En un pueblo muy lejano Un poema de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

jueves, 15 de agosto de 2019, 10:20 h (CET) Comienzo del poema ganador del 1er Premio de Poesía de Cuarto año en el Colegio Teresiano, 1985.



En un pueblo muy lejano

salvaje, pobre y precoz

se presentó en una chica

la vocación hacia Dios.



Estaba triste y sola un día

pensando en su situación

y en el mal que había hecho

al seguir la tentación.



Más viendo al pobre en su ranchito

el dolor disminuyó

había por quiénes luchar,

se lo comunicaba el Creador.



No recuerdo como continúa.

Para los que vven en los ranchos venezolanos. De hecho lo he escrito con 15 años, pensando en ellos. De otros dos poemas, que también fueron Primeros Premios, ni me acuerdo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.