Escariche comienza la Semana Cultural y las Fiestas en honor a su patrona, la Virgen de las Angustias

miércoles, 14 de agosto de 2019, 10:43 h (CET) La villa alcarreña simultaneará del miércoles 14 al viernes 16 de agosto su Semana Cultural con los actos religiosos. A partir del sábado 17, comenzará propiamente el programa oficial de sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de las Angustias, que pregonará Paco Núñez, presidente del Partido Popular de Castilla La Mancha La localidad de Escariche (Guadalajara) comenzará sus festejos con los actos de su Semana Cultural, iniciativa que se celebra tradicionalmente antes de las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Angustias. La Comisión de Fiestas de la villa alcarreña organiza, entre otras propuestas, diferentes campeonatos deportivos y tradicionales, juegos infantiles y diversos talleres para amenizar el ocio veraniego.

Este miércoles se abrirá la Semana Cultural, a partir de las 12 del mediodía, con varios juegos acuáticos para los más pequeños. Por la tarde, se disputarán los campeonatos de Bolos Castellanos y de Rana, en categoría adultos, donde los participantes podrán demostrar su destreza en estos juegos tan populares, además del campeonato infantil de ping-pong. La jornada se cerrará con una actividad muy divertida y que tuvo mucha aceptación en las fiestas del año pasado, la Gymkana Apocalipsis Escarichero, promovida por los más jóvenes del pueblo, que se disfrazan de zombis en varios puestos distribuidos por las calles del municipio. “Es un juego muy bien organizado, incluso utilizan nuevas tecnologías para comunicarse entre ellos, donde no solo intervienen los chicos y chicas del pueblo, también participan hasta personas de 60 años”, declara la concejal de Festejos, Teresa Sacristán.

El jueves, 15 de agosto, estará dedicado íntegramente a las actividades infantiles con juegos tradicionales, la fiesta de disfraces con degustación posterior de chocolate y bizcochos, y, para culminar el día, organizada por las peñas, la cena y el clásico encierro para los chavales. La Semana Cultural terminará el viernes con hinchables y la fiesta de la espuma. También se volverá a celebrar el taller de pintura urbana, que gustó mucho el año pasado y está destinado para todos los públicos, en el que los vecinos podrán demostrar de nuevo todo su arte decorando las alcantarillas del municipio, y el campeonato de Bolos Castellanos y de Rana, esta vez en su versión infantil.

Simultáneamente, durante estos días, la villa alcarreña celebrará también los actos religiosos previos a la celebración de sus fiestas. Comenzarán este miércoles, a partir de las 21 horas, con el acto de bienvenida como cofrades a los niños más pequeños de la Hermandad de la Virgen de las Angustias, con la correspondiente imposición de medallas. A continuación, se iniciará la solemne procesión de la patrona por el pueblo, con el recorrido más tradicional, recuperado con motivo del centenario de la Hermandad. La acompañará la Banda de Música de Fuentenovilla. Es tradicional que durante esta jornada los hombres y mujeres de Escariche se vistan con el traje típico de alcarreño. El viernes, 16 de agosto, se trasladará la imagen de la virgen desde la iglesia hasta la ermita y, posteriormente, se realizará un homenaje a los hermanos cofrades de más edad donde se les entregará un diploma conmemorativo.

El programa oficial de las fiestas patronales se iniciará el sábado 17 de agosto con el pasacalles amenizado por la Banda de Música de Pastrana, al que seguirá el gran desfile de Peñas y Carrozas por la Calle Mayor, y el esperado pregón que este año le ha correspondido pronunciar a Francisco Javier Núñez, presidente del Partido Popular de Castilla La Mancha, al que la Hermandad le entregará, aprovechando su presencia en la villa, el título de Hermano de Honor de la Virgen. Después, llegará el baile a ritmo de la Charanga “Los Colirojos”. De la alegría y la diversión se pasará a momentos más solemnes y de recogimiento, con la procesión de Nuestra Señora de las Angustias, cuya imagen será devuelta de nuevo a la iglesia de San Miguel Arcángel, y la ofrenda floral. Pasada ya la medianoche, será el turno del Gran Castillo de Fuegos Artificiales ofrecido por la Pirotécnica Vulcano de la localidad madrileña de Villarejo de Salvanés y de la verbena popular a cargo de la Orquesta Wilton.

