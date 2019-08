​¿Cómo ven las personas con daltonismo, miopía o glaucoma al hacer turismo?

En plena época estival, la mayoría sólo podemos pensar en escapar de nuestras ciudades, trabajos y en definitiva, de nuestras rutinas. No importa el destino: algunos buscan el mar, otros la montaña, la aventura y hay quien disfruta haciendo turismo rural o visitando otras ciudades. El INE publicaba este año el ranking de las ciudades españolas con más pernoctaciones durante 2018, y además de ciudades obvias como Madrid o Barcelona, hay algunas sorpresas como Benidorm, que aparece en el puesto número 3 como destino preferido de los españoles.



Cada persona disfruta el turismo a su manera, pero para aquellos con problemas visuales, hacer turismo es una experiencia completamente distinta en la mayoría de los casos. ¿Alguna vez has pensado cómo ve un daltónico la Puerta del Sol o la Sagrada Familia? ¿Sabías que existen 3 tipos de daltonismo diferentes? Y, ¿qué hay de aquellos con problemas como la degeneración macular asociada a la edad o con glaucoma?



En Vision Direct hemos preparado un mapa en la que te señalamos las 30 ciudades más visitadas de España. En ellas te mostramos cómo ven las personas con los problemas visuales más comunes. Puedes jugar con él para entender cómo ve la Catedral de León, un claustro de Salamanca o la Alhambra alguien con miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia, cataratas, daltonismo, estrabismo, glaucoma y degeneración macular.



- Miopía: Se trata del problema ocular más común del Mundo. Los miopes tienen una córnea más curvada de lo normal y no son capaces de enfocar los objetos más lejanos. Se puede corregir mediante gafas, lentillas o incluso cirugía.



- Hipermetropía: Al contrario que la miopía, quienes padecen de hipermetropía tienen problemas para enfocar los objetos más cercanos. Así, necesitarán gafas o lentillas para escribir o leer. Los hipermétropes tienen una córnea más cóncava de lo normal.



- Astigmatismo: Quien sufre de este problema tan común es porque su córnea no tiene una forma perfecta de pelota de fútbol, sino más bien de pelota de rugby. Generalmente se corrige con lentes, a no ser que se trate de un astigmatismo irregular.



- Presbicia o vista cansada: Esta afección se corrige con lentes y generalmente está asociada a la edad. Se conoce como “el síndrome del brazo largo”, ya que los que la padecen necesitan alejarse los objetos a media distancia para enfocar.



- Cataratas: Si el cristalino está nublado, ésta es la imagen que tu ojo mandará al cerebro. La luz se queda bloqueada y por eso la imagen no llega a tu cerebro. Se puede solucionar con una operación de cirugía sencilla.



- Daltonismo / Acromatopsia: ¿Sabías que existen 3 tipos de daltonismo? La acromatopsia es uno y hace que veas en blanco y negro. En la retina hay dos células: conos y bastones. En este caso los conos no funcionan, se trata del caso más grave de daltonismo.



- Daltonismo / Protanopia: La protanopia es otro tipo de daltonismo y también se denomina dicromancia roja porque si padeces este tipo de daltonismo, tus conos carecen de sensibilidad al color rojo.



- Daltonismo / Deuteranopía: El último tipo tipo de daltonismo y el más común es la deuteranopía. En este caso, uno de tus conos, que son las células que detectan los colores, no funciona. Esto hará que confundas especialmente el verde y el rojo.



- Estrabismo: Esto es lo que ven aquellos que no pueden mirar con los dos ojos al mismo punto a la vez. Esta anomalía se produce cuando los músculos del ojo no trabajan en equipo, y convierten a uno de los ojos en el dominante.



- Glaucoma: Cuando un líquido llamado humor acuoso que produce el ojo no se drena correctamente por los canales que lo conectan con el nervio óptico, el propio nervio deja de conectar correctamente con el cerebro, y la vista se vuelve empañada o fragmentada.



- Degeneración macular: Esta afección de nuevo surge con la edad y afecta a la mácula, que es la parte del ojo responsable de la visión central, la que utilizamos cuando miramos en línea recta. La visión degenera rápido con esta afección, deberás revisar los ojos a menudo.



____________________



Fundada en 1998 por ópticos apasionados por su profesión, Vision Direct es el principal proveedor online de lentillas de reemplazo en España. Gracias a su estrategia de localización de clientes, hoy en día lidera el mercado europeo (90.08m€ de beneficios en 2018), con más de 210 profesionales de todo el Mundo. El enfoque de Vision Direct es la calidad del producto, la entrega express y un Servicio al Cliente galardonado que les convierte en la opción más segura según los usuarios de Trustpilot (con una puntuación de 9,4) y la elección de de casi 1.5m de clientes, quienes disfrutan de las mejores marcas a precios hasta un 45% más baratas que en las ópticas físicas.



Con un stock de 10m de productos y 19:00 como hora máxima de pedida para recibir el envío en las 24 horas siguientes desde su almacén en Girona, el compromiso de Vision Direct por ayudar a la gente a ahorrar en el cuidado de su vista sigue siendo el motor de la empresa. Para más información visita Visiondirect.es, o síguenos en Facebook, Twitter o Instagram.