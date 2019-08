Zamedia lanza Toroslots.com Comunicae

jueves, 8 de agosto de 2019, 16:02 h (CET) La empresa afiliada Zamedia celebra el lanzamiento de su nueva guía de casinos enfocada en español Madrid, ES: Hoy, los creadores de la extensamente exitosa guía de casinos online Zamsino.com lanzan su nueva guía de casinos en español Toroslots.com.

Erik King, editor jefe de Zamsino y creador del algoritmo de bonos de casino "Zamethod", decidió que finalmente era el momento de dar al mercado español de apuestas online la atención que se merece.

Tras el reciente éxito de la compañía con la expansión internacional de Zamsino, Erik King ha escrito una nueva guía completa de juegos apuestas online en España.

Erik King tenía esto que decir acerca de la presentación de Toroslots:

"El mercado español siempre ha sido un territorio desconocido para el mundo del marketing afiliado y desde la primera vez que empecé a escribir reseñas de casinos, supe que no sería una tarea fácil. Estoy muy orgulloso de presentar Toroslots.com, la última guía de casinos online para juegos de apuestas en países de habla hispana".

Cómo funciona Toroslots

Toroslots ambiciona ser la guía de apuestas online disponible para jugadores españoles más rigurosa, al hacer tres cosas de manera diferente:

Información precisa sobre bonuses

Guías fáciles de seguir

Añadiendo nuevos casinos cada semana. Ellos trabajan sin descanso para mejorar la experiencia del usuario y están escuchando atentamente el punto de vista de los jugadores.

Toroslots clasifica los casinos de acuerdo a las experiencias de los usuarios a fin de ofrecer a los jugadores los mejores casinos disponibles en el mercado.

Además, los jugadores pueden esperar ofertas exclusivas de bonus de casino no disponibles en ningún otro lugar.

Esto es posible gracias a las colaboraciones a largo plazo que Zamedia tiene con los casinos online.

Los turnos exclusivos sin depósito no son algo raro para los lectores de Zamsino y Erik King promete que no será diferente para los lectores de Toroslots.

Recomiendan encarecidamente a las personas que han tenido problemas con el juego en el pasado que no apuesten, ya que incluso algo tan inocente como los turnos gratis es suficiente para engancharte de nuevo.

La adicción al juego es una enfermedad real que debe tomarse en serio a la primera sospecha.

Acerca de Zamedia N.V.

El equipo está formado por el editor jefe Erik King y el editor del sitio web Sam Weaver, quienes entre los dos tienen más de 15 años de experiencia en casinos online.

Su principal valor es proporcionar un servicio de alta calidad de forma gratuita.

Un servicio en el que puedes confiar tiene reseñas legítimas que son independientes de los intereses de terceros.

Página web: Toroslots.com