El domingo, 18 de agosto, tendrá lugar la misa en honor a la patrona de Escariche, que, a su vez, es también Alcaldesa de Honor de la villa. Comenzará a las 12:30 horas y la oficiará el párroco local, Hilario Murillo, con la participación de la Coral La Paz, venidos para la ocasión desde Pastrana. Una vez acabada, a las dos de la tarde, la Banda de Pastrana tomará el relevo con el tradicional concierto de la Plaza del Árbol. Por la tarde, esta misma agrupación musical acompañará la procesión que transcurrirá por las calles del pueblo. La jornada terminará por la noche con el espectáculo de magia a cargo de “El Barón”.

Los actos religiosos de las fiestas acabarán el lunes, 19 de agosto, con uno de sus momentos más emotivos, la santa misa en honor a los hermanos difuntos de la cofradía, cantada solemnemente por el grupo Enmanuel. A continuación, se iniciará la procesión y el rezo de la salve de despedida a la Patrona. Después, los miembros de la Hermandad depositarán en cada lápida una flor en recuerdo de sus compañeros fallecidos. Más tarde, en la plaza, ofrecerán una limonada, amenizada musicalmente por la Banda de Música de Pastrana.

Esa misma tarde comenzarán los espectáculos taurinos con el cercado del coso. Este año se distribuyen en tres días distintos y no en dos como en las fiestas del año pasado. A partir de la una de la madrugada, llegará el encierro nocturno por las calles de la localidad, con la suelta de dos reses de la ganadería Campo Bravo de Brihuega. En la tarde del martes, 20 de agosto, se celebrará otro encierro con dos toros, uno de ellos ofrecido por la Asociación Taurina San Antón de Escariche, además de la suelta de los dos añojos del día anterior. La última jornada de las fiestas, el miércoles, 21 de agosto, se desmantelará el cercado taurino y tendrá lugar el monumental encierro, esta vez por el campo, con la suelta de un toro nuevamente de la ganadería briocense.

Los festejos se cerrarán, a partir de las nueve de la noche, con la caldereta popular en la Plaza Mayor. Posteriormente se hará entrega de los trofeos de los campeonatos de Bolos y de Rana, tanto en categoría infantil como adultos, y se dará un obsequio a todos los niños participantes en las diferentes actividades de la Semana Cultural. El baile a cargo de Ignacio Simón, el popular “Hombre Orquesta”, un personaje muy querido por los vecinos del pueblo que lleva muchos años amenizando sus veladas festivas, y la traca final darán término a las fiestas de Escariche 2019.

La programación festiva es similar a la del año anterior, “con el tema de las elecciones, tan próximas a las fiestas, hemos apostado por realizar más o menos las mismas actividades que en la pasada edición y que además tuvieron gran aceptación”, afirma Teresa Sacristán, la concejal de Festejos. Por su parte, la alcaldesa de la villa alcarreña, María del Carmen Moreno, agradece en el bando escrito con motivo de las fiestas patronales, “la confianza depositada nuevamente en su equipo de gobierno”, asegurando “que seguirán trabajando por conseguir lo mejor para Escariche”. También reconoce la labor “de todos y cada uno de los que de una forma u otra colaboran en la preparación y desarrollo de los diferentes festejos” y, por último, hace un llamamiento a los vecinos “para que reciban con su tradicional hospitalidad a todos los que nos visitan durante estos días, dando muestra del pueblo ejemplar que somos”.

