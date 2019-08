Schaeffler presenta su informe del primer semestre de 2019

El volumen de negocios de 7.200 millones de euros de los seis primeros meses se reduce ligeramente a tipo de cambio constante en un entorno de mercado persistentemente difícil (descenso del 0,8%). Margen EBIT antes de efectos especiales de un 7,7% por debajo del ejercicio anterior (11,0%), la calidad de los resultados trimestrales ha mejorado en los seis primeros meses El negocio de la División Industrial sigue siendo sólido, mientras que disminuyen los resultados de las dos divisiones de Automoción. Cash flow disponible antes de las entradas y las salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones de menos 229 millones de euros (ejercicio anterior: menos 75 millones de euros), valor positivo en el segundo trimestre (6 millones de euros)

Las previsiones para la totalidad del ejercicio se han ajustado el 29 de julio de 2019

Tras haber publicado las cifras preliminares del segundo trimestre el 29 de julio de 2019, Schaeffler, proveedor mundial de los sectores de automoción e industria, ha presentado el informe para el primer semestre de 2019. A mitad del ejercicio, el volumen de negocios del Grupo Schaeffler asciende a 7.226 millones de euros (ejercicio anterior: 7.193 millones de euros). A un tipo de cambio constante, el volumen de negocios ha disminuido ligeramente, un 0,8% durante este período y un 2% en el segundo trimestre. Esta evolución se ha debido principalmente a la disminución del volumen de negocios en ambas divisiones de Automoción, que solo se ha podido compensar en parte por el crecimiento del volumen de negocios de la División Industrial. De las cuatro regiones, las de Américas y Asia/Pacífico han contribuido al crecimiento del volumen de negocios a un tipo de cambio constante, con un 8,5% y un 1,6% respectivamente, mientras que el volumen de negocios ha disminuido un 5% y un 3,3% en las regiones Greater China y Europa, respectivamente.

El Grupo Schaeffler ha generado unos beneficios antes de los resultados financieros, los beneficios (pérdidas) de las empresas participadas por el método de puesta en equivalencia y los intereses e impuestos (EBIT), de 483 millones de euros (ejercicio anterior: 773 millones de euros) durante los seis primeros meses. Estos beneficios se han visto afectados por efectos especiales en el período del informe de 73 millones de euros, que han consistido en su mayor parte en gastos de reestructuración relacionados con el programa de eficiencia RACE en la División Automotive OEM, por un valor de 55 millones de euros. En consecuencia, el EBIT antes de efectos especiales ha ascendido a 556 millones de euros (ejercicio anterior: 794 millones de euros). Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 7,7% (ejercicio anterior: 11,0%). El descenso en comparación con el ejercicio anterior se ha debido principalmente a la disminución del margen bruto. Esta evolución del margen también se ha visto obstaculizada por el aumento de los costes comerciales y administrativos. El margen EBIT antes de efectos especiales ha mejorado del 7,5% en el primer trimestre al 7,9% en el segundo trimestre.

Automotive OEM: Difícil entorno de mercado en Europa y Greater China, sólidos volúmenes de pedidos y pedido importante en la producción de motores eléctricos

El volumen de negocios de la División Automotive OEM ha ascendido aproximadamente a 4.514 millones de euros (ejercicio anterior: 4.587 millones de euros) durante la primera mitad del ejercicio 2019. A un tipo de cambio constante, la División ha generado un 2,9% menos de volumen de negocios que en el ejercicio anterior, superando en un 3,8% la producción mundial de automóviles, que ha caído un 6,7% durante el mismo período. La cartera de pedidos ha sido muy positiva en los seis primeros meses, ascendiendo a un total de 7.700 millones de euros. La ratio book-to-bill, que representa la ratio entre la cartera de clientes y el volumen de negocios del ejercicio, ha aumentado al 1,8x en los seis primeros meses, ligeramente superior a la del ejercicio anterior (1,7x). Además, el área de negocio de e-Movilidad del Grupo ha conseguido cerrar un contrato por valor de 1.100 millones de euros con un fabricante premium mundial relacionado con el suministro de componentes para motores eléctricos en el segundo trimestre. La región Américas ha informado de un crecimiento del volumen de negocios del 8,6% a tipo de cambio constante, la mayor tasa de crecimiento a tipo de cambio constante de las cuatro regiones de las Divisiones Automotive OEM, principalmente como resultado del incremento de demanda de algunos clientes importantes debido al aumento de productos. La región Asia/Pacífico ha generado un crecimiento del volumen de negocios del 1,6%. Las regiones Greater China y Europa han informado de un considerable descenso del volumen de negocios del 12,6% y del 5,0%, respectivamente. Los descensos en las regiones Greater China y Europa han sido impulsados principalmente por un descenso significativo de la producción de automóviles. El área de negocio de e-Movilidad ha generado el mayor crecimiento de las cuatro divisiones de negocio de Automotive OEM, incrementando su volumen de negocios en un 35,8% a tipo de cambio constante, seguida por el área de negocio de Sistemas de chasis con un 1,9%. El crecimiento del área de negocio de e-Movilidad se puede atribuir principalmente al aumento de productos de componentes primarios para los cambios de marchas continuos (continuously variable transmissions, CVT) y en el campo de los actuadores. Los volúmenes de negocios de las áreas de negocio de Sistemas de motor y Sistemas de transmisión han disminuido un 8,2% y un 3,9%, respectivamente. Destaca especialmente la elevada tasa de crecimiento del 47% del volumen de negocios del módulo de gestión térmica como resultado aislado generado en el área de negocio de Sistemas de motor.

