La Starlite Gala Marbella batió el record de recaudación con Banderas y Sandra de anfitriones La Gala dejó emocionantes y enternecedores momentos Francisco Acedo

@Acedotor

lunes, 12 de agosto de 2019, 10:06 h (CET)

La Gala Starlite batió anoche su récord de recaudación coincidiendo con la celebración del décimo aniversario de vida. La noche solidaria más importante del año superó los 600.000 euros, la cifra más alta desde que tuviera lugar en el Hotel Anantara Villa Padierna Palace su primera edición. El pasado 11 de agosto quedará marcado para el recuerdo como una noche mágica en la que se volvieron a hacer realidad multitud de sueños, mimados bajo una nueva estrella de la Constelación de Leo llamada Starlite Gala.

En esta ocasión, los anfitriones de lujo de la Gala benéfica más importante de España, Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán, fueron capaces de reunir a 437 invitados, entre los que se encontraron 97 celebridades del ámbito cultural, social y empresarial que tampoco quisieron perderse el encuentro para apoyar con su presencia y contribución a un mundo mejor, y recaudar fondos para las fundaciones: Lágrimas y Favores, creada por Antonio Banderas, y la Fundación Starlite, presidida por Sandra García-Sanjuán con la inestimable ayuda de su marido, Ignacio Maluquer. La pasarela de famosos pareció no tener fin, en una gala que superó el número de celebridades por metro cuadrado. Personalidades como la Princesa Marta Luisa de Noruega y su novio; el actor de la serie ‘El Cuento de la Criada’ y presentador de la primera Gala Starlite, Joseph Fiennes y su mujer, la modelo, María Diéguez; la modelo y empresaria Valeria Mazza, los cantantes Carlos Rivera, David Bisbal y Diego Torres; Andrés Roca Rey, Anne Igartiburu, Antonia Dell’Atte, Blanca Cuesta, Borja Thyssen, Diego Pablo Simeone, Eugenia Martínez de Irujo, Fernando Tejero, Joaquín Cortés, Laura Sánchez, Loles León, Luján Argüelles, Almudena Navalón (la esposa de Manuel Carrasco), Paloma Lago, Rosana, Sara Baras o Vanesa Romero, entre otros, no quisieron perderse la noche de aniversario de la cita solidaria más importante del año.

Como cada año, y de manera más especial que nunca, la Gala dejó emocionantes y enternecedores momentos entre los que no pudieron faltar su tradicional subasta, las entregadísimas actuaciones y el reconocimiento a las personalidades premiadas este 2019 por su férreo compromiso social.

El décimo aniversario de la Gala Starlite vivió instantes para el recuerdo, sobresaliendo los afectivos discursos de sus anfitriones. En palabras de Sandra García-Sanjuán, quien para la ocasión lució un impresionante diseño de Motek, “hacemos 10 años y en este tiempo se han repartido alrededor de 3 millones de euros en diferentes proyectos sociales. Lágrimas y Favores, la asociación presidida por Antonio Banderas, siempre ha sido un pilar importante para la Fundación Starlite y sin Antonio Banderas no existiría la Gala Starlite ni estaríamos hoy aquí. Agradezco mucho el esfuerzo que ha hecho para acompañarnos en esta noche tan especial. Antonio es una de las personas más solidarias que conozco y para él es una responsabilidad dar de vuelta lo que la vida le ha dado, convirtiéndose en un referente en España y en el mundo entero, especialmente en Málaga, donde está dejando una huella muy importante. Por todo ello, quiero agradecerle que esté esta noche con nosotros, no solo en nombre de la gala o como presidenta de la fundación, sino como española”. García-Sanjuán trasladó su más sincero agradecimiento a “la persona que me ayudó en los inicios de la fundación para que esto saliera adelante, Alejandra Alemán”.

