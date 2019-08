Mural gigante creado entre artistas urbanos y discapacitados en Ibiza

Los miembros de la asociación de Aspanadif y el artista multimedia Necko, inauguraron ayer el mural / graffiti en el que han trabajado durante varias semanas con "mucha ilusión y siempre con una sonrisa". Con este proyecto, el artista Necko ( www.neckoart.com ), quiso demostrar que "las personas con discapacidad pueden hacer tareas complejas y trabajar además de ser creativos, responsables y resolutivos". La obra de 75x9m se realizo conjuntamente entre miempros de aspanadif, Necko, Jerom y otros artistas Ni el calor sofocante ni los fallos técnicos de las últimas semanas han sido suficientes para borrar la sonrisa de oreja a oreja a los miembros de la asociación Aspanadif durante la realización de un mural artístico en la fachada de la tienda Cocoq, en la carretera de Santa Eulària. La organización inauguró ayer por la mañana esta obra, junto a los artistas Necko y Jerom y algunos otros colaboradores, una 'reivindicación' con la que quieren dar a conocer la dificultad que sufren las personas con discapacidad para encontrar empleo. En el mural aparecen los rostros en blanco y negro de varios integrantes de Aspanadif, con gestos serenos y alegres, junto al gigantesco texto 'Todos somos uno'.

"Me lo he pasado genial con mis compañeros. Me he sentido muy bien ayudando, pintando grafitis con rodillo o con pincel. Me he sentido como un artista", comentó Marc, uno de los miembros de la asociación que ha colaborado. Los artistas lamentaron que no hubiesen podido añadir a todos los miembros en el mural, pues no les llegó el dinero para más material ni tenían más tiempo.

Los familiares de los chicos tampoco se perdieron la inauguración. "Estoy muy feliz de verle así. Llegaba a casa muy contento y, a veces, lleno de pintura", rememoró emocionada la madre de Johy, mientras él, un joven de 22 años con discapacidad, no dejaba de sonreír a las decenas de cámaras que le apuntaban frente a la fachada.

Aunque el mural fuese 'impresionante', como comentaban entre ellos varios asistentes, una de las partes favoritas de los artistas noveles fue una pequeña esquina en la que pudieron explayarse artísticamente con dibujos de todas las formas y colores. "Los que están en aquella esquina los hemos pintado nosotros. Hay una gata guapísima. No se ve mucho, pero aquí, al lado del mío, hay un gatito pintado de verde. Dentro hay uno de verdad", explicó Sara, una joven integrante de Aspanadif, mientras señalaba entusiasmada la figura.

Necko y Jerom se hicieron cargo de enseñar el arte del grafiti a los jóvenes, a quienes no les faltaron las ganas de pintar en ningún momento. "Cuando los veía pintar me sentía súper orgulloso de ellos. Ver el trabajo en equipo y verlos tan contentos con cada cosa, les fascinaba todo lo que hacíamos", relató Jerom.

Los dos artistas quieren demostrar "a los ciudadanos e instituciones" que las personas con discapacidad también pueden hacer una labor compleja "y que tienen muchas más capacidades de las que presuponen", según Necko. "Es un tema que te pone los pelos de punta. Estamos muy absorbidos por el trabajo y el día a día, pero a veces hay que parar. Ahí te das cuenta de que hay personas que necesitan ayuda y que tú puedes brindársela. Colaborar con ellos, ver sus sonrisas y su agradecimiento nos ha aportado muchísimo".

La idea surgió hace varios meses atrás, cuando Necko se dio cuenta de que otros 'chavales' con discapacidad no tenían la misma suerte que su sobrina Nía, que había conseguido trabajo gracias al programa de inserción laboral dentro de la asociación. "Hay otros que no tienen la suerte de estar empleados. Ya no sólo por el ingreso, sino por cumplir con alguna labor, que les hace sentirse más integrados", relató el artista. El proyecto no se hizo realidad hasta el pasado 15 de julio, cuando por fin consiguieron recaudar el dinero suficiente para comprar el material. Los artistas se propusieron terminar el mural el 1 de agosto, pero algunos inconvenientes les retrasaron. "Se nos rompió la grúa y tuvimos que pedir otra a una empresa. Nos ha costado unos días más de lo que teníamos previsto por el calor y por los problemas", detalló Necko. No obstante, ninguno tiró la toalla. "Aunque el calor nos derretía han ido viniendo cada vez que podían para colaborar con la pintura", añadió.

Tras el 'éxito mediático' que ha tenido el mural en Ibiza, Necko y Jerom anunciaron que ya están pensando en otro lugar para seguir expandiendo esta 'reivindicación'. Uno de los destinos que tienen en mente es Puerto Rico. "Lo más seguro es que estemos allí en enero o febrero con una actividad similar y con una asociación para reivindicar lo mismo", concluyó Jerom.