En los seis primeros meses, la División ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 216 millones de euros (ejercicio anterior: 421 millones de euros), lo que ha situado el margen EBIT antes de efectos especiales en un 4,8%, considerablemente inferior al 9,3% de margen EBIT del ejercicio anterior. Este descenso se puede atribuir principalmente al menor margen bruto debido a los menores volúmenes, al impacto adverso de los precios y los efectos mixtos, y a los elevados costes fijos, así como al aumento de los costes comerciales y administrativos.

De acuerdo con el ajuste de las previsiones para la totalidad del ejercicio publicado el 29 de julio de 2019 (véase el comunicado de prensa publicado en dicha fecha), la División contempla un crecimiento del volumen de negocios del menos 1 al más 1% a un tipo de cambio constante (anteriormente del 1 al 3%) y un margen EBIT antes de efectos especiales del 5 al 6% (anteriormente del 6 al 7%).

Automotive Aftermarket: Difíciles condiciones de mercado en Europa; impulsos positivos para el crecimiento en la región Américas

La División Automotive Aftermarket ha informado de un descenso del volumen de negocios a tipo de cambio constante del 2,4% durante los seis primeros meses alcanzando 905 millones de euros (ejercicio anterior: 926 millones de euros) en un entorno difícil como resultado de la caída considerable del volumen de negocios en la región Europa. El descenso del volumen de negocios de la región Europa, impulsado en parte por la reducción del inventario de los clientes, tanto en el Independent Aftermarket (IAM) como en el negocio OES (Original Equipment Service), ha ascendido a un 6% a tipo de cambio constante. Este descenso solo se ha podido compensar en parte por el significativo aumento del volumen de negocios del 13,0% en la región Américas, que se ha debido principalmente al aumento de la demanda y a los negocios con nuevos clientes en el sector IAM. El impacto de las regiones Greater China y Asia/Pacífico en la evolución del volumen de negocios de la División Automotive Aftermarket ha sido insignificante.

Estos desarrollos han generado un EBIT antes de efectos especiales de 136 millones de euros (ejercicio anterior: 177 millones de euros). Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 15,1% (ejercicio anterior: 19,3%). El descenso en comparación con el ejercicio anterior se puede atribuir principalmente a la reducción del margen bruto y a los mayores costes administrativos. El margen bruto de la División ha disminuido debido a los menores volúmenes de negocio en combinación con los mayores costes relacionados con los productos.

Partiendo de las previsiones ajustadas para la totalidad del ejercicio publicadas el 29 de julio de 2019, el Grupo espera que la División Automotive Aftermarket genere un crecimiento del volumen de negocios del menos 1 al más 1% (anteriormente del 1 al 3%) a un tipo de cambio constante. La División todavía espera generar un margen EBIT antes de efectos especiales del 15 al 16%.

División Industrial: Continúa el rápido crecimiento, aumentan las previsiones del volumen de negocios

La División Industrial ha aumentado su volumen de negocios hasta aproximadamente 1.806 millones de euros (ejercicio anterior: aproximadamente 1.679 millones de euros) durante los seis primeros meses de 2019, a pesar de la pérdida de dinamismo de la producción industrial global. A tipo de cambio constante, el crecimiento del volumen de negocios ha sido de un 5,9%, impulsado principalmente por las soluciones sectoriales de energía eólica, materias primas y ferrocarril, así como por la Distribución Industrial. Todas las regiones del Grupo Schaeffler han contribuido al aumento del volumen de negocios, siendo una vez más la región Greater China la que ha logrado obtener la mayor tasa de crecimiento, un 18,9%, seguida por Américas (5,9%), Asia/Pacífico (2,9%) y Europa (2,6%).

La División Industrial ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 203 millones de euros (ejercicio anterior: 190 millones de euros) durante los seis primeros meses, situando el margen EBIT antes de efectos especiales del mismo período en el 11,2% (ejercicio anterior: 11,3%).

