David Luiz, Lukaku, Dybala o Coutinho, lo que dio de sí el cierre de mercado Premier

El mercado de fichajes de la Premier League cerró este jueves por la tarde con los movimientos destacados de David Luiz, que deja el Chelsea para irse al Arsenal, o la salida de Romelu Lukaku rumbo a Italia, mientras que otros como Paul Pogba o Paulo Dybala fueron noticia por no cambiar de aires.



El defensor brasileño fue el último gran traspaso del fútbol inglés este verano, anunciado ya con el tiempo cumplido, cuando la Premier dio un par de horas después del límite de las cinco de la tarde locales para completar el papeleo.



El Arsenal dio músculo y contundencia a su defensa, lo que le faltaba después de los sonados fichajes de Nicolas Pepe y Dani Ceballos. David Luiz deja el Chelsea después de dos etapas, entre las que intercaló dos años en el París Saint-Germain. El Arsenal anunció también a Kieran Tierney del Celtic.



Además, Lukaku dejó atrás su etapa en el Manchester United para fichar por el Inter de Milán por 80 millones de euros. "El Inter no es para todos, por eso estoy aquí", dijo. La salida del internacional belga no era un secreto después de no participar de la pretemporada con el United, donde no llegó a sacar su mejor versión desde que llegara en 2017 procedente del Everton.



Por otro lado, Tottenham Hotspur anunció también a última hora los fichajes de Giovani Lo Celso, cedido por el Betis con opción de compra, y de Ryan Sessegnon, joven talento inglés que deja el Fulham. Además, Dennis Praet fichó por el Leicester City, Danny Drinkwater firmó por el Burnley, Scott Carson llega al campeón Manchester City y Andy Carroll regresa al Newcastle United.



Sin embargo, más noticia fue la no salida de Pogba, aunque aún podría dejar en cuadros a su equipo ya que lo que no pueden es fichar, quien no terminaba de dejar claro su interés por seguir en el United, además de ser objeto de deseo de varios clubes entre ellos el Real Madrid. Del mismo modo, los titulares daban por hecho la última semana la llegada al Tottenham de Dybala, pero finalmente Pochettino no podrá contra con su compatriota.



Además, el centrocampista del FC Barcelona Philippe Coutinho apuntaba también a ser objetivo de alguno de los grandes equipos de la Premier, como Arsenal o Tottenham, pero tampoco se llegó a confirmar su regreso al fútbol inglés.