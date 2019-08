La productora de vinos Gik Live continúa su crecimiento y desarrollo en más de 30 países Comunicae

jueves, 8 de agosto de 2019, 15:02 h (CET) La productora de vinos Gik Live sigue expandiendo su actividad de negocio en países como México y Estados Unidos La irreverente productora de vinos no convencionales Gik live, quienes revolucionaron el mundo del vino con su rompedor vino azul Gik, y quienes están presentes en más de 30 paises continuan su crecimiento y desarrollo.

Actualmente cuentan con 6 vinos en el mercado, desde su desvergonzado azul, a su vino rosa, pasando por su vino picante y sus vinos con té, estos jovenes creadores acaban de cerrar un acuerdo de distribución de todos sus vinos en México de la mano de uno de los mayores importadores y parece que su crecimiento no tiene límite.

Bastarde el vino más picante del mundo

Bastarde es la nueva creación de esta bodega española que ha decidido que los paladares más resistentes merecían un vino a su altura. La escala Scoville, la medida internacional del picor o pungencia en los alimentos, sitúa este vino casi a la altura de la conocida salsa Tabasco. «Su sabor, igual que los pimientos picantes, activa los receptores del dolor produciendo esa característica sensación que tanto nos gusta» afirma su creador.

Forjado en el desierto

La uva seleccionada procede de los robustos viñedos del desierto de Aragón, que resisten temperaturas de hasta 43ºC en verano. Después de la recolección, el prensado y la fermentación, cada botella de este caldo se mezcla con casi medio kilo de habaneros frescos de origen local.

Un éxito comercial en Estados Unidos

Después de haber sido calificado como "algo que todo el mundo debería probar" por el equipo editorial de la revista Time, la startup ha conseguido lanzar su producto al otro lado del charco. Allí, acumulan ya más de 10.000 reservas. Entre sus adeptos en EEUU se encuentran celebrities norteamericanas y ex presidentes norteamericanos como Jimmy Carter y Barack Obama.

Un sabor dulce, su vibrante color índigo y la ausencia de normas de cata y consumo son las principales características de Gik Blue, con las que ha puesto patas arriba la industria más tradicional del mundo. Como vienen haciendo desde 2015 en varios países de Europa, allí también comparten su creación a través de la mayor bodega del mundo: internet.

«Estamos muy agradecidos por todo el interés que estamos percibiendo desde el país y por eso queríamos llegar lo antes posible», explica el joven equipo. Y no es de extrañar, pues tienen más de 10.000 reservas en su página web estadounidense que equivalen a unas 30.000 botellas.En nuestro país puedes encontrar sus vinos en su pagina web giklive.es, en tiendas especializadas y como no en el corte inglés.

