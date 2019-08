Germaine de Capuccini Goya hace posible la depilación láser en verano

Era imposible realizarse el láser en verano, la piel bronceada implicaba renunciar a una parte de la eficacia o asumir un importante riesgo de quemaduras. Ahora, existe un nuevo principio médico de depilación que utiliza el Láser Soprano Platinum, único, indoloro, 3 veces más rápido que el habitual y compatible con la época estival. Es Germaine de Capuccini Goya, uno de los pocos centros donde encontrarlo en España y en el mundo, y revela por qué este láser sí es el definitivo y cómo funciona su técnica Para recurrir al láser tradicional se necesita una piel sin pigmentar y así, poder disparar a alta energía y conseguir eficacia en la depilación. La piel queda dañada y solo cuando se recupera totalmente (2 semanas), es aconsejable exponerla al sol. La tecnología tradicional genera un gran calor en la piel, produciendo una agresión que precisa tiempo de recuperación y que aumenta las posibilidades de sufrir quemaduras y manchas.

El nuevo principio médico de depilación láser mediante ´fototermólisis progresiva´ obtiene su eficacia mediante el calentamiento gradual de la dermis en su capa más interna, poco a poco eleva la temperatura del folículo piloso hasta los 45-50ºC y se mantiene durante unos 6 segundos, suficientes para dejar inhabilitado el futuro crecimiento de pelo.

Con esta última tecnología la piel no se calienta, no se daña, no es posible quemarla. Además, por este motivo es una depilación láser indolora y no puede generar manchas.

El láser Soprano Platinum está avalado por 3.000 dermatólogos y expertos, estudios científicos y certificaciones de efectividad a nivel mundial.

Esta nueva depilación indolora sin interrupciones estacionales ya es la número 1 en Estados Unidos y llega a España para revolucionar el mundo de la depilación.

Acerca de Germaine de Capuccini Goya

Ubicada en ´la Milla de Oro´, en pleno corazón del Barrio de Salamanca, abrió sus puertas en el año 2010 ´Lipocero Goya´, que tres años más tarde pasaría a ser ´Germaine Goya´, nombre que conserva en la actualidad y sobre el que se mantiene un centro de estética exclusivo, dotado siempre con la última tecnología. Es un auténtico templo de referencia en el sector médico estético, de 170 m2 de superficie, y cinco cabinas de uso individual, sonorizadas, climatizadas y equipadas con equipos de última generación médico-estética, que rinde culto a la belleza bajo la acreditación de Germaine de Capuccini y Homologado Premium Sorisa. Sus tratamientos, no invasivos, -como son la cavitación/ultracavitación, radiofrecuencia corporal y facial, láser lipolítico, vacumterapia, mesoterapia virtual por electroporación, presoteria y plataforma vibratoria-, son la opción de aquellos que quieren adelgazar, así como eliminar grasa localizada y celulitis. Todo ello a través de las manos de profesionales expertos. Además, cuentan con multitud de tratamientos faciales, -como peeling químico, drenaje o limpiezas en profundidad-, diferentes tipos de masajes terapéuticos, y la última maquinaria de depilación láser. ¿Dónde? En calle de Alcántara, 15. www.germainegoyamadrid.com

Seguir a Germaine Goya en:

Centro de Estética y Belleza Germaine Goya

@GermaineGoya

MediaKit