Antonio Banderas también hizo patente su emoción resaltando el bonito camino recorrido juntos durante estos diez años y los grandes éxitos cosechados: “la gala ha dado resultados extraordinarios. El 85 por ciento de los fondos de la fundación que yo presido, Lágrimas y Favores, ha salido de aquí en los últimos 10 años. Esta gala se ha institucionalizado en Marbella y tenemos que congratularnos de que sirve para abastecer de fondos a aquellas asociaciones que llevan a cabo los proyectos que un día nos propusimos desarrollar”.

La velada estuvo llena de momentos especiales, como la conga solidaria. Un baile altruista sobre el escenario, con las celebridades congregadas por Starlite como protagonistas. Un guiño divertido que animó la noche y recaudó una buena suma de dinero gracias a la generosidad de los amigos de Starlite Gala que quisieron apoyar a la Fundación Starlite en su décimo aniversario de vida.

La música y las artes fueron también unas de las grandes protagonistas de la noche, con excepcionales intervenciones en directo de amigos de la Gala Starlite, también solidarios de corazón. La bailaora Sara Baras, con su nervio y elegancia características, fue la encargada de abrir el programa de actuaciones preparadas para la fiesta benéfica más importante del año.

Mago Pop inició la terna de actuaciones masculinas con un sorprendente showque dejó a los asistentes impresionados y pensando en los trucos durante el resto de la velada. El mexicano Carlos Rivera y el almeriense David Bisbal amenizaron la noche con su magistral voz, animando a cantar a los congregados en torno a la Gala Starlite. Bisbal cantó alrededor de su mesa, entre la gente, con el único acompañamiento de un piano desde el escenario. Sin duda, una de las perlas de la noche. De cerrar el evento con más éxito y solidaridad se encargó Diego Torres, uno de los artistas más queridos internacionalmente. Con una actuación única y alentadora, el cantautor y músico argentino dibujó una sincera sonrisa en el rostro de los asistentes, que cantaron el estribillo de ‘Color Esperanza’ con mucho énfasis: “Saber que se puede, querer que se pueda”. Un fin de fiesta emotivo que se completó con una tarta de 10 pisos en homenaje a cada uno de los años que la gala ha trabajado para cumplir los sueños de los más desfavorecidos. Un recuerdo imborrable que se mantendrá en la memoria junto al del resto de la noche, al menos, hasta la próxima Gala.



PREMIADOS STARLITE GALA 2019 Un año más, la Gala Starlite ha querido homenajear por su liderazgo filantrópico a destacadas figuras que habitualmente acaparan los focos mediáticos gracias a sus cualidades artísticas. Ellos aprovechan su fama, influencia y poder mediático para ayudar activamente y prestar su voz amplificadora a quienes más lo necesitan. El soporte a los colectivos más desfavorecidos a través de proyectos de cooperación y desarrollo ha llevado a personalidades como la Princesa Marta Luisa de Noruega, Almudena Fernández y Aritz Aranburu, Carlos Riveray Diego Torres a ser dignos merecedores del Premio Starlite Gala 2019, con los galardones ideados y cedidos por Ecovidrio en vidrio reciclado, y apostando por el diseño con este material.

Por su determinación, dedicación e involucración personal con diferentes fundaciones en su país, la Princesa Marta Luisa de Noruega es inspiración y ejemplo a seguir en la lucha por la igualdad de oportunidades en muchas comunidades a nivel mundial. Una líder de los nuevos tiempos que forma parte de la transformación social defendiendo causas, creando conciencia y ayudando a las personas a conquistar su propia verdad y a atreverse a seguir su corazón. Es por ello que la Gala Starlite ha decidido galardonarla en su décimo aniversario, recibiendo el premio directamente de las manos de los anfitriones, Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán.

Por el compromiso mostrado hacia los jóvenes en situaciones desfavorables, utilizando el deporte como terapia y enseñando educación medioambiental, Almudena Fernández fue también una de las premiadas en la gala. La fundadora de la ONG ‘Kind Surf’, coordina junto a su pareja Aritz Aramburu los proyecto sociales. Hicieron entrega del premio las hermanas Barbara y Nicole Kimpel.

