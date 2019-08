El Athletic Club gana el Carranza en los penaltis El cuadro vasco fue a remolque en la final desde el gol de Addison Redacción Siglo XXI

jueves, 15 de agosto de 2019, 09:45 h (CET) El Athletic Club Femenino se proclamó campeón de la 65 edición del Trofeo Ramón de Carranza, que por primera vez en la historia tuvo formato femenino, tras imponerse este miércoles en los penaltis al Tottenham inglés.



El cuadro vasco fue a remolque en la final desde el gol de Addison a los 10 minutos, aprovechando la espalda de la defensa vasca. El Athletic corrigió el descuido y no volvió a sufrir ocasiones claras, para en la segunda parte pasar a ganar terreno en ataque.



El empuje de las de Ángel Villacampa acercó el gol de las españolas, pero el club inglés no tiró la toalla. La final tuvo su dosis de tensión y rifirrafe, hasta que en el largo descuento Lucía García logró el empate.



La tanda dejó a las claras la importancia para ambos equipos de levantar el prestigioso trofeo del Cádiz, que curiosamente nació de unos lanzamientos de penaltis. El error de Haines permitió a las vascas celebrar el histórico trofeo tras 14 penaltis.

