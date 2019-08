Favoritos al Balón de Oro El año pasado lo ganó el centrocampista Luka Modric Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 15 de agosto de 2019, 10:03 h (CET) Cada vez falta menos para la entrega del Balón de Oro 2019 y los favoritos a conquistar el preciado premio comienzan a aparecer en medios especializados y en casas de apuestas como William Hill, donde ya se puede apostar por el esperado galardón que entregará la Revista Francesa Football, usando el código promocional William Hill.

Recordemos que el Balón de Oro es un premio anual entregado desde 1956 al mejor futbolista del año. En el 2010 se fusionó con el premio FIFA World Player y se entregó como FIFA Balón de Oro, pero en el 2016, ambas organizaciones se separaron y los galardones volvieron a entregarse por separado.

El balón dorado que ha sido conquistado por 43 futbolistas de distintas nacionalidades a lo largo de su historia, ha tenido entre sus galardonados a figuras como Franz Beckenbauer, Michel Platini, Cristiano Ronaldo y Leonel Messi, quienes se han convertido en los jugadores con más podios en esta importante premiación.

El año pasado, el centrocampista Luka Modric se hizo acreedor del mayor reconocimiento individual del fútbol internacional, gracias a la participación que tuvo con la selección de Croacia durante la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, colocándole una pausa a la era Ronaldo-Messi, que dominaba la gala desde el 2008.

En las próximas semanas se espera que el rotativo francés anuncie la fecha de la ceremonia y reafirme los nombres de los jugadores que ya aparecen como favoritos en la casa de apuesta inglesa, donde se encuentran Virgil Van Dijk, Leonel Messi y Cristiano Ronaldo, como los jugadores con las mayores probabilidades de ganar.

Si bien, Van Dijk es un defensa, parte como el gran favorito a apoderarse del balón este año. El holandés, quien ha obtenido los méritos para estar en esta premiación, consiguió llevar a Países Bajos a la final de la Liga de Naciones de la UEFA, alcanzó el Premio a Jugador del Año de la PFA y logró ser el mejor jugador de la Premier League 2018-19. Por su parte, Leonel Messi, estará más cerca de alcanzar el galardón que no pudo conseguir en la edición pasada. El argentino quien ya tiene 5 balones dorados, cerró esta temporada de la mejor manera, pues conquistó la Liga con el Barcelona, ganó la Bota de Oro y logró convertirse en el máximo goleador de la Liga de Campeones.

Finalmente, Cristiano Ronaldo. El portugués quien también buscará sumar su sexto balón de oro, aparece entre los candidatos a levantar el trofeo en Francia, luego de haber ganado la Serie A con la Juventus de Turín y haber conquistado la copa de la UEFA Nations League con la selección de Portugal, con la que hizo una excelente actuación. De momento uno de estos tres futbolistas se convertiría en el sucesor de Luka Modric. De ganar el holandés, sería su primer Balón de Oro, pero de ganar el argentino o el portugués, estaríamos hablando de un sexto título y del mayor ganador del premio Balón de Oro en la historia del fútbol mundial. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Athletic Club gana el Carranza en los penaltis El cuadro vasco fue a remolque en la final desde el gol de Addison Adrián da la Supercopa al Liverpool El meta español, decisivo en la tanda contra el Chelsea Zidane: "No voy a contar nada, puede pasar cualquier cosa en tres semanas" "Lo importante es lo que hicimos hasta ahora" Joao Félix se luce en el broche triunfador del Atleti contra la Juventus Los de Diego Pablo Simeone firmaron la sexta y última victoria de su puesta El Barça golea al Nápoles antes de iniciar LaLiga Griezmann, Suárez y Dembélé se enchufan en Michigan