Verdad y ficción sobre el trabajo del Forex bróker UMarkets Comunicae

martes, 13 de agosto de 2019, 10:30 h (CET) A veces el mercado de divisas causa opiniones bastante contradictorias entre aquellos que se involucran. Por un lado, se informa sobre noticias de estafa y fraude de compañías de corretaje, por otro lado, los participantes del mercado, los comerciantes, reciben un ingreso sustancial. Los más experimentados han olvidado qué es el trabajo tradicional, el cual fue reemplazado completamente por el mercado Forex Es muy difícil averiguar dónde está la verdad y dónde está la ficción, cómo distinguir a un estafador de un participante normal en el mercado. Muchos leerán y dirán — también confiamos, y luego la compañía quedo en bancarrota.

En diversos países, los poderes ejecutivos y legislativos controlan de cerca la esfera financiera y las actividades de varias empresas. La principal tarea de las organizaciones reguladoras es proteger los intereses de los comerciantes frente a posibles fraudes y engaños en el territorio de sus países. Los reguladores debe proporcionar una protección justa, un juicio justo de los delitos, y considerar estrictamente las solicitudes de licencia. El rechazo puede recibirse incluso en el caso de desviaciones menores de las normas legales requeridas en el respectivo país.

Un punto negativo adicional en relación con el mercado Forex es una cierta desconfianza de los ciudadanos hacia las nuevas instituciones financieras. El mercado Forex ya tiene casi 50 años, pero en Europa hubo compañías que posteriormente se declararon en bancarrota, los inversores confiaron su dinero ellas y, como resultado, se quedaron sin nada. Por lo tanto, en relación con cualquier institución financiera, las palabras estafa y fraude se pueden escuchar a menudo. Como ejemplo exitoso, se considera el trabajo de tres compañías de corretaje internacionales: Saxo Bank, OANDA y UMarkets.

Bróker de Forex: fraude, estafa ,etc.

En la era de internet, se pueden usar las reseñas. Se hará esto y se descubrirá lo que escriben sobre las tres compañías que se han elegido. Debido a la gran competencia en el mercado Forex, incluso contra una empresa próspera y respetuosa de la ley, a menudo se pueden leer acusaciones de fraude. En este sentido, no se prestará atención a las críticas no sustanciales. En la mayoría de los casos, los revisores simplemente escriben sobre estafas y fraudes con numerosos signos de exclamación.

Saxo Bank, OANDA y UMarkets nunca han sido catalogados oficial o extraoficialmente en el mercado internacional como inescrupulosos, de lo contrario, ninguno de ellos habría trabajado en el sector financiero durante mucho tiempo. Se les prohibiría trabajar o se habría escuchado de su respectiva bancarrota. Por lo tanto, las opiniones de los usuarios que representan una crítica constructiva son interesantes, en lugar de acusaciones no corroboradas.

La empresa de corretaje OANDA es asociada con un mínimo defecto en forma de un pequeño apalancamiento. Además, para un trabajo exitoso con comerciantes, las páginas del sitio web de OANDA se presentan en varios idiomas. Los usuarios a veces reprochan al corredor Saxo Bank por mala retroalimentación, pero todos estos comentarios no son críticos. La mayoría de los clientes de UMarkets escriben comentarios sobre la posibilidad de retiro rápido de fondos, función de terminales operacionales, señales de comercio de alta calidad y la disponibilidad de una gran cantidad de materiales analíticos.

Para trabajar con los participantes del mercado en diversos países y ganar su confianza, cualquier compañía internacional debe ser confiable, segura, cumplir con la ley y tener comunicación constante con los clientes. Por supuesto, es necesario utilizar el idioma nativo del comerciante. Este es el conjunto mínimo de cualidades, y UMarkets las cumple, por lo que tiene una pequeña ventaja competitiva sobre otros corredores.

Las ventajas de UMarkets sobre sus competidores

Para llevar a cabo actividades con clientes, la empresa UMarkets tiene varios aspectos positivos en términos de soporte técnico e informativo, el conjunto de sus productos financieros también satisfará a cualquier cliente. Detengámonos en cada una de estas ventajas y considerémoslas con más detalle.

Financiero. UMarkets supera a sus competidores en la etapa inicial al ofrecer un depósito mínimo de $500. Por ejemplo, para abrir una cuenta en Saxo Bank, el cliente necesita 10 mil dólares, no todos están dispuestos a pagar esa cantidad. Otra ventaja son los bajos diferenciales, que permiten trabajar casi sin pérdidas. El sistema de reposición de cuentas y retiro de fondos es muy conveniente, se puede hacer usando tarjetas de crédito, transferencias bancarias, billeteras electrónicas, etc. Es muy importante saber que en UMarkets el trabajo se lleva a cabo sin cobrar comisiones.

Técnico. UMarkets, al igual que Saxo Bank y OANDA, tiene su propio terminal comercial, y sus ventajas son notadas por los usuarios en las reseñas. Se añade que la plataforma UMarkets es compatible con cualquier computadora, es muy fácil de trabajar con ella y tiene una interfaz conveniente. La plataforma permite ejecutar órdenes al instante, proporciona un informe de cada transacción en línea. Además, los consultores y gerentes personales brindan soporte a los comerciantes durante todo el día. Y no hay necesidad de descargar e instalar software.

Informativo. En términos de proporcionar material analítico, UMarkets supera a sus competidores en la lucha por el comerciante. Primero, los especialistas de la compañía preparan los pronósticos de divisas en modo diario y semanal, y publican videos con análisis detallados. Otra herramienta es el calendario de noticias económicas, describe los eventos de los mercados mundiales y muestra su influencia en Forex, la información se actualiza casi cada hora. Los titulares de cuentas obtienen acceso a la tecnología Autochartist, que permite a los motores de búsqueda monitorear continuamente miles de instrumentos financieros. Y, lo más importante, toda la información se proporciona en varios idiomas.

Adicional. Las ventajas, de las que normalmente no se habla, también son significativas, además, para un comerciante, cada detalle es importante al elegir una empresa de corretaje. UMarkets ofrece a los clientes varios bonos y la oportunidad de participar en promociones.

En base a todos los criterios, se puede concluir que la empresa UMarkets se centra en el comerciante. Las reseñas en las que el corredor se describe como un estafador las dejan los competidores sin escrúpulos o los comerciantes novatos que han cometido sus propios errores y han perdido dinero en ello. UMarkets puede evitar cualquier dificultad en el trabajo, tiene una de las oportunidades más atractivas para el comercio, por lo que hay un crecimiento constante de clientes. Antes de tomar una decisión a favor de una empresa, cada participante del mercado debe pensar detenidamente y sopesar todos los pros y los contras, de modo que con el tiempo, la palabra bancarrota se dirija a su agente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas #MyPlaceGardenHotels, el nuevo concurso de Garden Hotels en Instagram Órganos bioartificiales: el futuro de los trasplantes según Jan Tesarik Atos impulsa el protagonismo femenino en el mercado FinTech Germaine de Capuccini Goya hace posible la depilación láser en verano Dámaso Avilés descubre una isla entre España y América