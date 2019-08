La compañía británica planea construir la primera planta de energía alimentada con césped Comunicae

jueves, 8 de agosto de 2019, 10:58 h (CET) El Reino Unido tiene suficiente pasto para alimentar a todos los hogares si se convirtiera en gas renovable, según el fundador de la compañía de energía verde Ecotricity Dale Vince, un hombre de negocios con sede en Stroud, dijo que su compañía planea construir la primera planta de energía de cesped del Reino Unido en Hampshire para finales de 2019. Vince cree que el proyecto, que costará 15 millones de libras esterlinas (16,3 millones de euros), podría ayudar a eliminar la demanda de residuos agrícolas industriales. Será la primera gran inversión en este tipo de energía por parte de una empresa británica.

"Es relativamente nuevo, básicamente podemos fabricar gas y ponerlo en la red de gas de la misma manera que con la electricidad de fuentes renovables", dijo Vince. "Pero en lugar de usar alimentos de desecho o cultivos energéticos que tienen sus propios problemas ambientales, hemos ideado una nueva forma que es usar pasto." El proyecto se propuso inicialmente en 2015 como parte de una campaña de energía vegana, que evita el uso de residuos animales. Añadió: "La mayoría de los proyectos de gases verdes en Gran Bretaña se basan en cultivos energéticos o residuos de alimentos y los residuos de alimentos incluirán partes de animales, cualquier cosa relacionada con la agricultura industrial incluirá también excrementos de animales, lo que supone un enorme problema de eliminación.

"Creo que el uso de animales en la cadena de suministro de energía es muy importante en este momento, especialmente en el caso del gas, pero también en el de la electricidad. Espero que eso cambie". Ecotricity ha pronosticado que el Reino Unido podría producir el 97% de la demanda doméstica de gas a partir de la hierba para el año 2035.

