Dámaso Avilés descubre una isla entre España y América Comunicae

martes, 13 de agosto de 2019, 14:46 h (CET) Formada por lo que parecen ser volcanes, Dámaso Avilés descubre una isla entre España y América. La misma está localizada justo en medio del Océano Atlántico. La Isla Yanira es una majestuosa y encantadora isla rodeada en su totalidad por las más sorprendentes cascadas jamás antes imaginadas. Pronto será noticia en todo el planeta este monumental descubrimiento del cual ya se está comenzando a circular valiosa información Formada por lo que parecen ser volcanes, Dámaso Avilés descubre una isla entre España y América. La misma está localizada justo en medio del Océano Atlántico. La Isla Yanira es una majestuosa y encantadora isla rodeada en su totalidad por las más sorprendentes cascadas jamás antes imaginadas. Pronto será noticia en todo el planeta este monumental descubrimiento del cual ya se está comenzando a circular valiosa información.

El profesor Avilés pone al descubierto su hallazgo en su página web damasoaviles.com la cual presenta datos sorprendentes acerca de esta isla. Dámaso Avilés se ha ganado el afecto de miles de personas que le siguen fielmente desde que anunció que su mente maestra había creado La Isla Yanira (La llegada de Perzímides). Es el primer libro de una trilogía que promete ser una de las más vendidas en todo el mundo ya que trata importantísimos temas como la conservación del ambiente, la inclusión y el respeto por la diversidad.

La Isla Yanira / The Yanira Island ya está a la venta en Amazon, Barnes & Noble, Playstore y iTunes en inglés y en español, y en el caso específico de la obra en inglés también se encuentra en Booktopia.

Tanto sus personajes como sus vivencias, muestran la importancia del despertar al nuevo siglo XXI en que se está viviendo y en donde se debe aceptar a todos como son y no mostrar desprecio por preferencias o por cuestiones de color, ya que se es una sola raza en este planeta: la raza humana.

La Isla Yanira ya tiene un gran sitial entre el público joven y adulto y en el corazón de los que defienden la igualdad.

La Isla Yanira una isla nunca antes vista.

http://damasoaviles.com

Facebook: Dámaso Avilés / Website http://damasoaviles.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.