Bali, uno de los destinos favoritos por su multiculturalidad Comunicae

jueves, 8 de agosto de 2019, 14:10 h (CET) La empresa viajareabali comentaba como es un sitio turístico en alza en los últimos años Bali es uno de los sitios turísticos que más fuerza están cogiendo en los últimos años. Esto es debido a la multitud de experiencias que ofrece la isla de Indonesia. Es posible adentrarse en sus profundos bosques hasta llegar a los templos, donde multitud de personas se reúnen allí para ir de peregrinaje.

Cada año más gente elije como destino para pasar sus vacaciones Bali, una de tantas islas que tiene el mar oceánico. Una de las grandes razones por las cuales las personas se animan a ir es que ofrece muchos tipos de actividades, además de que es posible moverte con facilidad y no tardas más de cinco horas desde los puntos más lejanos. Además, de que hay multitud de servicios de transporte, desde autobuses hasta taxis o coches alquiladas, está ultima es la opción más solicitada de todos los que visitan Bali.

Una actividad que nadie se puede perder es la de visitar los diferentes templos que hay, uno de los más famosos es el Ulun Danu el cual está situado en una mini isla. Pero el santuario que es más fotografiado es Pura Besakih, donde tiene una gran escalera hasta llegar allí donde la gente posa.

Pero una de las razones más destacadas es por los tres volcanes, los cuales dos de ellos que son el Batur y el Bratan no tienen peligro de erupción ya que su última actividad fue hace más de una década. En cambio, el Monte Agung tiene un rasgo diferente, que hace apenas dos meses estuvo en erupción, lo que hace que los turistas también lo quieran visitar. Al estar todo tan cerca, después de visitar el cráter se puede visitar las playas de la isla donde se podrá encontrar en algunas de ellas delfines.

La empresa viajareabali comenta como su página que cuenta las experiencias sobre la isla cada vez tiene más afluencia de público “En los últimos años hemos notado como la gente se informa más sobre Bali, y compran los servicios de vuelos, alquileres de coches o seguro médico.” Es muy importante tener un seguro médico ya que Bali no se destaca por su sanidad, por ello lo mejor es prevenir algún tipo de problema y tener ese papel por si pasa cualquier tipo de altercado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.