Éxito de participación y público en las XLV Jornadas de Estudios seguntinos

miércoles, 7 de agosto de 2019, 10:42 h (CET) Este año, incluyeron cuatro conferencias, y estuvieron dedicadas especialmente a la catedral de Sigüenza, y también a la figura del Padre Sigüenza Después de un brillante inicio, dedicado a la poesía de Francisco Vaquerizo, en el segundo día de las XLV jornadas de estudios seguntinos José Juste sintetizó las novedades claves de su minucioso estudio sobre la catedral seguntina. El que fuera uno de los arquitectos encargados del Plan Director de la Catedral de Sigüenza, y responsable de sus obras de restauración, explicó detalladamente en su conferencia el largo proceso de su análisis de la planta y alzado del templo catedralicio. Juste ha dejado una excelente muestra de su conocimiento técnico y de su valoración sentimental del edificio en su tesis doctoral primero, y hace muy pocas fechas en su libro “La catedral de Sigüenza. Entre la permanencia y el cambio: un estudio de su proceso evolutivo”, editado por el Cabildo seguntino, la Diputación de Guadalajara, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla- La Mancha, COAM Demarcación de Guadalajara, y el Ministerio de Cultura y Deporte.



La tercera conferencia corrió a cargo de Pilar Martínez Taboada. La cronista oficial de Sigüenza hizo un homenaje al 850 Aniversario de la Consagración de la catedral, y analizó, desde su punto de vista como historiadora del arte, algunos de los detalles que más llaman su atención sobre el rico patrimonio figurativo de la catedral. Patrimonio que ofrece ejemplos tan singulares como El Doncel, El altar de Santa Librada o los Tapices flamencos. En las imágenes proyectadas, Martínez Taboada ofreció una panorámica de los estilos artísticos que se pueden disfrutar recorriendo las naves y capillas catedralicias, acercando la mirada de todos los presentes al detalle en cada caso elegido.



Algunos de los elegidos fueron el libro de hazañas que lee el Doncel; la escena del nacimiento de San Juan, que es bañado por dos matronas, en el retablo de San Juan y Santa Catalina, mientras Santa Ana se recupera en la cama; la “concepción por el oído” en la escena de la Anunciación del retablo de Santa Librada; su martirio por degollación, representado en el retablo pictórico de Juan de Pereda, inserto en el dicho altar; los desnudos que cuajan la reja magnífica que da paso a la Capilla de la Reliquias de la Sacristía de las Cabezas y a las decenas de retratos que no observan desde la bóveda misma de esta sacristía diseñada por Covarrubias y en la que intervino el seguntino Martín de Vandoma; una de las primeras representaciones de la Inmaculada Concepción que se encuentra en el retablo Mayor de Giraldo de Merlo; el rostro de Palas Atenea que ira desde el tapiz flamenco dedicado al Triunfo de Palas y Paz; y el rostro de Nuestra Señora de la Mayor que sonríe desde el altar del trascoro que se alzó expresamente para ella.



En la sesión de clausura de las XLV Jornadas de Estudios Seguntinos, Antonio Nicolás Ochaíta, autor del libro “La vida y obra de Fray José de Sigüenza”, impartió una conferencia muy personal sobre la figura del padre Sigüenza del que este este 2019 se cumplen los 475 años de su nacimiento en la ciudad. Fray José de Sigüenza fue uno de los personajes más relevantes de la España de Felipe II, vinculado estrechamente a su gran obra, el Escorial, de la que es historiador reconocido en el mundo entero. A lo largo de su intervención, ampliamente ilustrada, desgranó los diferentes capítulos de su libro, obra de muchos años de dedicación al conocimiento integral de uno de los intelectuales de mayor peso del siglo XVI. Destacó, entre otros aspectos, la importancia el fray José en el campo de la crítica de arte, en el que fue un verdadero pionero, leyendo algunas de sus opiniones sobre obras, entre otros, de El Greco, Tiziano, o el Bosco, tres de los artistas cuyos lienzos pudo conocer de primera mano en el Monasterio de El Escorial. Antonio Nicolás cerró su intervención proponiendo, entre otros proyectos que se podrían llevar a cabo en la ciudad para que todos conociesen mucho mejor a esta figura de tan gran prestigio, un hermanamiento con la población en la que está enclavado El Escorial, tan estrechamente unido a la vida y obra del Padre Sigüenza.



Correspondió cerrar las jornadas a la concejala de Cultura, Ana Blasco. La edil seguntina agradeció su participación a todos los conferenciantes, felicitó a los organizadores y anfitriones (Asociación Cultural “El Doncel” de Amigos de Sigüenza, Fundación Martínez Gómez-Gordo y Asociación de Amigos de la iglesia de Santiago) por el éxito de las mismas, corroborado por la presencia de un público asiduo a las cuatro sesiones; y aseguró, como había hecho la alcaldesa de Sigüenza en la apertura, el apoyo a las Jornadas del Ayuntamiento en los próximos años.



Como colofón del acto, la presidenta de la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago, Elena Guijarro, presentó el cuadro en el que se representa la Puerta del Portal Mayor de Sigüenza, donado a la Asociación por uno de sus miembros, el pintor Santiago Morollón.

