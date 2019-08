No del todo, pero casi. Aunque no se sabe hasta cuándo, en estos días de agosto descansamos de C.R.I.S: Casado, Rivera, Iglesias y Sánchez. Los cuatro políticos, cuando se les tiene como ahora, más bien lejos que cerca, no recuerdan a los jinetes del Apocalipsis, que son cuatro y dan miedo; por el contrario, evocan un cuarteto singular y raro, hasta cierto punto enojoso, poco útil y caro, pero que distrae: Lo que podría tomarse, nunca llamarse, como cuarteto de juguetes de la tele pública que dirige, de por libre o no pero con signo retroprogre, la no bien ponderada señora Erreeme Mateo: Erreeme delante, de Rosa María, sin duda y en mayúscula por lo de iniciales de nombre propio. Y retroprogre en minúscula, como calificativo dispuesto para lo que convenga, incluso suprimirse.

Han pasado unos días de agosto y estamos de vacaciones sin C.R.I.S, casi. No del todo. Parece como si la actividad política que representan Casado, Rivera, Iglesias y Sánchez, hubiera cedido la importancia y el protagonismo que debe tener a algo distinto: Una especie de entretenimiento vano, bobo y simplón que no distrae ni importa, pero que llena emisiones y huecos.

Con los cuatro de vacaciones, o casi, la sociedad, aunque apetezca descanso y vagar, empieza a recuperarse de una información tele-dirigida que prescinde de lo importante y desatiende lo que interesa. Se recupera deprisa, muy deprisa. Aunque en algunos medios sigan ocupando espacio las casi vacaciones de C.R.I.S, lo cierto es que, para todos, sus situaciones personales son tan provechosas, fructíferas y beneficiosas que las noticias que vienen de ellos, vagando o no, sólo sirven como relleno en una realidad que está a lo que importa.

Veámoslo con ejemplos de hoy mismo en relación con C.R.I.S: Casado se borra de la investidura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y cede el protagonismo PP a su segundo García Egea. Rivera hace lo propio mientras se juega con una posibilidad de divertimento o cansancio con la cantante Malú, y se recuerda algo tan fútil como un supuesto mensaje subliminal de esta mujer usando una camiseta. Iglesias, fuera de onda, es noticia por dos hechos que interesan sólo en su entorno: Su supuesto machismo, parece que fabricado como noticia falsa en relación con la madre de sus hijos. Y el arrojo de bolsas de plástico con excrementos por encima de la valla de su casa. Sánchez, por su parte, preside el Gobierno en funciones, pero no genera interés por cómo intenta un gobierno para una investidura posible, se ocupa de la realidad nacional (con un barco de bandera española con migrantes), o sus contactos internacionales en la situación económica mundial, sino por su afición a volar en Falcón, o sus vacaciones a cuenta del Estado en el Coto de Doñana.

Mientras tanto, el interés no vinculado a C.R.I.S, visto en órbita privada, al margen de C.R.I.S., sacado del chateo con periodistas, un club de Opinión e intercambio con amigos, se ocupa de lo siguiente: Los campos de refugiados en Jordania. Artículo en El Debate de hoy, de Pedro González, ‘Estados Unidos-China, un nuevo modelo de guerra mundial’. Opiniones sobre Oscar Camps, director de la ONG Proactiva Open Arms, que acusa al ministro de Fomento español Ábalos de ponerse de perfil con un barco español lleno de migrantes sin puerto para recogerlos. Reflexiones del General y diputado Rosety Fernández de Castro sobre el Open Arms y el resto de barcos de ONGs que realizan acciones de salvamento en el mar. Llamada de atención sobre ‘6 generales de la Guardia Civil, 2 tenientes generales del ejército, 1 general del aire y 1 almirante de la Armada que han solicitado con carácter urgente una audiencia excepcional con el Rey para el día 20 de agosto ante la noticia de la existencia de una resolución firmada por el presidente del gobierno para que los últimos guardias civiles y policías nacionales salgan en marzo de 2020 del País Vasco y Cataluña’. Uno de los hombres más ricos del mundo, Ray Dalio, se subleva porque el capitalismo no funciona. ‘Pekín se compra Europa’. China domina a Occidente con sus propias armas. Las empresas se pasan a Sánchez en su pugna con Rivera. Cambio social tan acelerado que cuando se está detectando un cambio ya hay que enfrentarse a sus consecuencias. Clases sociales como concepto hoy vacío de contenido y entidades grupales centradas en conceptos transversales como Ecologismo o LGTBI. La Aldea Global en la guerra mundial económica China-USA no es una anécdota. Cambio de era y posicionamiento de USA y China. Mundo rural y capitalismo chinos. Lectura de verano y política exterior. 3 derivas de guerra comercial China-USA. Entrevista en El Mundo a Juan Carlos Monedero, desnudo, frente a Iglesias y Pedro Sánchez. Fallo de un misil radioactivo en Rusia. Y, como remate, además de otros comentarios, las posibilidades de imputación de Íñigo Errejón e Isabel Díaz Ayuso por cosas feas, que ensucian calzoncillos, de él; y bragas, de ella.

Pasados dos días, el próximo día 16, empieza un divertimento nacional distinto. Fútbol. Atlético de Bilbao-Barcelona. No alterará descansos de nadie. Ni las vacaciones sin C.R.I.S, casi. Puede que sea mejor; y que se eche en falta una prórroga sin límite de tiempo mientras asoma, o se busca, un recambio al C.R.I.S.