Los campamentos infantiles de septiembre de English for Fun, la solución para los padres antes del colegio

jueves, 8 de agosto de 2019, 14:50 h (CET) Afrontar la vuelta al cole es mucho más llevadera a través de actividades programadas para la semana previa al inicio de las clases, según English For Fun El inicio del mes de septiembre es un momento muy delicado para las familias con niños pequeños, ya que supone la vuelta al trabajo de gran parte de los padres pero aún restan algunos días para el comienzo del curso escolar, por lo que el quebradero de cabeza de qué hacer con los niños en estos días se agudiza; una de las soluciones más positivas para ambas partes es, sin duda, su inscripción en el campamento infantil de englishforfun.es que se desarrollará, precisamente, para solventar este problema.

La ansiedad por no encontrar la forma de mantener cuidados y entretenidos a los niños tiene solución gracias a la amplia oferta de campamentos infantiles para esos días de septiembre en los que aún no ha empezado el curso en guarderías y colegios.

La finalidad de estos planes ya no solo está en tenerles bajo custodia en estos días, sino que también les ayudará a afrontar el temido retorno a las clases de estos pequeños a través de las técnicas pedagógicas más sofisticadas que combaten la conocida como fobia escolar.

Mediante actividades lúdicas y didácticas a partes iguales, los niños convivirán y jugarán con compañeros que también afrontarán divirtiéndose y aprendiendo la vuelta al cole.

Empleando la palabra juego para cualquier actividad que se vaya a desarrollar, podrán suavizar la imagen que pueda crearse en sus mentes sobre el colegio, también mediante ejercicios de autoestima como cocinar con ellos o tratarles alabando sus grandes virtudes y cualidades.

Los niños comenzarán el proceso de separación de forma gradual

Una de las causas del miedo al colegio de los más pequeños radica en el hecho de la separación de sus padres tan repentina tras haber disfrutado de unas vacaciones juntos; por ello, en los campamentos de septiembre se experimenta este proceso de manera gradual.

Los campamentos de English For Fun se desarrollan en un entorno natural con las instalaciones adecuadas para que la diversión de los más pequeños no tenga fin en un exclusivo centro situado en La Finca (Pozuelo de Alarcón).

Los niños compartirán este campamento de día con sus compañeros en grupos reducidos distribuidos por edades que van desde los 0 hasta los 15 años.

