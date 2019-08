¿Cuáles son las ventajas de los casinos online? En España existen casinos desde hace más de cuatro décadas Redacción Siglo XXI

jueves, 15 de agosto de 2019, 10:06 h (CET) El año 1977 marcó el inicio de los casinos en el país, ya que por entonces se aprobó la primera ley que legalizaba el juego y se autorizó la apertura de 18 salas de juego repartidas por todo el territorio nacional. En su evolución hasta hoy, el mercado de los casinos ha sufrido una transformación radical por los avances tecnológicos y la popularización de internet.

Corrían los primeros años de la década pasada cuando empezaron a llegar a España empresas de juego lanzando sus productos a través de internet, y las que ofrecen juegos de casino son, junto con las de apuestas deportivas, las que mayor éxito han cosechado desde entonces. Para los aficionados al casino, la red de redes se ha convertido en la plataforma ideal, ya que ofrece numerosas ventajas en relación a los casinos de ladrillo y cemento.

Multitud de ofertas y promociones Los mejores casinos online en España invierten cantidades ingentes en lanzar al mercado digital ofertas con las que atraer clientela, así como campañas y promociones para poder retenerla. Normalmente, cuando te das de alta por primera vez en un casino en internet, recibirás lo que se conoce como bono de bienvenida: una cierta cantidad para que empieces a jugar al casino, que en muchos casos estará en función del primer depósito que realices.

Si ya eres cliente, optas a otro tipo de promociones que tienen por objeto fidelizarte y que te mantengas como usuario. Aunque las condiciones pueden variar bastante entre unos casinos y otros, las más comunes entre éstas son las tiradas gratis y los bonos de recarga. Pero tanto si hablamos de bonos de casino en internet de los que te puedes aprovechar al darte de alta, como si se trata de ofertas disponibles cuando eres cliente, todas traen consigo ciertos requisitos que el casino establece de antemano y que debes leer con atención.

Juega cuando quieras y desde donde quieras Ésta es sin duda una de las grandes ventajas que ofrece internet para los jugadores de casino. El aficionado ya no tiene que desplazarse a ningún lugar si no le apetece, porque ahora puede jugar desde casa o cualquier otro lugar, y a la hora que más le convenga. Con la gran cantidad de casinos online que existen, el usuario sólo necesita una buena conexión a internet para disfrutar de su afición.

Por si esto fuera poco, las empresas se esfuerzan por ofrecer cada día más opciones para jugar con dispositivos móviles, lo cual facilita las cosas aún más porque allá donde quiera que estés, sólo necesitas llevar contigo el móvil o tableta para jugar al casino. Además, puesto que los casinos en internet están abiertos las 24 horas y los 7 días de la semana, uno sólo tiene que decidir si prefiere jugar con el ordenador, la tablet o el smartphone.

Todos los juegos de casino Las compañías que ofrecen casino por internet se esfuerzan constantemente por ofrecer a sus clientes la máxima cantidad de juegos de casino posibles, y ello está contribuyendo a disparar su popularidad. Actualmente, los casinos en línea ofrecen los mismos que los casinos tradicionales, así como numerosas mesas de juego con opciones para todos los gustos.

En internet puedes encontrar juegos de cartas como Blackjack, Póker o Baccarat; multitud de ruletas, bingos e infinidad de slots – tragaperras. Y no sólo eso, también puedes disfrutar de una de las últimas tendencias, los casinos en vivo. En estos puedes jugar a la ruleta de la mano de crupieres reales, a los que puedes seguir a través de webcam, e interactuar con el resto de jugadores por chat… pero todo desde la comodidad de tu sofá.

Casinos legales y con licencia Puedes tener la seguridad de que los casinos online en España están sometidos a una regulación específica que controla su actividad, garantizando además que tus derechos como usuario sean respetados. Fue en 2011 cuando se aprobó la ley de juego vigente actualmente, que contenía por primera vez disposiciones legales relativas a las empresas de juego que operan en el país - y eso incluye, por supuesto, a los casinos en línea.

Desde junio de 2012, fecha de entrada en vigor de la ley, toda empresa que desee ofrecer juegos de casino online debe hacerlo a través de un dominio de internet ".es" y contar con la correspondiente licencia. Las licencias son expedidas por la Dirección General de Ordenación del juego, organismo encargado de supervisar, regular, y sancionar cuando sea necesario, la actividad de las empresas de juego por internet en España.

