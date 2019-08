Más de 1 millón de coches sufrirán una avería estas vacaciones por falta de mantenimiento Comunicae

lunes, 12 de agosto de 2019, 12:42 h (CET) Un estudio realizado por RACC revela que el 5% de los vehículos sufrirá al menos una avería durante las vacaciones de verano Speedy advierte de deficiencias en el mantenimiento de los vehículos españoles y de la falta de conocimiento de los conductores para detectar con antelación y prevenir estas averías. En pleno verano, con el aumento de las temperaturas y de las distancias recorridas durante las vacaciones, es conveniente hacer una revisión rutinaria a los coches.

De todas las averías que sufrirán este verano los vehículos, la mayor parte se la llevarán los turismos, con cerca del 67%, un 10% serán todoterrenos y en último lugar están los monovolúmenes con un 7% del total de las averías.

Agosto es el mes del año que en el que más averías se ocasionan, y concretamente por la mañana. Las averías más frecuentes son aquellas relacionadas con el sistema eléctrico (43%) seguidas de los fallos de baterías (33%).

Desde Speedy se advierte que en verano una de las averías más comunes y con mayor índice de peligrosidad está en los neumáticos. El 33% de los vehículos tendrán problemas en sus ruedas a causa del mal estado de los neumáticos y de la baja presión de estos. De hecho, 2 de cada 5 conductores circulan con al menos una rueda con la presión más baja de lo permitido.

Puntos que revisar antes de unas vacaciones

Desde Speedy se ha elaborado una lista de puntos esenciales que se deben revisar en estas fechas antes de realizar cualquier desplazamiento largo.

Estos son los 6 puntos básicos que se deben revisar desde casa:

Neumáticos : Controlar la presión y el desgaste de la banda que no sea inferior a los 1,6 milímetros que marca la ley.

: Controlar la presión y el desgaste de la banda que no sea inferior a los 1,6 milímetros que marca la ley. Amortiguadores : Son uno de los componentes más importantes de la suspensión.

: Son uno de los componentes más importantes de la suspensión. Niveles : aceite, refrigerante y el líquido de frenos deben verificarse para no tener sustos durante el viaje. Se debe recordar dejar en reposo el coche al menos 15 minutos antes de comprobar el estado de los niveles.

: aceite, refrigerante y el líquido de frenos deben verificarse para no tener sustos durante el viaje. Se debe recordar dejar en reposo el coche al menos 15 minutos antes de comprobar el estado de los niveles. Luces : Revisar que todas las luces funcionan correctamente, desde los intermitentes hasta las de freno, pasando por las de posición, de cruce y de larga distancia.

: Revisar que todas las luces funcionan correctamente, desde los intermitentes hasta las de freno, pasando por las de posición, de cruce y de larga distancia. Escobillas : Se debe revisar que no están desgastadas y que permitirán limpiar bien el parabrisas.

: Se debe revisar que no están desgastadas y que permitirán limpiar bien el parabrisas. Batería: mantener limpios los bornes y revisar que no haya óxido ni líquido alrededor. No obstante , los expertos de Speedy recomiendan acudir a una revisión en un taller profesional donde puedan hacer un examen exhaustivo del estado del coche antes de emprender un viaje por carretera.

Speedy por la seguridad, activó durante este periodo de vacaciones y hasta septiembre un plan gratuito de revisión de los neumáticos y de inflado gratis para todos los conductores que les visiten. Cada conductor podrá aprovechar la visita para consultar con los expertos Speedy ante cualquier duda.

Speedy, una red de talleres de mecánica rápida multimarca con más de 40 años de experiencia en Francia, llega a España de la mano de T&S AUTOMÓVIL S.A.U. como Master Franquiciado de la marca Speedy en España.

Con 487 talleres en Francia metropolitana y 75 en los departamentos / territorios franceses de ultramar, así como en otros puntos del extranjero, hacen que la red Speedy sea líder incuestionable en el mercado especializado del mantenimiento y la reparación de automóviles. Además, en su apuesta por la calidad, desde 2016 Speedy France forma parte del grupo Bridgestone, líder mundial del sector de los neumáticos.

Encuentor un taller Speedy y más información en www.speedy.es

T&S Automóvil SAU, sociedad con sede social ubicada en Madrid, es una empresa que forma parte del Grupo Total. Desde su creación en 2016, tiene el objetivo de implantar el contrato de franquicia firmado con Speedy.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.