El oasis juvenil Allá por los años setenta comenzó a despegar fuertemente la Feria de Málaga Manuel Montes Cleries

lunes, 12 de agosto de 2019, 10:13 h (CET) Después de diversas etapas en la que se buscó acomodo al Real de la Feria –yo he conocido el de Martiricos, el parque, el paseo marítimo, la prolongación de la Alameda, etc., hasta su actual ubicación en el Cortijo de Torres-, por fin, esta última parece ser la definitiva.

Durante el último tercio del siglo pasado una caseta “distinta” sentó plaza en dicho Real. Se trataba del “oasis juvenil”. Una idea que tuvo nuestro llorado Juan Gonzáles (PETESA). En dicha instalación ferial se homenajeaba a los mayores de los distintos distritos malacitanos. Un autobús les recogía en su barrio y les llevaban a la feria; una vez situados en unas largas mesas, se les servía una opípara cena seguida de actuaciones, bailes y la elección de los reyes de la noche a los que se le entregaba un obsequio. Todo ello “gratis et amore”.

¿De dónde surgían los fondos? Esto era un misterio fácilmente desvelable. Juan contaba con un montón de amigos, de empresas y de instituciones oficiales que conocían su dedicación a los mayores y colaboraban con él en su empeño. Gobernadores, alcaldes, diputados, el Obispo Buxarrais, figuras del teatro, el cine, la radio y la televisión, pasaban por el “Oasis” y dejaban su “parné”. Hasta el Jesús Gil de sus mejores tiempos acudió en busca de publicidad –con poco éxito, por cierto-. Un montón de voluntarios colaborábamos en la barra, la cocina y la animación. Un chaval –hoy diputado provincial- hacía de disc-jockey cada noche y los vinateros y licoreros malagueños surtían de bebidas sin mesura y sin cobrarlas.

El espíritu de aquella caseta (y esa es mi buena noticia de hoy) ha seguido permaneciendo a lo largo de los años. Casi cincuenta años después, en el Real de la Feria de Málaga –y en su mejor sitio- sigue vivo ese espíritu en la caseta municipal “EL Rengue” donde más de 5.300 mayores van a seguir disfrutando de esa semana maravillosa en este año 2.019.

No he querido pasar esta feria sin tener un recuerdo de aquel Juan Petesa y del Oasis Juvenil. Bienvenidos a todos a nuestra feria. Vivámosla en paz y disfrutémosla a modo… y sin pasarnos.

