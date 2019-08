Bicentenario de la liberación de Bogotá Los libertadores dieron ese paso a 3 días de haber ganado la batalla de Boyacá Isaac Bigio

domingo, 11 de agosto de 2019, 09:35 h (CET) El 10 de agosto las tropas criollas, mulatas, negras e indígenas lideradas por el general Simón Bolívar entraron a la capital del entonces virreinato hispano de Nueva Granada (el cual incluía el norte andino) y actual mayor metrópolis de Colombia.

Los libertadores dieron ese paso a 3 días de haber ganado la batalla de Boyacá. Con esa gesta quedó desmantelado dicho virreinato. Mientras Bolívar avanzaba desde los Andes del Norte en los del Sur lo iría haciendo el general argentino José de San Martín y luego el general chileno Bernardo O’Higgins. Para ambos el principal lugar a marchar era Lima y el virreinato del Perú, el bastión colonial realista más importante en Sudamérica.

Sin la victoria de Bolívar en Boyacá y sin su entrada en Bogotá no se hubiese podido liberar Hispanoamérica. La liberación de la actual capital colombiana se dio un mismo día 10 de agosto en que hacía 10 años antes se había dado el primer grito libertario de Quito. Seis años casi exactos después de la victoria de Boyacá se produjo la independencia del último país andino hispano, el mismo que en 1809 fue el primero en haber gestado las primeras juntas de gobiernos autónomas. Este estado es hoy el único del mundo que se llama así mismo como “Plurinacional” y que lleva el nombre de su libertador: Bolívar.

Rendimos homenaje a todos aquellos pueblos latinoamericanos que lucharon por su independencia y a los miles de voluntarios británicos, irlandeses, norteamericanos, haitianos y españoles que les apoyaron.

Desde Londres recordamos al mundo que fue la entonces pequeña comunidad iberoamericana de esta urbe la que fue el centro del proceso de la independencia.

Es desde esta ciudad en la cual se imprimió en 1798 la “Carta a los Españoles Americanos” del arequipeño Juan Pablo Viscardo y Guzmán quien tanto apoyó las revueltas de sus paisanos quechuaymaras Túpac Amaru y Túpac Katari; desde donde Miranda zarpó a su natal Venezuela realizando en agosto 1806 el primer desembarco libertador (el cual también izó por primera vez la tricolor de Venezuela, Colombia y Ecuador y popularizó la nueva palabra “Colombia” con la cual se buscaba unir a todo el continente de Colón en una sola gran nación); desde donde el ecuatoriano-peruano- colombiano-mexicano José de Antepara publicó el primer periódico hispanoamericano (aunque él luego murió en 1820 tras haber liberado a su natal Guayaquil), y de donde estuvieron Bolívar, San Martín y O’ Higgins.

En Londres también se destacaron Hipólito da Costa, el director del primer periódico brasileño y primer embajador-cónsul de dicho país en UK y el sacerdote español Blanco White.

Recordamos también a los miles de voluntarios británicos e irlandeses que pelearon por la independencia de España y Portugal del yugo de Napoleón Bonaparte, y por la independencia latinoamericana.

