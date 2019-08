Caritas y Fundación Osborne clausuran un curso de hostelería con gran éxito de inserción laboral Comunicae

miércoles, 7 de agosto de 2019, 15:02 h (CET) Dicha acción formativa ha finalizado con la inserción laboral de doce de los participantes de esta actividad formativa enfocada a la orientación y aprendizaje para jóvenes desempleados en el ámbito de la hostelería Fundación Osborne y Caritas Diocesana de Asidonia-Jerez han clausurado hoy un curso de hostelería, dirigido a 15 participantes que forman parte del itinerario de inserción socio laboral del área de Empleo de Cáritas Diocesana. Han estado presentes representantes de ambas entidades así como la delegada de Bienestar, María del Carmen Lara.

Dicha acción formativa ha contado con una primera fase de formación teórica de 140 horas, una segunda fase de formación práctica de 180 horas que ha tenido lugar en las instalaciones de cocina, cedidas por el Ayuntamiento de El Puerto, y una tercera y última fase de 80 horas de prácticas no laborales en empresas del sector de la zona, tales como: Bar Jamón, Toro Tapas, Crêfondue, El Faro, Sotavento, Los Portales y McDonald's Bahía Mar.

Dicha acción formativa ha finalizado con gran éxito, ya que 12 del total de los participantes han logrado insertarse en el mercado laboral ordinario, mientras que el resto de participantes también se han mostrado satisfechos por la oportunidad que ha supuesto este curso.

Durante el desarrollo del curso, profesionales del Grupo Osborne, han impartido acciones formativas específicas que han servido para complementar la formación teórica que incluye este curso. De este modo, los participantes han conocido el correcto tratamiento de categorías de productos de alto valor para la hostelería como el jamón de bellota 100% ibérico de 5 Jotas o los brandis y vinos de Jerez.

Las entidades organizadoras han manifestado su satisfacción en este acto de clausura y de este modo, Francisco Domouso, director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez ha destacado que “gracias a esta apuesta por la formación para el empleo se ha conseguido que estas personas recuperen su dignidad gracias a la inserción laboral” y ha añadido que “estamos satisfechos de la colaboración con Osborne, ya que este trabajo conjunto ha finalizado con gran éxito y seguiremos desarrollando nuevos proyectos”.

Por su parte, Antonio Abad, director de la Fundación Osborne ha hecho hincapié “en la satisfacción del resultado del curso donde han encontrado trabajo prácticamente la totalidad de los participantes. Un éxito que no habría sido posible sin la colaboración de Cáritas con su profesionalidad durante el desarrollo del curso, y la cesión del centro cívico por parte del Ayuntamiento de El puerto de Santa Maria.”

