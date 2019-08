Depilación láser en la Clínica Aroka de Bilbao Comunicae

jueves, 8 de agosto de 2019, 15:10 h (CET) La depilación láser es un tratamiento que consiste en la eliminación definitiva del folículo piloso mediante la producción de calor sobre el pigmento (melanina) que contiene el tallo del pelo Los tratamientos con láser para la depilación se encuentran asociados a la estética y la belleza. Según el doctor Jose Aroka, lo mas importante es consultar con un profesional médico antes de realizar el procedimiento, por lo que se recomienda siempre acudir a un centro estético de confianza. En la Clínica Aroka de Bilbao son especialistas desde hace más de 20 años en este tipo de tratamientos.

Beneficios del Láser de Depilación

La depilación láser, es el mejor método para eliminar de forma rápida y permanente el vello no deseado.

Mejora la calidad de la piel: aumenta la producción de elastina y colágeno, dando como resultado un aspecto rejuvenecido en la zona y que la piel se vea más suave y flexible.

Es el tratamiento de depilación más seguro, eficaz y cómodo.

Se puede aplicar en cualquier zona del cuerpo.

Se puede realizar en ambos sexos.

Es una excelente solución para las personas que padecen foliculitis y vellos encarnados de ingles, piernas y cara: el tratamiento con láser elimina tanto del vello que crece normalmente como aquel que se encuentra con foliculitis por debajo de la piel.

Muy eficaz para mujeres con problemas hormonales: el hirsutismo es una cantidad excesiva de vello que afecta a algunas mujeres. Es debido a un nivel muy alto de andrógenos, las hormonas masculinas. Se ve en el síndrome de ovario poliquístico o por tratamientos hormonales. Este trastorno puede ser tratado con buenos resultados si se realizan varias sesiones.

En comparación el coste de depilarse con láser vs. rasurarse, utilizar cera u otros métodos que finalmente no eliminan permanentemente el vello, es un gran ahorro para el bolsillo.

Si bien genera algunas incomodidades, la depilación laser es menos dolorosa que otras técnicas de depilación como la cera.

Ayuda a aclarar las manchas que puede haber en la piel, siendo muy comunes en las ingles, las axilas y las piernas, provocadas por las depilaciones tradicionales.

Mejora los síntomas en la hidrosadenitis: es una enfermedad inflamatoria de la piel que se caracteriza por la inflamación de las glándulas sudoríparas que se encuentran en axilas, ingles, debajo de los senos y en las nalgas, provocando que se desarrollen unos bultos que suelen ser dolorosos al tacto. La depilación definitiva ayuda considerablemente a que los síntomas no sean tan severos.

Algunas regiones de la piel pueden mostrarse rebeldes al tratamiento y necesitar mas sesiones de laser para eliminarse de forma definitiva.

