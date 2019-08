El poder de las redes sociales, clave en la rentabilidad de las empresas, según YoSEO Marketing Comunicae

jueves, 8 de agosto de 2019, 15:42 h (CET) Uno de los factores que más importancia tienen dentro de la actividad de las empresas es, sin duda, su presencia en las redes sociales, un escaparate digital en el que se dan a conocer a su público potencial de manera más masificada Hoy en día, es muy raro encontrarse con una empresa que no cuente con un perfil, al menos, en una de las redes sociales que existen en el mercado; la razón reside en una mayor visibilidad de la marca en el entorno digital, que es el escenario del futuro tanto a nivel personal como corporativo.

A través de estos canales, que son espacios digitales en los que los usuarios interaccionan, con comunicación y compartiendo mensajes entre ellos, las empresas pueden aprovecharse para darse a conocer a un público más amplio del que ya tenían.

Entre los motivos por los que toda compañía debería contar con perfil en las distintas redes sociales, destacan que tienen gran alcance, una alta segmentación del público y la gratuidad que supone publicitarse en ella (siempre que no se opte por los anuncios de pago que mejoran los resultados de forma notable), a diferencia de los soportes radiofónicos o televisivos en los que los costes por transmitir el mensaje deseado son cada vez más elevados.

Se trata de una plataforma idónea para transmitir a través de la red la imagen de una marca, una compañía o una persona. Sirve de nexo directo y personalizado entre el emisor y su público.

Consejos esenciales para hacer marketing a través de las redes sociales

A la hora de establecer una estrategia de marketing en las redes sociales, lo primero que hay que definir son los objetivos, priorizando conseguir la calidad antes que la cantidad en cuanto al público objetivo, ya que así el responsable del mensaje se asegurará de que tiene suficiente alcance.

Es muy útil optar por compartir en todo momento contenido relacionado con la empresa o el sector en el que esta se enmarque, ya sea propio o ajeno.

También se puede pensar en las redes como un medio más ágil y personalizado de atención al cliente, ya que se puede responder a las dudas que tenga un usuario acerca de un producto o servicio de la marca en pocos segundos a través de la red social escogida.

YoSEO Marketing es una de las agencias de marketing digital de referencia en el panorama nacional, con un servicio adaptado a los clientes para conseguir sus objetivos a través de las acciones más apropiadas dentro del entorno dinámico y cambiante que es Internet.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cádiz cierra su segundo trimestre turístico con datos muy positivos Los españoles piden prestado 2.400€ para abonar recibos pendientes en el último semestre, según Intrum Zamedia lanza Toroslots.com El Reto Escape Room, una nueva forma para mostrar habilidades Profesor Particular mejora sus servicios de idiomas para verano