Las previsiones del volumen de negocios a tipo de cambio constante de la División Industrial para la totalidad del ejercicio 2019 son ahora del 2% al 4% (anteriormente del 1% al 3%). El objetivo de alcanzar un margen EBIT antes de efectos especiales del 10% al 11% se mantiene sin cambios.

Cash flow disponible positivo en el segundo trimestre; se han ajustado las previsiones para la totalidad del ejercicio 2019

Durante el primer semestre de 2019, los ingresos netos atribuibles a los accionistas han disminuido considerablemente en relación al ejercicio anterior y se han situado en 273 millones de euros (ejercicio anterior: 506 millones de euros). Los dividendos por acción ordinaria sin derecho a voto han sido de 0,42 euros (ejercicio anterior: 0,77 euros). El cash flow disponible del Grupo Schaeffler antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones durante los seis primeros meses ha sido de menos 229 millones de euros e inferior al valor del ejercicio anterior (menos 75 millones de euros). Con 6 millones de euros, el valor del segundo trimestre ha sido positivo. Las inversiones realizadas en inmovilizado material y bienes inmateriales durante los seis primeros meses de 2019 por un valor de 594 millones de euros se han situado aproximadamente al mismo nivel del ejercicio anterior (595 millones de euros), lo que representa una ratio CAPEX de un 8,2% (ejercicio anterior: 8,3%). La ratio CAPEX se ha reducido del 10,3% en el primer trimestre al 6,1% en el segundo trimestre.

''En el segundo semestre de 2019, nos centraremos en una disciplina aún mayor en cuanto a costes y capital, y en la generación de cash flow. A pesar de que seguimos realizando grandes inversiones en los campos de crecimiento y las áreas orientadas al futuro, cada vez tenemos más éxito en la gestión de nuestro capital con mayor eficiencia, como demuestra el descenso de la ratio CAPEX del primer al segundo trimestre. Esto es esencial para cumplir con nuestro objetivo de cash flow disponible de los actuales 350 millones de euros a 400 millones de euros antes de las entradas y las salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones'', ha dicho Dietmar Heinrich, CFO de Schaeffler AG.

A 30 de junio de 2019, la deuda financiera neta ha aumentado 3.167 millones de euros, por lo que la ratio Gearing, es decir, la relación entre las deudas financieras netas y los fondos propios, ha ascendido al 116% (31 de diciembre de 2018: aproximadamente 83%). El 30 de junio de 2019, el Grupo poseía un total de activos por valor de 12.953 millones de euros (ejercicio anterior: 12.362 millones de euros), y tenía una plantilla de 90.492 empleados (ejercicio anterior: 92.198), un descenso del 2,1%.

Partiendo de las previsiones ajustadas para la totalidad del ejercicio publicadas el 29 de julio de 2019, el Grupo Schaeffler prevé ahora un aumento del volumen de negocios del menos 1 al más 1% (anteriormente del 1 al 3%) a un tipo de cambio constante, un margen EBIT antes de efectos especiales del 7 al 8% (anteriormente del 8 al 9%) y un cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones de aproximadamente 350 a 400 millones de euros (anteriormente de aproximadamente 400 millones de euros).

''Tras unos seis primeros meses difíciles que han estado ligeramente por debajo de nuestras expectativas, creemos que el entorno del mercado continuará siendo difícil también en la segunda mitad de 2019. Esto es especialmente cierto para el negocio global de la automoción, cuya persistente debilidad solo podrá ser compensada en parte por nuestro fuerte negocio industrial. Hemos reaccionado ante esta evolución ajustando nuestras previsiones para la totalidad del ejercicio 2019. Ahora, nuestro objetivo más importante consiste en cumplir estas previsiones de manera segura", ha afirmado Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG. "Al mismo tiempo, continuaremos centrándonos en los retos estructurales internos del Grupo Schaeffler con una atención aún mayor. Con este fin, hemos iniciado programas diseñados para mejorar la eficiencia de costes y capital en las tres divisiones. Proporcionaremos los detalles en el Capital Markets Day de este año, el 11 de septiembre de 2019''.

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Algunas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones orientadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden comportar que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y los desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.

Sobre Schaeffler

El Grupo Schaeffler es un proveedor global de los sectores de automoción e industrial. Su gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de motor, transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para una gran variedad de aplicaciones industriales. El Grupo Schaeffler ya da forma a la ''Movilidad del mañana'''a un nivel decisivo con tecnologías sostenibles e innovadoras para la movilidad eléctrica, la digitalización y la Industria 4.0. En 2018, la empresa generó un volumen de negocios de aproximadamente 14.200 millones de euros. Con alrededor de 90.500 trabajadores, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar y cuenta con una red internacional de plantas de producción, centros de investigación y desarrollo, y sociedades comerciales en 170 emplazamientos de 50 países. Con más de 2.400 registros de patentes en 2018, Schaeffler es la segunda empresa más innovadora de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.