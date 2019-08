El 97% de los españoles sufre picaduras de mosquito durante el verano Comunicae

martes, 13 de agosto de 2019, 11:02 h (CET) Según un estudio realizado por bite away® sobre las picaduras de insectos en España, un 38,8% de los españoles son propensos o alérgicos a las picaduras de mosquitos El 97,6% de los encuestados afirma que los insectos que más les pican son los mosquitos, seguidos de los tábanos que pican a un 3,5% de la población y las avispas que pican y muerden a un 1,2%. Un 42,4% de la población sufre entre 10 y 20 picaduras a lo largo del verano, mientras que a un 3,5% le pican más de 40 veces.

En cuanto a espacios, el campo y la montaña (55,3%), los lagos, pantanos y ríos (25,9%) la piscina (21,2%) y la playa (17,6%) son, según los encuestados, los lugares en los que más les suelen picar los insectos. Pese a que el 41,2% de los encuestados se protegen con repelentes, sprays o pulseras para evitar que mosquitos e insectos les piquen mientras practican actividades al aire libre, un 27,1% reconoce que han sufrido picaduras o mordeduras mientras hacían running o practicaban deporte al aire libre, según la encuesta realizada por Bite away.

Este verano, numerosas provincias de la costa española están sufriendo diversas plagas de insectos, algunas de las cuales han despuntado en nuestro país durante los últimos años imponiendo el temor, especialmente entre los alérgicos. Cuando la prevención se queda escasa es conveniente apostar por productos sanitarios capaces de aliviar de manera rápida y eficaz el picor, el dolor y la hinchazón. Por esta razón, el 43,5% de los encuestados afirman que suelen gastar entre 10 y 20 euros en productos de farmacia para paliar los incomodos síntomas de las picaduras en verano.

Tecnología alemana que cura

Con el objetivo de mitigar los efectos de las picaduras y mordeduras de insectos llega a las farmacias españolas bite away®, un potente bolígrafo inteligente fabricado en Alemania por mibeTec GmbH, que funciona aplicando calor concentrado a aproximadamente 51 °C sobre la piel aliviando de inmediato el picor, el dolor y la hinchazón producidos por las picaduras de mosquitos, tábanos y abejas así como por la mordedura y picadura de avispas y avispones. Su cómodo tamaño permite llevarlo encima en todo momento o incluso guardarlo en cualquier bolsillo.

Aplicar bite away® es muy sencillo. Basta con que el usuario coloque la superficie cerámica de contacto del dispositivo sobre la picadura y pulse una única vez sobre uno de los dos botones. Tanto la primera vez que se use como aquellas personas que cuentan con pieles más sensibles deben presionar el botón izquierdo (proporciona calor durante 3 segundos). Para un uso regular, se recomienda pulsar el botón derecho del producto (5 segundos de calor).

Tras pulsar el botón, la superficie de contacto cerámica se calentará hasta alcanzar una temperatura aproximada de unos 51 °C de temperatura y a continuación se encenderá un LED. La luz del dispositivo se apagará cuando el aparato se desconecte automáticamente. Además, el paciente debe hacer una pausa de 2 minutos entre aplicación y aplicación y se recomienda no superar las 5 aplicaciones en la misma zona de la piel en una hora. La regulación de la liberación de histamina y enzimas catabólicas producida por la aplicación de calor concentrado sobre la piel, puede reducir las reacciones inflamatorias.

Sobre bite away