El embajador en México de ‘La Fundación Scholas’, cuyo objetivo es generar un cambio educativo en las comunidades de bajos recursos por medio de la tecnología, el arte y el deporte para mejorar el desarrollo de niños y jóvenes, Carlos Rivera, es el tercero de los premiados por Starlite en 2019, por ser un ejemplo de solidaridad en la búsqueda constante de una transformación educativa que conduzca a la tolerancia, el respeto y la paz. Entregaron el premio Miguel Poveda y Loles León.

Desde 2010, Diego Torres fue nombrado embajador de La Buena Voluntad de UNICEF y lanzó un anuncio de interés público para sumarse a la campaña de ayuda para las víctimas del terremoto de Haití. En 2016 se unió al proyecto No Es Hora De Callar, iniciado en Colombia para luchar contra la violencia sexual y, en el mismo año, se erigió como portavoz en Latinoamérica de la campaña HeForShe, impulsada por la entidad ONU Mujeres para promover la igualdad. Por su implicación social tanto en la catástrofe natural de Haití, como en la lucha contra las desigualdades y estereotipos de género, Diego Torres es el cuarto de los premiados de Starlite Gala como símbolo del trabajo incansable por el empoderamiento de las mujeres de Latinoamérica y del mundo. Premio entregado por Bettina Bulgheroni y Vanesa Romero.



UNA SUBASTA LLENA DE EMOCIÓN, ARTE Y EXCLUSIVAS EXPERIENCIAS En cada edición de Starlite Gala fluyen momentos irrepetibles y únicos. La subasta no es una excepción, dado el carácter exclusivo de los productos que se someten a la puja durante la velada. La tradicional subasta de la Gala contó en su décimo aniversario con una presentadora de honor. La televisiva Luján Argüelles fue la encargada de dotar de emoción esta rifa, en la que los asistentes han tenido a su alcance experiencias y piezas excepcionales. Entre las mismas, han destacado un exclusivo viaje a Florencia que incluye la confección de un traje a medida de la prestigiosa marca de lujo italiana Lardini, una experiencia Ford, diversos planes de salud y belleza como el cedido por el centro de Maribel Yébenes o maravillosas obras de arte de autores como José María Cano, Bibiana Domit, Blanca Cuesta, Roberta Lobeira o Elisabeth Olle.

La puja más reñida de la noche se vivió con la subasta del cuadro de José María Cano, que igualó el récord alcanzado en 2017, llegando a 270.000 euros. José María está exponiendo sus cuadros actualmente en el San Diego Museum of Art, en diálogo con una exposición del Siglo de Oro español con Velázquez, Zurbarán, Murillo y otros pintores clásicos. El ganador del lote tendrá el honor de ser retratado por José María Cano, un privilegio solo al alcance hasta ahora del coleccionista de arte español, Juan Antonio Pérez Simón.

Entre las curiosidades de la puja, la fantástica bicicleta escogida personalmente por Antonio Banderas para ser subastada. Solo existen dos ejemplares de este modelo en el mundo: la de Antonio Banderas y la subastada en la Starlite Gala, distinguida con la firma del actor malagueño. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tres deportes perfectos para decir adiós al estrés este verano El 15 de agosto es el Día Mundial de la Relajación, una jornada excelente para poner en práctica ejercicios que ayudan a desconectar del estrés diario Praga en tres días En el caso de que quieras conocer esta maravillosa ciudad en tres días, es importante que sepas qué lugares imprescindibles debes visitar para que aproveches tu viaje al máximo Diez consejos para no acabar arruinado tras las vacaciones El decálogo con consejos útiles para ahorrar durante este verano Los influencers de viajes más populares de España en Instagram Nicanor García, Benjamin Thorpe y Viaja en tu sofá son algunos de los instgaramers viajeros que más triunfan Cinco consejos a seguir para evitar robos en tu casa en vacaciones En 2018 se produjeron 111.908 robos con violencia en domicilios, un aumento con respecto a 2017