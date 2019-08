Pringles patrocinará las finales de verano de la LEC de Riot Games en Atenas

Los icónicos snacks se involucran con los esports y darán a sus consumidores la oportunidad de ganar exclusivos aspectos de legado Riot Games revela el último de sus patrocinadores para las finales de verano de la LEC (League of Legends European Championship). Para celebrar la culminación de la primera temporada de la liga europea según su nuevo formato, los envases de Pringles de todo el continente llevarán un código que permitirá entrar en un concurso para obtener, diariamente, dos aspectos de legado. Para celebrar las finales de la LEC en Atenas, los próximos 7 y 8 de septiembre, un total de 115 millones de envases permitirán acceder a esta promoción que sorteará dos aspectos cada día.

Pringles es una marca que ha ido incrementando su compromiso y vinculación con los deportes electrónicos hasta convertirse en paradigma de cómo una firma generalista puede transformarse en endémica para la comunidad de jugadores. Por primera vez, patrocina un torneo de League of Legends y lo hace lanzando un concurso en sus envases, de manera que millones de los tubos de patatas llevarán un ID que permitirá acceder a un concurso online para obtener aspectos exclusivos y muy especiales ya que son un producto que no puede obtenerse normalmente en los canales y tiendas de Riot Games. 84 de estas Legacy Skins se entregarán en las próximas jornadas, dos cada día y hasta el próximo 26 de septiembre, a través del site LEC.pringles.com

Pringles también ofrecerá un sorteo hasta septiembre 30, que el dinero no puede comprar. Dos afortunados ganadores tendrán la oportunidad de vivir un día de competición en el estudio de la LEC de Berlín. Cada ganador obtendrá dos entradas que incluirán un tour por elbackstage y la posibilidad de conocer a los presentadores de la LEC.

El nuevo formato de la Liga Europea de League of Legends (LEC) se lanzó en enero de 2019 y enseguida vio un incremento en audiencia. La nueva identidad del torneo atrajo además a una serie de marcas aliadas y sponsors: numerosas firmas de sectores como la tecnología, la automoción, la energía y la moda. Pringles se une así a un listado de relevantes marcas que apoyan las finales de verano de la LEC y que incluye nombres como Warner Music, Tchibo y Lions Cereal. Además de la fórmula de sorteos diarios, el patrocinio se extenderá a la creación de contenidos exclusivos, promoción en el cliente y un microsites específico de Pringles.

“De manera constante y segura, hemos ido desarrollando una identidad que permite establecer nexos reconocibles, sólidos y duraderos con la comunidad gamer” -sostuvo Dominik Schafhaupt, Marketing Manager para el Norte de Europa de la División Snacks de Kellogg – “Hemos estado presentes en diversos torneos de relevancia, generando contenido y planificando activaciones. Es importante que continuemos en esta dirección y que seamos capaces de dirigirnos a los seguidores de diversas disciplinas de esports: la energía y la pasión de los fans de la LEC suponen que estemos particularmente emocionados por la ocasión de colaborar con el equipo de Riot Games de cara a estas finales de verano”.

“League of Legends ha estado en el mercado los últimos diez años. El diseño de nuestro juego -muy atractivo para las generaciones más jóvenes- así como la propia dinámica de la LEC son una propuesta muy atractiva para las marcas”, afirmó Alban Dechelotte, Head of Business Development and Sponsorships para la LEC. “Pringles ha sido pionera en liderar la integración de marcas generalistas con los esports. Admiramos el fantástico trabajo que ha realizado y estamos muy emocionados por esta campaña que creará, sin duda, una conexión significativa con nuestros fans. Será la primera vez que las Legacy Skins estarán disponibles en tiendas de una manera más accesible para los seguidores de LOL.”

Las finales de verano de LEC se jugarán en Atenas los próximos 7 y 8 de septiembre. Los fans podrán acudir no solo a los partidos sino a un área de exposición donde los patrocinadores estarán presentes y en donde se albergarán diversas activaciones.

Los códigos de las Pringles de esta promoción podrán redimirse en el microsite LEC.Pringles.com.

Otras promociones o patrocinios se harán públicos en los próximos días en

eu.lolesports.com

Las entradas para la final pueden adquirirse online aquí.