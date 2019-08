IMF Business School ha analizado el uso que se hace de las redes sociales en verano Comunicae

viernes, 9 de agosto de 2019, 13:42 h (CET) En verano se comparten en redes el doble de fotografías que en invierno y se publican dos veces más fotos y vídeos que actualizaciones de estado Sol, días más largos, paga extra (para los que la tienen), tardes de piscina y noches de terrazas hacen del verano una fecha señalada en el calendario, y sin lugar a duda, una de las más “instagrameables”. Porque el verano también es “postureo”. Y la necesidad de inmortalizar el momento y acto seguido compartirlo en redes aumenta en esta época del año. Incluso un 18% de los españoles afirma que lo primero que mete en su equipaje es el teléfono móvil, según un estudio de ASUS Tecnología, antes que el cepillo de dientes. Pero eso no es todo. 7 de cada 10 españoles asegura llevarse el dispositivo físicamente a la playa o a la piscina, según el cuarto estudio AIMC Q Panel.

Aunque ahora esto parezca de lo más común, la realidad era muy diferente hace solo unos años, cuando la conexión a internet disminuía durante los meses de verano. Conscientes de ello, desde IMF Business School han querido analizar y conocer el uso que se hace de ellas durante la época estival:

Compartir las mejores instantáneas y vídeos. El smartphone ha sacado de la maleta a la cámara de fotos ya que la mayoría utiliza el móvil o la tablet. Además, en verano se comparten en redes el doble de fotografías que en invierno y se publican dos veces más fotos y vídeos que actualizaciones de estado, según datos de publicados por Facebook. ¿Para qué se utiliza el móvil en verano? El principal uso durante estos meses es para estar conectados con amigos y familiares (77%) y la búsqueda de información (59%), según un estudio de AIMC Q Panel. Los temas estrella son “familia” y “amigos” (32%), actividades al aire libre (13%), comida y restaurantes (13%), viajes (11%), el tiempo (9%) y la ropa (9%), según Facebook. #confiltros. Aunque los filtros acompañan todo el año, sí que hay webs que señalan algunos de ellos como los mejores aliados para la época estival, como es el caso de utilizar el filtro ‘Valencia’ de Instagram durante los primeros días de vacaciones ya que aseguran que “resalta la melanina interior”. Mentiras en línea. Según un estudio realizado por We are testers, el 10% de los encuestados dice haber mentido en alguna ocasión sobre algún aspecto de sus vacaciones en redes sociales. De ellos, un 37% afirma haber publicado alguna imagen de un lugar que no ha visitado y un 34% haber compartido fotos de un hotel o restaurante en el que no ha estado. Es una realidad. El smartphone ya no solo se utiliza para reservar vuelos y hoteles, sino que se ha convertido en una extensión más del cuerpo en vacaciones de la que no parece que las personas puedan separarse. Conscientes de ello, las empresas ponen en marcha un 40% más campañas publicitarias en redes sociales cuando llegan los meses de verano, según datos de Adglow.

Desde IMF Business School han observado un aumento de la demanda en este sector

