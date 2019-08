Los españoles viajan durante 8 días y gastan más de 550 euros de media según Bnext Comunicae

viernes, 9 de agosto de 2019, 12:50 h (CET) Según el estudio realizado por Bnext, el primer Marketplace de productos financieros, aseguradores y relacionados con viajes de España, los jóvenes entre 19 y 24 años son los que dedican más tiempo a viajar, 11 días de media Verano es la época preferida por los españoles para viajar y conocer otros lugares tanto en nuestro país como fuera de él, pero ¿cuánto días viajan? ¿cuánto gastan?, ¿qué tipo de viajeros existen? Bnext, el primer Marketplace de productos financieros, aseguradores y relacionados con viajes, ha realizado el I Estudio sobre El Perfil del Viajero con el fin de saber cómo y cuándo viajan los españoles y cuánto dinero gastan.

En general, los españoles viajan una media de 8 días, pero si se tiene en cuenta el género, las mujeres lo hacen en mayor medida 8,2 días frente a los 7,6 de los hombres. Por edad, el tiempo destinado a conocer otros lugares también varia. Los más jóvenes, entre 19 y 24 años, son los que dedican más tiempo, un total de 11 días de media. Sin embargo, a medida que se cumplen años el tiempo que se destina a viajar disminuye. Los jóvenes entre 25 y 34 años dedican 8 días mientras que entre los 35 y los 54 solo una semana. Son los mayores de 55 quiénes menos tiempo destina a viajar, 6 días.

Las mujeres viajan más pero gastan menos

La media de gasto de los viajeros españoles en el lugar elegido de vacaciones es de en torno 550€. Aunque las mujeres viajan más que los hombres, la realidad es que gastan menos. Mientras ellas gastan algo más de 530 euros, ellos superan los 560 euros.

Por edades, los viajeros entre 35 y 44 años son los que más dinero gastan cuando viajan, casi 590€ de media, seguidos de los jóvenes entre 25 y 34 años, con una media que ronda los 570 euros. En el lado opuesto se sitúan, los viajeros más jóvenes, entre 19 y 24 años, poco más de 420 euros y los mayores de 55 que apenas superan los 500 euros.

Pero ¿quiénes son los viajeros más gastadores? Son los hombres entre 35 y 44 años los que menos preocupación muestran cuando viajan. Su gasto en el lugar de destino supera los 600. En el lado opuesto están los hombres entre 19 y 24 que apenas supera los 400 euros.

Cuatro tipos de viajeros según el tiempo que dedican a viajar y lo que gastan

Cada persona es diferente y su forma de viajar también. Bnext ha identificado 4 tipos de viajeros en función de los días que dedican a viajar y el gasto en el que incurren cuando lo hacen:

LOW COST: Es uno de los perfiles más habituales. Viaja pocos días y gasta el menor dinero posible. Pasa fuera de casa una media de 4 días y en su lugar de destino busca alternativas económicas para conocerlo. Gasta en torno a 200 euros, y dedica más de 100 euros a realizar compras. Este viajero suele emplear la tarjeta para realizar pagos pero también saca dinero en efectivo para ello.

Este tipo de viajero es más habitual entre las mujeres (29%) que entre los hombres (26%). Por edades, las mujeres entre los 25 y los 34 años y entre 35 y 44 años, son las más viajeras, con un 32% y un 30% respectivamente. En el caso de los hombres, aunque con un porcentaje menor, casi 3 de cada 10 de ellos entre 25 y 44 años optan por este tipo de viajes.

COMPRADOR COMPULSIVO: Hay quién viaja para conocer otros lugares y otros por el placer de comprar artículos o productos que no encuentran en su lugar de residencia o que son típicos del destino. La estancia media de estos viajeros es de 8 días en los que realizan más de 20 compras en las que gastan casi 730 euros, de ellos más de 650 euros corresponden a pagos realizados con tarjeta.

Este tipo de viajeros corresponde casi por igual tanto a hombres como a mujeres: un 11% de las mujeres frente al 10% de los hombres. Las mujeres entre 25 y 44 años con un 13% son las que más apuestan por este tipo de viajes aunque seguidas de cerca por hombres entre 25 y 34 años, con un 12%.

DISFRUTÓN: Para algunos, viajar significa conocer otros lugares, culturas o costumbres. Estos viajeros suelen planear viajes con una duración media de 9 días. Para ellos, lo más importante es disfrutar de su destino en todos los aspectos por lo que escatiman en gastos para hacerlo. Durante su estancia gastan una media cerca a los 800 euros, y prefiere pagar en efectivo: saca más de 1.100 euros de media.

Este tipo de viajero no es el más frecuente, solo un 3%, ya sean hombres o mujeres, demanda este tipo de viajes, y principalmente con una media de edad entre los 25 y los 34 años.

TROTAMUNDOS: Aunque no es lo más común, hay a quiénes les gusta coger una mochila y recorrer el mundo. Estas personas viajan una media de 12 días, y a una estancia más larga, le corresponden también mayor gasto. Este tipo de viajero tiene un gasto medio durante su estancia superior a los 2.000 euros y a la hora de pagar opta por la comodidad de la tarjeta, llegado a sacar más de 1.800 euros, al efectivo

Los hombres (3%) optan ligeramente en mayor medida que las mujeres (2%) por esta forma de viajar. Por edades, apenas hay diferencias en su demanda, entre los 25 y los 54 años, al tratarse de un tipo de viaje más ocasional.

