Libertex, nuevo Premium Plus Partner del Valencia CF Comunicae

miércoles, 7 de agosto de 2019, 14:58 h (CET) La alianza permite la expansión de la marca Libertex a nivel internacional y ofrece a sus clientes y a los seguidores del Valencia una amplia gama de beneficios Libertex, una de las mejores plataforma de trading online de 2018, es el nuevo Premium Plus Partner del Valencia Club de Fútbol, ​​vigente campeón de la Copa del Rey y el cuarto equipo español que jugará la Liga de Campeones.

Con este acuerdo, dos líderes en sus respectivas disciplinas unen fuerzas en un proyecto común, cuya cara más visible será la imagen del bróker en las camisetas de juego y la ropa de entrenamiento. El acuerdo entre Libertex y Valencia CF como socio exclusivo también será patente en la publicidad estática y dinámica del interior y exterior del estadio Mestalla y los campos de entrenamiento de Paterna, además de presencia en las redes sociales, en la página web del club y durante sus eventos.

La alianza permite la expansión de la marca Libertex no solo en el mercado español, sino también el latinoamericano, europeo y del sudeste asiático, ya que va de la mano con uno de los equipos líderes de la mejor liga del mundo, cuyo impacto alcanza cientos de millones de personas, en todo el planeta, cada semana.

Los clientes de Libertex y los seguidores del Valencia CF se beneficiarán de una amplia gama de beneficios: promociones, ofertas exclusivas, participación en reuniones con jugadores y muchas más oportunidades para disfrutar de una experiencia única, tanto en su actividad con la plataforma Libertex, como con el equipo de fútbol.

El CEO de Libertex, Michael Geiger, ha declarado: "Valencia es un club internacional de primer nivel, con una larga y exitosa historia, con quien compartimos un sentimiento común en términos de emoción, pasión e historial de éxitos. Son el socio perfecto para llevar nuestra marca, nuestro mensaje y nuestros servicios a clientes potenciales a medida que crecemos en el mercado. Creemos que esta será una gran y ambiciosa temporada para ambas partes y nos apoyaremos mutuamente".

En cuanto a los numerosos beneficios que los clientes de Libertex y los seguidores de Valencia podrán aprovechar, el General Manager de Libertex, Andrey Nikolaev, ha afirmado que "esta asociación nos permitirá ofrecer un conjunto de beneficios único y atractivo a nuestros clientes de forma regular. Solo por formar parte de Libertex, cada cliente tendrá la oportunidad de vivir experiencias de primera mano con uno de los principales clubes históricos españoles, en la mejor liga del mundo".

Por su parte, el Presidente del Valencia CF, Anil Muthy, se ha mostrado "muy satisfecho con el acuerdo alcanzado con Libertex, otra compañía multinacional que se une al Valencia CF para seguir creciendo, tanto a nivel nacional, como global. Libertex es un ejemplo de empresa seria y solvente en un mercado muy competitivo y que quiere ser, todavía más, una referencia en su sector, algo que el Valencia CF también ha buscado a lo largo de su historia".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.