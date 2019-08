Castillo de San Diego 2018, un icono de bodegas Barbadillo Elaborado con frutos, de buena maduración, procedente de viñedos de 20 años de Gibalbín y Santa Lucía, en Jerez Superior Jaime Ruiz de Infante

sábado, 10 de agosto de 2019, 09:50 h (CET) Tras una mimada fermentación, con levaduras autóctonas y a temperatura controlada se obtiene este acreditado blanco seco, muy solicitado en restaurantes y terrazas, en estas fechas estivales.

La cata Color amarillo pálido con matices verdosos. Aromas de frutas blancas, notas tropicales y cítricas. En boca se muestra sabroso, fragante, joven, elegante, fácil de beber y con ese típico tono de la uva palomino que invita estar presente en tapas marismeñas, gambas de Huelva, sartenes de coquinas y mariscos gallegos, sin olvidar raciones de jamón ibérico, quesos suaves y frutos secos. También es un acierto con verduras, arroces mediterráneos y pescados a la sal.

Ficha Indicación Geográfica: Vino de la Tierra de Cádiz. Variedad: Palomino Fina 100%. Embotellado: Principios de Noviembre de 2018. Temperatura de servicio: 6 º C. Precio: 3,75 €. Calificación: 90.

Museo de la Manzanilla Una agradable visita didáctica es conocer el Museo de la Manzanilla que abre, gratuitamente, las puertas de las centenarias Bodegas Barbadillo. Descubrirás una historia que comenzó en 1821, cuando la familia Barbadillo embotelló su manzanilla por primera vez y todos los secretos que han guardado sus barricas, también llamadas botas.

Abierto todos los días (Domingos incluidos) en Horario de 10:00 a 15:00 h. ininterrumpidamente. Excepto los Domingos de Noviembre a Marzo que permanece cerrado.

Referencia Bodegas Barbadillo. C/ Sevilla, 6, 11540. Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Tel. 956 38 55 00. www.barbadillo.com