SEMANA CULTURAL (14 al 16 de agosto 2019)

Miércoles, 14 de agosto

12:00. Juegos acuáticos infantiles

18:00. Campeonato adultos Bolos castellanos y Rana

18:00. Campeonato infantil Ping-Pong

24:30. Gymkana Apocalipsis escarichero

Jueves, 15 de agosto

11:00. Juegos populares infantiles

18:00. Fiesta infantil disfraces. Chocolate y bizcochos

21:30. Cena infantil y encierro infantil. BINGO

Viernes, 16 de agosto

11:00. Hinchables y fiesta espuma

18:00. Pintura urbana (para todos los públicos, decoración de alcantarillas)

19:00. Campeonato infantil Bolos castellanos y Rana

FIESTAS PATRONALES (14 al 22 de agosto 2019)

Miércoles, 14 de agosto

21:00. “Acto de Bienvenida como hermanos a los niños más pequeños. Bendición e imposición de la medalla de la Hermandad” A continuación solemne Procesión de NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS, por el pueblo, (Recorrido del Centenario) acompañada de la Banda de música de FUENTENOVILLA. Seguidamente se celebrará el Triduo

Jueves, 15 de agosto

21:00. Triduo

Viernes, 16 de agosto

21:00. Triduo y traslado de la imagen de la STMA. VIRGEN desde la Iglesia hasta su ermita. “A continuación homenaje a nuestros queridos hermanos más mayores. Entrega del diploma de la hermandad”

Sábado, 17 de agosto

18:30. Pasacalles, amenizado por la Banda de Pastrana

19:00. Gran desfile de Peñas y Carrozas. A continuación, Pregón de Inauguración de las Fiestas 2019 a cargo de FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ NÚÑEZ, presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Después, baile a ritmo de la Charanga “Los Colirojos”

22:30. Solemne procesión de NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS, desde su ermita hasta la Iglesia acompañada de la banda de música de PASTRANA. “Vísperas y ofrenda floral."

00:15. Gran Castillo de Fuegos Artificiales. Pirotécnica VULCANO de VILLAREJO DE SALVANÉS (MADRID)

01:00. Verbena popular a cargo de ORQUESTA WILTON

Domingo, 18 de agosto

11:00. Diana Floreada

12:30. Solemne misa Mayor en honor a la patrona y alcaldesa de honor, NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS oficiada por D. Hilario Murillo García. Con la participación de la Coral LA PAZ de PASTRANA

14:00. Tradicional Concierto en EL ÁRBOL, a cargo de la banda de Pastrana

19:00. Tradicional procesión por el pueblo, acompañada por la banda de música de PASTRANA. (Mesas y Motetes)

23:30. Espectáculo mágico a cargo de EL BARÓN

Lunes, 19 de agosto

12:30. Santa misa en honor a los hermanos difuntos cantada por el grupo ENMANUEL. A continuación, procesión acompañada por la banda de música de PASTRANA y canto de la salve como despedida a la amada Patrona. La hermandad depositará en cada lápida una flor en recuerdo a los queridos hermanos difuntos. Posteriormente en la Plaza, la Hermandad ofrecerá una limonada amenizada por la banda de música de PASTRANA."

16:00. Cercado del coso taurino

01:00. Suelta de reses por las calles del pueblo con 2 añojos de la ganadería CAMPO BRAVO, de Brihuega (GUADALAJARA)

Martes, 20 de agosto

18:30. Encierro por las calles del pueblo con un toro y otro toro con suelta a cajón de la Asociación taurina San Antón de la ganadería CAMPO BRAVO, de Brihuega (GUADALAJARA). Además de la suelta de los dos añojos del día anterior

24:30. Verbena popular a cargo de BABYLON

Miércoles, 21 de agosto

10:00. Desmantelamiento del cercado taurino

18:00. Monumental encierro por el campo con un toro de la ganadería CAMPO BRAVO, de Brihuega (GUADALAJARA)

21:00. "CENA POPULAR”. Caldereta en la Plaza Mayor. Entrega de campeonato de bolos y rana (infantil y adultos) y regalo para todos los niños participantes en la Semana Cultural.

22:00. Baile a cargo de IGNACIO SIMON, “el hombre orquesta”. DESPEDIDA FIESTAS 2019 y GRAN TRACA FIN DE FIESTAS

Noticias relacionadas Mascota Planet expone los beneficios de tener una mascota en el hogar Cinco técnicas de relajación express de Cigna para frenar el estrés Alondra Badano habla de amor y política en su último libro 'Miss Uruguay' 5 consejos infalibles para mejorar el SEO de una web 13 diferencias entre viajar ahora y hacerlo en los años 80, según IMF Business School