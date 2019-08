#MyPlaceGardenHotels, el nuevo concurso de Garden Hotels en Instagram Comunicae

martes, 13 de agosto de 2019, 15:30 h (CET) La cadena hotelera Garden Hotels arranca motores con un nuevo concurso de Instagram con el que quiere premiar la participación de los usuarios que envíen fotografías de sus vacaciones en los hoteles que la cadena posee en Mallorca, Menorca, Ibiza y Huelva y compartan su experiencia vacacional con la comunidad virtual Garden Hotels ha puesto en marcha #MyPlaceGardenHotels, un nuevo concurso de Instagram con el que anima a todos los usuarios a participar compartiendo varias fotografías que muestren sus experiencias en los hoteles de los que la cadena dispone en Baleares y en Andalucía con el fin de premiar a uno de sus seguidores con una estancia de 3 noches en régimen Todo Incluido para dos personas en uno de sus alojamientos.

Los interesados en participar deberán compartir sus fotografías en Instagram explicando cuál es su lugar o lugares favoritos del hotel en el que se hayan hecho la fotografía con el hashtag #MyPlaceGardenHotels y añadiendo la ubicación del alojamiento y etiquetando a la cuenta principal de la cadena, “GardenHotels”.

El periodo de envío de imágenes finaliza el 31 de agosto de 2019 a las 23h. El ganador se seleccionará de manera aleatoria el viernes día 6 de septiembre, notificándose a través de Instagram ese mismo día mediante un post. A partir de ese momento la persona seleccionada deberá ponerse en contacto con la cadena mediante un mensaje privado en el que indicará sus datos personales en un plazo que finaliza el 13 de octubre a las 11am. En el caso de no recibir ningún mensaje, la cadena seleccionará de manera aleatoria a otro ganador.

El premio no incluye gastos de transporte, propinas, excursiones, ni los gastos producidos por la ecotasa y las fechas de reserva deberán efectuarse en temporada baja del año 2020, siempre sujeto a disponibilidad. Todos los participantes deberán de ser mayores de 18 años, disponer de perfil en Instagram, cumplir los plazos de entrega y no podrán pertenecer al equipo laboral de la cadena ni ser familia directa.

Garden Hotels

Garden Hotels es una cadena hotelera con una trayectoria de 30 años en el sector del turismo y con una fuerte identidad sostenible que apuesta por ofrecer servicios a familias, parejas y grupos de amigos en entornos vacacionales como las zonas de costa de Mallorca, Menorca, Ibiza y Andalucía.

