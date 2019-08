Bea Simone ofrece el glamour de los años 70 y la belleza artesanal desde Marbella Comunicae

viernes, 16 de agosto de 2019, 15:22 h (CET) Bea Simone, una ingeniosa marca creada en Marbella para vestirla con el glamour de los años 70… Inspirada enel mediterraneo y con el trabajo de artesanos profesionales, se inserta con originalidad en el mercado global Una nueva marca ha nacido en Marbella para deslumbrar a las mujeres del mundo, se trata de Bea Simone una empresa que diseña sus prendas en la costa de Marbella pero las elabora con los mejores artesanos en Buenos Aires, combinando lo mejor de los dos mundos.

La moda siempre se impone ante los ojos de la sociedad con el objetivo de traer tendencias y mejorar el aspecto de las personas, estando al pendiente de los nuevos diseños y buscando la exclusividad que cada cliente se merece.

El mercado se puede volver duro y competitivo frente a una amplia cantidad de marcas que superan la demanda de los clientes, pero ¿Qué es una mujer sin la moda? ¿Cuánto invierte una mujer en su indumentaria? ¿Cuánta atención le presta a su outfit?

“Es importante que cada mujer tenga una amplia cantidad de opciones para que pueda encontrar lo que realmente la identifica, y eso es justamente lo que buscamos, que cada mujer pueda identificarse con nuestras prendas, con nuestro estilo”, argumentan desde la dirección de Bea Simone.

Buscando lanzarse al mundo, Bea Simone nace en Marbella con una propuesta más que interesante, todo el diseño se realiza en las costas de la ciudad, pero la realización de cada prenda se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina por parte de artesanos profesionales, utilizando hilo de seda 100% natural y se puede afirmar que son artesanales también en un 100%.

Sus diseños se inspiran en el glamour de los años 70, combinando la estética considerada bohemia de lujo y la exclusividad de ser prendas hechas a mano, por lo que cada una se vuelve única.

Uno de los puntos clave de las mujeres al elegir una prenda es la sensación que le produce y la inspiración que le brinda. Al hablar de las prendas de Bea Simone se puede sentir una sensación de permanencia y lujo por la inspiración de las bellas costas, de tradición por estar todo hecho a mano, de glamour por el brillo que poseen y de elegancia por la femineidad que desprenden los diseños.

¿Qué puede esperar una mujer al comprar estas prendas? Fue una de las principales preguntas hechas a la representante de la marca, “Las mujeres que nos visiten tendrán todo lo que desean en un solo lugar, un look que combina el estilo de la playa con el glamour del Studio 54; y la delicadeza y el lujo de las técnicas artesanales tradicionales, incluyendo franjas y crochet hecho a mano, pero con un toque de modernidad”

Sin duda alguna, parece que Bea Simone se ha establecido como marca y sus diseñadores saben lo que hacen. La tienda está repleta de opciones con paletas recortadas y apagadas, pero incluyendo toques metálicos y con el brillo particular de las lentejuelas. “Vestidos de cóctel, minifaldas, chales y pantalones cortos son algunas de las muchas prendas que las mujeres pueden encontrar en nuestra tienda, para vestirse para la playa, para el anochecer o para darle el glamour mediterráneo que sus looks casuales se merecen”, afirman desde la marca.

Produciendo ediciones limitadas para mantener la exclusividad al máximo, Bea Simone merece atención y seguimiento para descubrir cómo reaccionan las mujeres de Marbella y ek mundo al enfrentarse a prendas que seguramente apreciarán toda su vida, prendas hechas a mano, con seda 100% natural, con glamour y brillo sin desperdicio.

Más información en : https://www.beasimone.co/

