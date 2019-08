"Soy una persona que necesita poco para ser feliz"

Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA), es actualmente presidente de la comunidad autónoma de Cantabria, puesto que ya ocupó durante ocho años en anteriores legislaturas. Académicamente hablando se licenció en Ciencias Económicas y se diplomó en Banca y Bolsa en la Universidad del País Vasco.

Como docente, cuenta con amplia experiencia, impartiendo las asignaturas de Estructura Económica en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de Santander y de Política Económica y Hacienda Pública en la Universidad de Cantabria.

Aficionado a la pesca y a la recolección de setas, es de la opinión de que uno de los males de nuestra sociedad es que cada vez hablamos menos con nuestros semejantes. No conoce la envidia, ni el rencor y se declara incompatible con la corrupción.

Es autor de cinco libros: “Nadie es más que nadie” (2012), “La jungla de los listos” (2014), “Este país merece la pena” (2014), “Ser feliz no es caro” (2016) y “Sin censura” (2018). Todos ellos publicados por Espasa.



Entrevista:



- Miguel Ángel, a propósito del título de su primer libro “Nadie es más que nadie”, ¿Continua pensando lo mismo, o es mera utopía, sobre todo ante la ley a tenor del trato que reciben determinadas personas? - Yo creo firmemente en esa máxima y por eso la elegí como título de mi primer libro, que además escribí después de haber sido presidente de Cantabria durante dos mandatos y haber perdido el cargo a consecuencia de la mayoría absoluta del Partido Popular. En aquel momento yo pasé a ser un diputado raso en el Parlamento de Cantabria y lo cual asumí con absoluta normalidad, no me supuso ninguna pérdida, porque nunca he aceptado las prebendas que tantas veces acompañan a los cargos públicos. Yo he sido el mismo como presidente y como diputado, sin creerme nunca ni más, ni menos que nadie. Pero es cierto que a veces esa realidad parece una utopía. Y resulta especialmente sangrante el trato privilegiado que muchas veces reciben los poderosos. Yo me rebelo contra esas situaciones y las denuncio cada vez que tengo ocasión.



- Uno de los relatos más sobrecogedores que realiza en “Nadie es más que nadie”, es cómo esquivó a la parca, aquel fatídico 7 de diciembre de 1983, en el que colisionaron dos aviones, y fallecieron todos los ocupantes del avión que pudo tomar aquella mañana, ¿Cómo se replanteó la vida, tras este suceso, al comprobar que nuestras vidas penden de un hilo que en cualquier momento se puede romper? - Vivencias como ésa que relato en mi libro te hacen tomar conciencia de la fragilidad de la vida y la influencia que a veces tiene en ella el azar.



- Comenta que cuando se goza de poder, te duelen las espaldas de palmadas y los oídos de elogios, ¿Tiene facilidad para detectar fácilmente a las personas que son aduladoras en exceso? - La verdad es que sí. A mí me gusta el contacto con la gente, me gusta estar en la calle y escuchar a todo el mundo, y seguramente por ello he desarrollado una habilidad especial para identificar a los aduladores que se dejan deslumbrar por la posición social y económica de los demás.



- Miguel Ángel, señala que algunos de los ingredientes claves para ser feliz, consisten en ser solidario, marcarse metas, tener sentido del humor y mantener una actitud mental positiva. En su caso, ¿De qué manera combina estos ingredientes, para que el resultado sea obtener un plato sabroso en felicidad? - Para mí es muy sencillo, soy una persona que necesita poco para ser feliz: el bienestar de mi familia, ayudar a los demás cuando está en mi mano, defender y trabajar por mi tierra, el contacto con la gente…. No aspiro a otra cosa. Para mí no hay mayor felicidad que impulsar la mejora y el desarrollo de Cantabria, por eso continúo trabajando cumplidos ya los 76 años.



- En una de las reuniones a las que acudió, con el anterior inquilino de La Moncloa, definía a Mariano Rajoy con estas palabras: Amable, receptivo,simpático, buen conversador y con una dosis notable de sentido del humor. ¿Qué otras características considera imprescindibles para alguien que desee alcanzar altas cotas profesionalmente hablando ? - Yo considero que la honestidad, la sinceridad y la honradez son cualidades imprescindibles para triunfar como persona, que es el mayor de los triunfos al que cualquiera puede aspirar. En aquella reunión Rajoy me sorprendió gratamente, porque yo apenas había tenido contacto con él y dadas nuestras diferencias políticas y la imagen que tenía de él a través de los medios de comunicación me esperaba a alguien mucho más frío y distante. Sin embargo luego me decepcionó profundamente, al incumplir todos y cada uno de los compromisos que asumió en aquel encuentro, y que incluso reafirmó por escrito y con su firma, para impulsar las grandes inversiones que el Estado tiene pendientes en Cantabria.



- Miguel Ángel, conocidos son sus desplazamientos en taxi en Madrid, a lugares como el Palacio de la Zarzuela o La Moncloa. Incluso, del gremio de taxistas de Madrid, llegó a recibir un homenaje, ¿Qué opinión le merece la proliferación de licencias para vehículos VTC y las recientes polémicas que éstas suscitan con el colectivo de taxistas? - Me preocupan esas polémicas y creo que es necesaria una regulación que haga compatibles ambas actividades para evitar perjuicios innecesarios.





