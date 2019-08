Talleres Murillo aconseja realizar una revisión antes y después de las vacaciones para evitar gastos innecesarios Comunicae

lunes, 12 de agosto de 2019, 11:10 h (CET) Son muchos los que eligen el coche para desplazarse al destino elegido para pasar unos días de descanso durante las vacaciones. Por ello, el gran número de vehículos en las carreteras aumenta la probabilidad de riesgos en estos días Para un viaje seguro, además de extremar las precauciones al volante, es necesario que el coche se encuentre en perfectas condiciones. Desde Talleres Murillo aconsejan pasar por el taller antes de emprender un viaje y así poder evitar averías que pueden arruinar las vacaciones.

para evitar problemas inesperados, el usuario debe asegurarse de revisar bien su vehículo, aun cuando éste sea nuevo. Todos los coches deben pasar al menos una revisión al año, y hacerla antes de un trayecto largo es una ocasión ideal.

Comprobar la presión y el estado de desgaste de los neumáticos y el nivel de aceite son los aspectos básicos en una revisión pero no son los únicos que garantizan un viaje sin imprevistos. En Talleres Murillo realizan una revisión completa: amortiguadores, frenos, correa de distribución, bujía, sistema de escape y climatización, caja de cambios y luces.

Algunos usuarios deciden hacer una revisión por su cuenta, pero no es la opción más acertada. Debe ser siempre un profesional formado y cualificado el que realice la comprobación del estado de un coche ya que es un taller donde se dispone de las infraestructuras y tecnologías necesarias.

Por último, desde Talleres Murillo aconsejan que tan importante como realizar una revisión de un vehículo antes de las vacaciones, lo es después de estas. Los kilómetros realizados y el sobrepeso durante el viaje en familia han podido suponer un desgaste en el coche.

Realizar revisiones tanto antes como después de las vacaciones puede evitar gastos innecesarios por no haber solucionado un problema a tiempo. En Talleres Murillo realizan todo tipo de revisiones a precios competitivos y en el menor tiempo posible.

Sobre Talleres Murillo

Talleres Murillo es una empresa familiar de Monzón (Huesca) con una amplia experiencia y cuentan con la última tecnología en herramientas de diagnosis, inspección, calibración y reparación.Trabajan para estar a la vanguardia, actualizando continuamente sus herramientas y cuentan con lo mejor para el vehículo.Además, disponemos de vehículo de sustitución para que la incidencia sea lo menos importante.

