dimensiones circundantes. El carácter efímero de cuanto acontece impone una carga circunstancial al resto de las actividades emprendidas. Los factores desconocidos son abrumadores, son parte esencial de la incertidumbre. Quedan en entredicho las rotundas afirmaciones de tantos cantamañanas.

Experimentamos a diario la CONFUSIÓN de la realidad por lo que se ve, las convicciones por las manifestaciones públicas rimbombantes, sin hacer demasiado caso de los movimientos subyacentes. Sin embargo, sería buena la diferenciación de los enigmas naturales, de los ocultamientos y de las simples actuaciones clandestinas. Ni las luces son tan esclarecedoras, ni las sombras son inaprensibles en su totalidad. Desde ambos campos se promueve un amplio espectro de circunstancias con orientaciones para todos los gustos. En estos asuntos tampoco son homogéneas las ideas, atadas con cabos sueltos, novedades impensables o simples perspectivas personales.

Las previsibles discordancias exigirían unas actitudes apropiadas para su ensamblaje. En el siguiente ejercicio poético aparecen algunas variantes escuetas de las pretendidas luces o sombras. Insinúan el carácter ambiguo de ciertas realidades, siempre pendientes de la percepción y asimilación por parte del “yo” intransferible de cada persona. Sus interpretaciones rozan los distintos sectores vitales de la existencia. Parto de la idea de clandestinidad, abierta como apreciaremos a las acepciones y variantes ilimitadas.

Clandestinidades

Hay clandestinidad

…Bien y mal fundamentada. ...Intolerante y posesiva. ...Impresentable y agresiva. …Necia y de negros presagios. …Mágica y brillante.

Hay clandestinidad

…En la calle y en las alcobas. …En los biombos y en las alfombras. …En los escritos y en las pantallas. …En las palabras y en las miradas. …En los discursos y las proclamas

Una vez más …El discernimiento… …Es una cualidad necesaria.

En esto de la transparencia y lo clandestino, en sus ventajas o secuelas perjudiciales; es decisiva la actitud de los actuantes en cada tiempo y lugar. Son muy diferentes sus Influencias sobre públicos infantiles o de adultos en sus variadas fases. La intrascendencia del mismo hecho para unos, adquiere la máxima importancia para otros. Las características del sujeto o del grupo de AFECTADOS resultará por lo tanto primordial, las valoraciones cambian con los detalles. Aparte de la edad, son las necesidades, sentimiento o aspiraciones de esa gente, su implantación en determinadas culturas; las circunstancias modificadoras de su umbral de susceptibilidad (Pensionistas, escolares, parados, víctimas).

Las apariencias son engañosas, sí; aunque las realidades asumidas con frenesí se derrumban con frecuencia, su entidad estaba centrada en apariencias de muy escaso respaldo. Entramos en un juego de FALSEAMIENTOS de rasgos peculiares. Desde los inocentes, derivados de la ignorancia, desconocedores de las intrincadas conexiones, con escasa o nula responsabilidad; a los involucrados con los artilugios enrevesados por la malicia; las motivaciones suben las más empinadas cuestas de los engaños. Entre la necedad de los indolentes sin voluntad para las pesquisas necesarias y la estulticia de los maquinadores, en los ambientes modernos comprobamos el amplio espectro de un oscurantismo exagerado e innecesario.

A veces es posible encontrarnos a gusto con cierto aire de misterio, enigmáticos, mientras desarrollamos las actividades con un gran componente de intimidad; con las expresiones comunicativas reducidas a pequeños núcleos. “Hasta que nos despiertan voces humanas, y nos ahogamos”, como dice el famoso verso de Elliot; refuerza la imagen del vocerío como elemento de ocultación de la verdadera trama de las ideaciones personales o colectivas. Formarían parte de los ocultamientos DICHARACHEROS, en los cuales la suma de sonoridades obstaculiza la transmisión. Es un fenómeno habitual, la mera acumulación de expresiones sirve como cerrazón comunicativa.

Si bien lo miramos, los malentendidos entrañables se posicionan en las relaciones humanas, por la dificultad casi insalvable de ponernos en el lugar del otro. Siempre surgirán visiones clandestinas cuando intentemos esa penetración en los territorios ajenos. En sí, no pasaría de ser una de las circunstancias limitantes para adaptarnos a ella. El lamento, los sufrimientos, nacen cuando sirviéndose de ella nos avasalla la INIQUIDAD en sus múltiples facetas. Por desgracia, es una entonación reiterada en las diferentes manifestaciones de la convivencia. Dicha incapacidad penetrante entre las mentalidades servirá de escudo protector a los perversos en la práctica de sus triquiñuelas.

La contingencia y la incertidumbre han de ser recatadas para cualquier intento comprensivo, integrador, de nuestras incógnitas y saberes. Los procesos de ajuste requieren de una constante adaptación. Ya no debieran engatusarnos con las ideas colectivistas castrantes desde su olvido de las esencias personales; ni los islotes particulares por su irrealidad al desprenderse de la comunidad insoslayable. No caben las renuncias mal entendidas, ni las imposiciones. La imaginación integrada en el discurso racional necesita la incorporación de las alegrías gratificantes de manera preferente, sin fijaciones absurdas, aplicada a la convicción CRÍTICA, bien dispuesta al apoyo de los discernimientos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los acosos No se trata de demonizar al hombre y encumbrar a la mujer, simplemente igualarse en salario y responsabilidades laborales. ¿Tan difícil es eso de comprender? España, siempre con la historia atrasada Los campos de exterminio nazis y las autoridades españolas nunca han tenido buena relación ¿Es la hora de fundar un Partido Republicano? Reforma vs. Ruptura Los dominicanos: El pueblo latinoamericano que ha tenido más ocupaciones y más independencias La importancia del 16 de agosto, Día de la Restauración Dominicana Temperamentos filosóficos Peter Sloterdijk es un filósofo que ha transformado la filosofía con sus análisis y reflexiones sobre la realidad posmoderna y digital