- Como experto en materia económica, comenta que la economía pasa por ciclos de auge, estancamiento y recesión, ¿En su opinión en cual de estos ciclos se encuentra la economía española?, ¿Cómo cree que influye en la economía, la actual crispación política? - La economía española ya se está viendo perjudicada como consecuencia de la inestabilidad política y las dificultades para formar gobierno, que muy probablemente nos van a abocar a unas nuevas elecciones en el mes de noviembre. Hay además otros factores externos que también van a contribuir a la desaceleración del crecimiento, como el Brexit o los enfrentamientos comerciales que está provocando Trump desde Estados Unidos.



- Miguel Ángel, su coetaneo el premio Cervantes en 2017, Eduardo Mendoza afirmaba en una reciente entrevista: “No volvería a la juventud, por considerarla una etapa llena de inseguridades”. En su caso, ¿Tomaría la pózima mágica de la eterna juventud? - Me parecen muy acertadas las palabras de Eduardo Mendoza. Cada etapa de la vida suma y aporta, por lo que no renunciaría a ninguna de las que ya he vivido.



- En su libro “Ser feliz no es caro”, comentaba la intención de su hija menor, Lara de ser politóloga y su intento de persuadirla para que estudiase magisterio. ¿Qué motivos esgrimió para tratar de convencerla y si finalmente consiguió hacerlo? - La política es hoy en día una de las profesiones más desprestigiadas e ingratas. La proliferación de la corrupción ha llevado a la ciudadanía a generalizar y pensar que todos los políticos son iguales, lo cual es muy injusto, porque hay muchísima gente que se dedica a esto por vocación y en muchos casos sin siquiera percibir un sueldo. Yo defiendo y reivindico la política con mayúsculas, ejercida con vocación y honradez, pero en las circunstancias actuales es cierto que se la desaconsejé a mi hija. Al final ella ha decidido estudiar psicología.



- Uno de los capítulos de su último libro “Sin Censura”, lo dedica a la problemática de la ludopatía. En España, aumentan considerablemente la apertura de locales de apuestas deportivas y por supuesto las apuestas por internet, ¿Cómo cree que se debería poner coto a este tipo de actividades y tener una legislación más restrictiva, sobre todo para proteger al colectivo más vulnerable como son los jóvenes? - La ludopatía me preocupa muchísimo, sobre todo por la incidencia dramática que está teniendo sobre los más jóvenes. Me parece inmoral que se instalen salas de juego junto a colegios, o que deportistas de élite promocionen el juego a través de los medios de comunicación incluso en horarios de público infantil. Creo que hay que tomar medidas para prevenir esta adicción, que se está produciendo cada vez a edades más tempranas.



En pocas palabras:

- Miguel Ángel, en su primer libro, “Nadie es más que nadie”, confesaba que lo había escrito a mano. Con el resto de los libros ¿Ha evolucionado hacia lo digital? - No, sigo escribiendo a mano, con un pilot.

- ¿Cómo se vive, de nuevo la paternidad después de los cincuenta? - Ahora la practico con más intensidad con mi nieto Bruno, de 5 años.



- ¿Cuál diría que es su mayor virtud y su mayor defecto? - Soy de una tenacidad increíble si creo firmemente en algo. Y soy muy desordenado.



- Miguel Ángel, para alguien, como es mi caso, que nunca ha pisado territorio cántabro, ¿Por dónde le recomendaría comenzar a conocer su tierra? - Difícil respuesta y más en pocas palabras. Cantabria merece la pena en todos sus rincones. Si me pide que elija uno, Polaciones, el valle donde nací y pasé mi infancia.



- Confiesa, que nunca buscó hacerse fotos con personas famosas o influyentes, a excepción de con Martin Cooper, pionero de la telefonía móvil y premio Príncipe de Asturias de investigación científica y técnica en 2009, ¿Qué características le atrajeron del Sr. Cooper, para romper esa regla? - Su invento ha revolucionado el mundo y ha transformado por completo la forma de comunicarnos. Creo que es un genio.



- En la portada de su libro “Ser feliz no es caro”, aparece practicando una de sus pasiones, la pesca y con un libro en la mano, ¿Recuerda cual era el título de ese libro?, ¿Suele aprovechar para leer mientras espera a que los peces piquen el anzuelo? - Siempre llevo un libro por si no pican. El último que he leído es ‘Las cloacas de la economía’, de mi amigo Roberto Velasco. El de la foto creo que es ‘La gran evasión’.



- En el prólogo de su último libro “Sin censura”, comentaba que al comenzar a escribir un libro, siempre piensa si será el último, ¿Ha empezado ya a escribir el próximo, para llegar a tiempo a la próxima cita de Feria del Libro de Madrid? - Sí, ya tengo un nuevo libro entre manos, aunque aún no sé cuándo lo podré terminar.