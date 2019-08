Vodafone Giants incorpora a sus filas uno de los mejores equipos del mundo de Rainbow Six: Siege Comunicae

lunes, 12 de agosto de 2019, 15:30 h (CET) El equipo, integrado por cinco jugadores europeos capitaneados por Valentin "risze" Liradelfo y que compite en la división europea de la Rainbow Six Pro League y la liga nacional francesa bajo el nombre de Looking for Org, coexistirá con la actual formación española para el mismo juego, Rainbow Six Spain Nationals. Esta incorporación del club supone una firme apuesta por el shooter de Ubisoft a su máximo nivel competitivo Será la próxima semana en “The Six Major Raleigh”, en Carolina del Norte, donde Valentin “risze” Liradelfo, Maurice “AceeZ” Erkelenz, Lukas “korey” Zwingmann, Théophile “Hicks” Dupont y Léo “Alphama” Robine, competirán bajo el nombre de Vodafone Giants. Después de un año jugando juntos, de abandonar LeStream Esports y de manifestar abiertamente la búsqueda de un club bajo el que competir, el equipo malagueño ha conseguido ser el que integre a los jugadores en sus filas.

Bajo la supervisión de Laurent “Crapelle” Patriarche, la formación continuará entrenando con el objetivo de mantener su posición en el top 5 mundial, conseguida gracias a la clasificación en los torneos más importantes, su entrada en las finales de la división europea de la Rainbow Six Siege Pro League y el relevante papel interpretado en esta.

Entre los logros del quinteto está la consecución del Top 2 en la Pro League EU Season 9, el Top 5-8 de la World Season 9, la Grand Finalist Allied en Las Vegas, ganar la Dreamhack Austin y ser Grand Finalist en la reciente Dreamhack Valencia.

“Estamos muy ilusionados con la incorporación de este equipo a nuestras filas”, afirma David ‘Lozark’ Alonso, director deportivo de Vodafone Giants. “Somos conscientes de que este quinteto es, en la actualidad, uno de los más competitivos de todo el mundo y nos enorgullece que haya seleccionado Vodafone Giants como el proyecto al cual quiere representar. Nos encargaremos de que los jugadores dispongan de todo lo necesario para que puedan desarrollar su gran potencial y demuestren que son capaces de ganarlo todo”, concluye.

Este nuevo equipo coexistirá con la formación española de Rainbow Six: Siege, equipo que compite actualmente en la liga nacional y en el que Vodafone Giants confía para acabar convirtiéndose en campeón de España el próximo otoño.

